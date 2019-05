Der Matjes sorgt für Streit. (Frank Thomas Koch)

Skandalös. Wir sind entsetzt." Stephan Kloss von der Ehrenwerten Gesellschaft macht aus seiner Verärgerung keinen Hehl. Seit vielen Jahren schippert die Nordbremer Herrenrunde in Begleitung von Mädchen und Jungen des Kindergartens Jaburgstraße alljährlich Anfang Juni von Vegesack über die Weser nach Bremen. Mit an Bord: Fässer mit holländischem Matjes, den sie zum Auftakt der Matjessaison an der Schlachte anlanden. In diesem Jahr wird in Vegesack kein Schiff mit Matjes ablegen. "Die Schiffsparade von Vegesack zur Schlachte fällt weg", ist Stephan Kloss enttäuscht. Die Ehrenwerte Gesellschaft sieht sich ausgebootet.

Das Matjesfest mit dem Startschuss der „Tour de Matjes“ durch die Bundesländer gibt es seit 35 Jahren. Erfinder ist der Bremer Fischhändler Peter Koch-Bodes, der die Veranstaltung bis zum vergangenen Jahr maßgeblich organisiert hat. Seit Jahrzehnten mit dabei: die Herren der Ehrenwerten Gesellschaft, fein gemacht mit Smoking und Zylinder.

So war es, so ist es nicht mehr: Die Ehrenwerte Gesellschaft, der Vegesacker Junge und eine Matjes-Botschafterin bringen den Fisch von Vegesack nach Bremen. (Christian Kosak)

In diesem Jahr wird das Matjesfest in der Innenstadt erstmals von Messe Bremen ausgerichtet – unter dem Dach der stadteigenen Gesellschaft M3B, die seit 2018 die städtischen Veranstaltungen bündelt. Die hat dem Matjesfest einen neuen Namen verpasst und ein neues Konzept. Doch in dem ist für die Schiffstour von Vegesack und für die Ehrenwerte Gesellschaft kein Platz mehr. Wenn am Mittwoch, 12. Juni, unter dem Motto „Moin moin Matjes“ auf dem Domshof der erste junge Hering der Saison zur Verköstigung unter das Volk gebracht wird, ist die Herrenrunde aus Bremen-Nord nicht mehr dabei.

Statt mit dem Schiff an der Schlachte landen die Matjesfässer jetzt mit einem anderen Transportmittel auf dem Domshof. „Die M3B-Gesellschaft hat die 35 Jahre alte Veranstaltung mit dem Ziel übernommen, auch einige neue Akzente zu setzen und sie noch publikumsnäher zu gestalten. Wir haben uns für den Transport mit einem Lastenfahrrad als umweltfreundliche Variante entschieden“, sagt Messe-Bremen-Sprecherin Imke Zimmermann. Im Übrigen sei der Matjes „erst seit etwa 2000 per Schiff in die City gebracht“ worden. „Zuvor hatte man immer mal wieder ein anderes Transportmittel gewählt: die Straßenbahn, das Fahrrad, die Pferdekutsche.“

In den vergangenen Jahren wurden die Matjesfässer in einem Umzug mit der Ehrenwerten Gesellschaft von der Schlachte zum Marktplatz gebracht. Danach ging es zurück zur Schlachte, wo das Matjesfest mit Buden, Musik und Versteigerung gefeiert wurde. Das neue Konzept sieht keinen Umzug mehr vor, das Matjesfest konzentriert sich auf den Domshof. Für Stephan Kloss ein Unding. „Die Schlachte ist das maritime Aushängeschild für Bremen. Ausgerechnet dort wird jetzt nichts mehr geboten. Stattdessen gibt es ein Minimalprogramm auf dem Domshof“, kritisiert er.

„Wir haben das Fest von der Schlachte weg auf den Domshof verlegt, um die Veranstaltung noch publikumsnäher zu gestalten. Auf dem Domshof findet zeitgleich der Wochenmarkt statt, die Besucher können so viele Einkäufe auf einmal erledigen“, erklärt dazu Imke Zimmermann. „Unser Konzept sieht ein vielseitiges Programm vor.“ Von 11 bis 14 Uhr gebe es Verkostungen mit einem Fischsommelier, einen Matjesmarkt mit diversen Buden, Verbraucherinformationen über den Matjes und die Nachhaltigkeit in der Fischerei, Quizrunden und Hafenschlager. Auch die Übergabe von Matjesfässern an die Landesvorsitzenden der deutschen Fischfachhändler als symbolischer Start der „Tour de Matjes“, ist nach den Worten von Zimmermann „weiterhin Teil des Programms“.

Die Ehrenwerte Gesellschaft hat laut Stephan Kloss erst vor Kurzem erfahren, dass sie bei der diesjährigen Eröffnung der Matjessaison mit der Schiffsparade nicht mehr dabei ist. „Wir haben uns gewundert, weil wir nicht wie in den Vorjahren angeschrieben wurden. Sonst haben wir schon im April die ersten Vorbereitungen getroffen.“ Erst auf eigenes Nachhaken habe er am 21. Mai eine Mail von Messe Bremen erhalten. „Darin ist uns in wenigen Sätzen mitgeteilt worden, dass es ein überarbeitetes Konzept gibt und wir im neuen Programm nicht eingeplant sind.“

Kloss' Kommentar dazu: „Der Stil ist nicht in Ordnung. Es hätte sich anständigerweise gehört, dass man uns, die wir Jahre lang an der Veranstaltung beteiligt waren, mit ins Boot geholt hätte. Zumindest aber frühzeitig über die geplanten Veränderungen informiert hätte.“ Von Messe Bremen heißt es dazu: „Dass wir erst am 21. Mai informiert haben, tut uns in der Tat leid. Die ganz konkrete Ausgestaltung des Festes stand erst zu diesem Zeitpunkt fest.“

Dass der Vegesacker Beitrag zum Matjesfest in der Innenstadt gestrichen ist, weiß auch der Vegesacker Ortsamtsleiter erst seit ein paar Tagen. „Ich habe es Mitte vergangener Woche von der Ehrenwerten Gesellschaft erfahren“, sagt Heiko Dornstedt. Seine Reaktion auf die Abfuhr aus Bremen klingt wie eine Kampfansage in Richtung Stadt: „Die Bremer werden schon sehen, was sie davon haben. Wir in Vegesack stellen in diesem Jahr mit unserem eigenen Matjesfest ein viel besseres Ereignis auf die Beine.“ Damit werde die Matjessaison dort eröffnet, wo sie hingehöre, so Dornstedt. „Schließlich war in Vegesack einst die größte Heringsfischerei-Flotte Europas ansässig.“

Am Sonnabend, 15. Juni, hat der Vegesacker Matjestag Premiere. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Vegesack Marketing zusammen mit Kooperationspartnern. Die Ehrenwerte Gesellschaft ist allerdings auch hier außen vor geblieben. „Wir sind von den Veranstaltern nicht angesprochen worden“, sagt Stephan Kloss. Laut Geschäftsführer Wolfgang Helms plant das Vegesack Marketing seit einem halben Jahr den Matjestag. „Wir waren davon ausgegangen, dass die Ehrenwerte Gesellschaft bei der Bremer Veranstaltung mitmacht. Dass sie in diesem Jahr dort nicht dabei ist, war uns bislang nicht bekannt“, so Helms am Dienstag. „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sie an unserer Veranstaltung teilnehmen würde.“

Er werde noch am selben Tag Kontakt mit der Ehrenwerten Gesellschaft aufnehmen, um sie einzuladen, am 15. Juni mitzumachen, kündigte Helms an. Tatsächlich erhielt Stephan Kloss wenig später einen Anruf vom Geschäftsführer des Vegesack Marketings. „Leider können wir am 15. Juni nicht teilnehmen, weil einige unserer Mitglieder zu der Zeit auf Baltrum sind. Wir sind so verblieben, dass das Vegesack Marketing beim nächsten Mal erneut auf uns zukommen will“, so Kloss.

Zur Sache

Zum ersten Vegesacker Matjestag am Sonnabend, 15. Juni, landet die Barkasse Vegebüddel mit dem Vegesacker Jungen an Bord um 9.30 Uhr am Anleger an der Signalstation ein Faß mit dem jungen Hering an. Nach einer Begrüßung durch eine historische Hafenmeisterin und Musik von Jonny Glut wird das Fass in die Innenstadt transportiert. Bereits ab 9 Uhr werden auf der Ellipse in der Gerhard-Rohlfs-Straße Matjesspezialitäten verkauft. Besucher können ein Matjesdiplom machen: ab 10 Uhr bei Feinkost Scharringhausen, Alte Hafenstraße 15, und ab 11 Uhr auf der Ellipse. Im Rahmenprogram gibt es Musik mit dem Shanty-Chor Düren-Merken (11.15 Uhr), dem Schulschiff- Deutschland-Chor (14 Uhr) und Jonny Glut (16 Uhr). Das Vegesacker Geschichtenhaus zeigt von 11 bis 13.30 Uhr das Handwerk des Netzeknüpfens. Dieter Meyer-Richartz erzählt um 13.30 Uhr Wissenswertes und Döntjes zum Matjes. Um 14.30 und 15.30 Uhr starte eine Koch-Show mit mit Fisch-Sommelier Pascal Volkmer.