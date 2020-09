Die Polizei bittet um Hinweise. (Björn Hake)

Blumenthal. Ein Räuber hat in der Nacht zu Sonntag, 20. September, eine Spielothek an der Lüssumer Straße in Blumenthal überfallen. Er bedrohte dabei einen 66 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Nach Polizeiangaben betrat der Mann die Spielhalle um 1.20 Uhr, bedrohte den Kassierer sofort mit einer silbernen Waffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte nahm daraufhin Geld aus der Kasse und steckte es in einen rot-weißen Stoffbeutel, den der Räuber mitgebracht hatte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Laut Beschreibung trug der Räuber zur Tatzeit einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine schwarze Kapuzenjacke. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, ein schmales Gesicht und dunkle Augen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 jederzeit entgegen.