Bremen-Nord. Für Januar hat das Kulturbüro Bremen-Nord abermals ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Zum Auftakt des Jahres 2020 bietet die Museumsleiterin Katja Pourshirazi am Mittwoch, 8. Januar, um 17 Uhr eine Kurzführung durch das Overbeck-Museum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das „Bild des Monats“. Eine zweite identische Führung findet am Donnerstag, 16. Januar, um 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet jeweils zwei Euro plus Museumseintritt (fünf Euro).

Kabarett mit Alain Frei steht am Sonnabend, 11. Januar, ab 20 Uhr im Bürgerhaus auf der Agenda. Unter dem Titel „Grenzenlos“ widmet sich der Schweizer Comedian der Frage „Was darf Humor?“ Dabei kommt er schnell zu dem Ergebnis: Alles! So begibt er sich auf die Mission, alle Barrieren hinter sich zu lassen und die Grenzen in den Köpfen zu hinterfragen. Alain Frei thematisiert mit Selbstironie die Absurditäten, die das Leben zu bieten hat. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.

Der ehemalige Leiter der Bremer Mordkommission Axel Petermann ist einer der bekanntesten Fall-Analytiker Deutschlands. Für eine Lesung gastiert der Autor am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Kulturbahnhof Vegesack. Anfang der 70er-Jahre weckte der Mord an der 17-jährigen Carmen K. das Interesse Petermanns an Verbrechensaufklärung. Nach seiner Kripo-Karriere widmete sich der Profiler dem Schreiben. Die aktuellen Werke „Die Elemente des Todes“ und „Die Diagramme des Todes“ sind in Kooperation mit dem Roman-Autor Claus Cornelius Fischer entstanden. Es handelt sich dabei um sogenannte True-Crime-Thriller über Mordserien und Serienmörder. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20,50 Euro. Erhältlich sind sie über www.axelpetermann.de/web/ticketshop und im Kito.

Am Sonnabend, 18. Januar, wird ins Bürgerhaus Vegesack ab 11 Uhr zu einem winterlichen Deko-Treff eingeladen. Aus natürlichen Materialien, die im Winter in der Natur zu finden sind, werden die Teilnehmer dann kreative Gestecke basteln. Die Organisatoren bitten darum, möglichst eine Klebepistole und eine Gartenschere mitzubringen. Die Teilnahme-Gebühr beträgt 3,50 Euro. Anmeldungen werden bis zum 16. Januar unter f.winter@buergerhaus-vegesack.de und der Telefonnummer 04 21 / 6 59 97 22 entgegengenommen.

Einen Jahresrückblick der besonderen Art liefert Anny Hartmann im Kito am Sonnabend, 18. Januar, ab 20 Uhr. „Schwamm drüber?“ lautet der Titel des Kabarett-Programms, bei dem Anny Hartmann die Absurditäten der zurückliegenden zwölf Monate beleuchtet und kuriose Ereignisse aufarbeitet. Die Tickets kosten im Vorverkauf 22 beziehungsweise 17 Euro und an der Abendkasse 24, ermäßigt 19 Euro.

Die Lauenburger Puppenbühne gastiert am Sonntag, 19. Januar, um 11 und 15 Uhr im Bürgerhaus Vegesack. Präsentiert wird „Der Grüffelo“, eine Geschichte von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt es Grüffelos gar nicht. Oder? Die Aufführung dauert 50 Minuten. Der Eintritt kostet für Kinder neun Euro und für Erwachsene zehn Euro. Der Vorverkauf läuft nur in der Cafeteria des Bürgerhauses Vegesack. Infos unter www.theater-mit-puppen.de. Zur Finissage der Ausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Die Zeichnungen“ lädt das Overbeck-Museum für Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr ein. Die Führung durch die Ausstellung mit Museumsleiterin Katja Pourshirazi kostet acht beziehungsweise sieben Euro.

Kabarett mit Patrick Salmen steht am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Vegesack auf dem Programm. Unter dem Titel „Ekstase“ liest der Slam-Poet Kurzgeschichten aus seinem neuen Buch. Es handelt von Zweifeln, der Schönheit des Widerspruchs, Franzbrötchen und Feminismus. Volker und Kerstin sind auch dabei, und am Ende sind wahrscheinlich wieder alle tot. Bedeutungsschwangere Kunstpausen und Resignierstunde sind inklusive. Im Vorverkauf kosten die Karten 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro.

Der Polit-Parodist Reiner Kröhnert gastiert mit „Gewittercloud“ am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr im Kito. Für ihn ist Donald Trump ein gefundenes Fressen. Nach dem Motto: „Früher pfiffen es die Spatzen von den Dächern, heute twittern es die Pfeifen in die Cloud“. Es geht um falsche Wahrheiten und echte Kriegsgefahr in Zeiten des ungebremsten Neoliberalismus. Zu Wort kommen die üblichen Verdächtigen aus dem Panoptikum der kleineren und größeren Übel. Tickets kosten im Vorverkauf 22 und 17 Euro, an der Abendkasse 24 oder 19 Euro.

„Augen zu und durch“ lautet der Titel des ersten Solo-Programms von Tutty Tran. Die Veranstaltung am Sonntag, 26. Januar, um 20 Uhr wird nicht wie ursprünglich geplant im Kito, sondern im Kulturbahnhof Vegesack stattfinden. Tutty Tran, der vietnamesische Comedian mit der Berliner Schnauze, widmet sich den sogenannten Minderheiten. Die schwarze Arbeitskollegin, die denkt sie sei „Karamell“, muss ebenso dran glauben wie sein Vater, dessen Aussprache einen ganz normalen Einkauf schnell wie den Vietnamkrieg klingen lässt. Tran parodiert dessen Lebensweisheiten und mimt den mosernden Hauptstädter. Vor Tutty ist keine Randgruppe sicher – nicht mal seine eigene Familie. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.

Madeira steht am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr im Mittelpunkt eines Dia-Vortrags im Bürgerhaus Vegesack. Titel: „Inseljuwel Madeira – Portugals immergrüner Garten im Atlantik“. Atemberaubende Küstenabschnitte, bizarre Gebirgslandschaften, eine spektakuläre Natur mit überbordendem Grün sowie die Farbenpracht exotischer Blumen und Pflanzen beherrschen das Bild der Insel des „ewigen Frühlings“. Fred Saul hat Madeira auch auf entlegenen Pfaden erkundet und präsentiert seine Eindrücke in einem Dia-Vortrag. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Mit einem Konzert von Erja Lyytinen endet das Januar-Programm des Kulturbüros Bremen-Nord. Am Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, präsentiert die finnische Musikerin im Kito ihre „Another World Tour 2020“. Erja Lyytinen gehört in ihrer Heimat Finnland zu den gefragtesten Künstlerinnen. Prämiert als beste Blues-Gitarristin, lud Carlos Santana sie 2018 als Support-Act ein und sagte im Anschluss: „It was inspiring to see her play. It was from the future and I like the future.“ Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Infos: www.erjalyytinen.com.