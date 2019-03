Die Kameras sollen den Bahnhofsplatz filmen. (Christian Kosak)

Auf dem Vegesacker Bahnhofsplatz sind in dieser Woche Videokameras installiert worden. Die Polizei will mithilfe der technischen Überwachung für mehr Sicherheit sorgen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte zuletzt vor dem Vegesacker Beirat bestätigt, dass die lange geforderte Videoüberwachung jetzt startet. Das Innenressort hat eigens neue Mitarbeiter eingestellt, die die Monitore in der Polizeizentrale im Blick behalten. Wenn sie erkennen, dass sich eine brenzlige Situation anbahnt, sollen sie präventiv tätig werden und die Kollegen in den Streifenwagen alarmieren. Bekanntlich entsteht in Sichtweite auch die neue Nordbremer Polizeizentrale, als Teil des geplanten Hafenquartiers. Einen detaillierten Zeitplan dafür gibt es jedoch noch nicht.