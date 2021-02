Bremen-Nord. Erst kam der Kanal hoch, jetzt kommt er wieder runter: Seit dieser Woche sind Arbeiter dabei, die blauen Rohre und schwarzen Schläuche abzubauen, die mal über, mal parallel zu mehreren Straßen in Farge verlaufen. Vor einem halben Jahr sind sie als Ersatz für Leitungen gekommen, die unterirdisch waren. Und so kaputt, dass sie für die Reparatur stillgelegt werden mussten. Inzwischen ist das Abwassernetz wieder so wie jedes Abwassernetz sein sollte – undurchlässig. Zumindest in Farge.

Dass die Arbeiten in diesem Ortsteil abgeschlossen sind, ist für Oliver Ladeur nicht bloß eine gute, sondern auch eine neue Nachricht. Der Sprecher von Abwasserentsorger Hansewasser sagt, dass er am Wochenende darüber informiert worden ist. An diesem Morgen hatte er noch ein Gespräch mit dem Projektleiter. Laut Ladeur werden die blauen Rohre voraussichtlich in der übernächsten Woche endgültig aus Farge verschwunden sein – um an anderen Straßen in anderen Quartieren wieder aufzutauchen. Zum Beispiel an der Lehmhorster Straße, zum Beispiel am Bürgermeister-Dehnkamp-Weg.

Auch dort ist der Kanal rissig. Auch dort sind die Schäden bei turnusmäßigen Kontrollen festgestellt worden. Wie in Farge machte ein Roboter mit Kamera sichtbar, was repariert werden muss. Und wie im nördlichsten Ortsteil hat Hansewasser auch an der Lehmhorster Straße solche Mängel nicht erwartet. Weder in diesem Umfang noch in so kurzer Zeit. Der Abschnitt des Abwassernetzes, der neu gemacht werden muss, ist 58 Jahre alt. Er gehört, wenn man so will, zu den jüngeren Kanalkilometern. Die porösen Leitungen in Farge waren noch jünger. Sie sind aus dem Jahr 1975.

Dass sie trotzdem schneller zum Sanierungsfall wurden als andere, hat Ladeur im Vorjahr mit dem Material begründet, aus dem dieser Teil des Kanals besteht: herkömmlicher Beton. Nach Angaben des Firmensprechers ist der zwar für viele Bereiche des Abwassernetztes gut, aber nicht für solche, die so stark beansprucht werden wie dieser Bereich. Kaputt war nämlich der Kanal rechts und links vom Klärwerk – sozusagen der Zufluss, durch den mehr Schmutzwasser fließt als andernorts. Der Abschnitt ist so speziell, dass er heute auch aus einem speziellen Beton gebaut worden wäre.

Jetzt ist im alten Kanal quasi ein neuer Kanal verlegt worden. Keiner aus Beton, sondern einer, der anfangs aus einer flexiblen Masse bestanden hat. Der Unternehmenssprecher beschreibt sie als Synthesefaser mit Kunstharz – und das Prinzip, sie zu verlegen, wie das Wechseln eines Fahrradschlauchs: In die rissigen Betonröhren wird Meter um Meter eine weiche Haut eingezogen, die später erst mit Luftdruck vergrößert, dann mithilfe von Licht ausgehärtet wird. Auch das übernimmt ein Roboter. Ladeur nennt die Sanierung halb Deutsch, halb Englisch Schlauchliner-Sanierung.

Die Baustellen sind für ihn auch nicht einfach Baustellen. Der Hansewasser-Sprecher unterscheidet zwischen offenen und geschlossen Varianten. Die Baustellen beim Schlauchliner-Verfahren sind geschlossen, weil die alten Leitungen im Boden bleiben. Keine Bagger, keine Straßensperrung, kaum Verkehrsbehinderungen: Ladeur sagt, dass die Kanal-im Kanal-Reparatur für die Anwohner weniger Belastung bedeutet und für den Abwasserentsorger weniger Ausgaben. Nach seiner Rechnung sind die Kosten bei offenen Baustellen unterm Strich doppelt so hoch wie bei geschlossenen.

Billig war das Farger Projekt trotzdem nicht. Ladeur hat es mit 755.000 Euro veranschlagt. Für ihn gehört das Vorhaben zu den mittelgroßen. Ein Kanal-Kilometer wurde erneuert. Um den Abschnitt stilllegen zu können, brauchte es ein oberirdisches Rohrsystem, das 500 Meter länger war. Die beiden nächsten Baustellen sind kürzer als die in Farge. In einem Fall geht es um 18 Meter, die im Schlauchliner-Verfahren saniert werden, im anderen um 738 Meter. Die Arbeiten an der Lehmhorster Straße sollen im September beginnen, die am Bürgermeister-Dehnkamp-Weg im April nächsten Jahres.

Es gibt noch andere Baustellen in anderen Nordbremer Stadtteilen, die früher starten. In Vegesack soll das Abwassernetz an der Aue, an der Beckstraße und beim Fichtenhof repariert werden. Und in Burglesum an der Osloer Straße. Mal geht es im Mai los, mal im Juli. Mal sollen die Arbeiten zwei Monate dauern, mal ein halbes Jahr. Aber immer bleibt die Baustelle geschlossen. Wie viel die Sanierungen der Kanäle kostet werden, ist unklar. Ladeur sagt, dass die Projektleiter noch rechnen.

Zur Sache

Das Abwassersystem in Zahlen

Das Kanalnetz der Stadt kommt auf eine Länge von rund 2300 Kilometern. Das entspricht etwa der Strecke von Bremen bis Palermo. Nicht mitgerechnet sind dabei die öffentlichen Anschlusskanäle (1000 Kilometer) und die privaten Abwasserleitungen (6000). Starke und extreme Regenfälle, die das Netz nicht sofort ableiten kann, werden in Rückhaltebecken zwischengespeichert. Sie haben ein Fassungsvermögen von rund 100.000 Kubikmetern. Der Kanal kommt auf ein zusätzliches Speichervolumen von 170.000 Kubikmeter. Rund 200 Pumpwerke sorgen dafür, dass das Abwasser dort hinkommt, wo es hinsoll. Jedes Jahr werden 230 Kilometer des Netzes kontrolliert. Mit einem Durchschnittsalter von rund 44 Jahren hat Bremen im bundesweiten Vergleich ein relativ modernes Kanalnetz. Rund 17 Millionen Euro werden jährlich investiert, um es zu erneuern.