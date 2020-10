Der Berner Altenklub gibt für 2021 einen Fotokalender mit historischen Ansichten der Gemeinde heraus. (Alten-Club Berne)

Berne. 33 Jahre ist es her, dass der Alten-Club-Berne (ACB) zum letzten Mal einen Kalender mit alten Ansichten aus Berne herausgegeben hat. Jetzt steht eine Neuauflage bevor. Für das Jahr 2021 gibt es wieder einen Fotokalender des Altenklubs, und wie bei so vielen Dingen in diesem Jahr, spielt auch hierbei die Corona-Pandemie eine Rolle.

Denn das Durchschnittsalter der knapp 100 Mitglieder des Altenklubs beträgt 65, vielleicht auch 70 Jahre, berichtet Peter Schikora. Damit gehören die Klub-Mitglieder allesamt zur Covid-19-Risikogruppe. Der Vorstand zog daraus schon früh die Konsequenz und sagte mit Beginn der Pandemie sämtliche geplante Ausflüge, Feiern und sonstige Veranstaltungen ab. Als eine Art Entschädigung sollen die Klub-Mitglieder nun zum Jahresende zumindest ein kleines Geschenk erhalten, einen Kalender mit historischen Ansichten aus Berne und den Ortsteilen.

Es sind Bilder aus längst vergangenen Zeiten. So nimmt das Titelbild den Betrachter mit zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Abbildung zeigt „die Freiwillige Turner-Feuerwehr der Gemeinde Berne im Jubeljahr ihres 25-jährigen Bestehens 1902“. Noch ein Jahr älter ist die Ansichtskarte mit einem „Gruß aus Hiddigwarden“, das die Kalenderbesitzer durch den Januar begleitet. Zu sehen sind historische Bauernhäuser, eine Gaststätte und die damalige Bäckerei Menkens. Zum November vorblättern muss, wer einen Blick auf die Ortschaft Warfleth vor vielleicht fünf bis sechs Jahrzehnten werfen möchte. Die Abbildungen der im Kalender abgedruckten Ansichtskarte zeigen unter anderem die Warflether Kirche sowie die Deichstraße just dort, wo sie schon damals besonders eng war und immer noch ist.

Familienalben sind wichtige Quellen

Wer mag, kann die Kalenderbilder auch dazu benutzen, um sich der Veränderungen in der Gemeinde im Lauf der Jahrzehnte zu vergewissern. „Die Kreuzung“ ist so ein Punkt. Denn mit dem Ausbau der Weserstraße zur B 74, erinnert sich Schikora, mussten nicht nur viele alte Bäume entlang der Weserstraße zum Fähranleger weichen. An der Einmündung in die Lange Straße befand sich auch die Bäckerei Sturm, die dem autogerechten Ausbau der Kreuzung im Wege stand. „Da hat es früher die besten Brötchen in Berne gegeben“, erinnert sich Peter Schikora. An den Geschmack könne er sich genau erinnern. „Solche Gebäude haben den Ort geprägt“, sagt Schikora in Erinnerung an die Bäckerei und das Bahnhofsgebäude, das es ebenfalls nicht mehr gibt. „Es ist sehr schade, dass solche Gebäude abgerissen wurden.“

Fotos, die an sie erinnern, gibt es jedoch noch. Peter Schikora sammelt sie, so wie es früher sein Vater tat. Adalbert Schikora war bei der Gründung des Klubs im Jahr 1966 zum Vorsitzenden bestimmt worden und hatte bis 1987 den Jahreskalender zusammengestellt. Mehr als drei Jahrzehnte später wird im Altenklub überlegt, wie die Fotosammlungen der Berner Familien gerettet werden können. Werden Haushalte aufgelöst, wird meistens viel weggeworfen, weiß Schikora. „Das ist das Leben der Eltern.“ Die Kinder könnten in vielen Fällen nichts damit angefangen, was sich bei den Eltern angesammelt hat.

Die Fotosammlungen würde der Altenklub gerne übernehmen, die nicht mehr benötigten privaten Fotos vernichten und die Ortsansichten in die Sammlung aufnehmen. Denn die Familienalben sind eine wichtige Quelle für die historischen Aufnahmen auch des Kalenders 2021. Das Foto von dem Haus mit dem lang heruntergezogenen Dach, in dem die Bäckerei Sturm ansässig war, stammt aus dem Besitz der Familie und wurde von der Tochter zur Verfügung gestellt. Die Fotografie aus dem Jubiläumsjahr 1902 steuerte die Feuerwehr zu dem Kalender bei.

Rund 100 Mitglieder hat der Altenklub. Der Druckauftrag für den Kalender 2021 im DIN-A4-Format beläuft sich auf 150 Exemplare. 50 Kalender sind somit übrig und stehen zum Verkauf. Wer einen möchte, kann ihn zum Selbstkostenpreis erwerben. Bestellungen werden per E-Mail an peter.schikora@ewetel.net entgegengenommen. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung auf das Konto des Alten-Club-Berne. Ab Ende des Monats werden die Kalender dann per Post zugestellt. Der Preis inklusive Porto beträgt zehn Euro. Die Mitglieder des Altenklubs brauchen sich darum nicht zu kümmern. Sie erhalten den Kalender etwas später automatisch.

Und wie haben die Mitglieder des Klubs auf die Absage sämtlicher Veranstaltungen seit dem Frühjahr reagiert? „Der Respekt vor dieser Pandemie ist groß“, hat Schikora festgestellt. „Es gab viele Stimmen, die uns recht gegeben haben: Man muss sich nicht in Gefahr begeben, wenn es nicht unbedingt nötig ist.“