Technik als bedingter Schutz: Kater Georgy trägt jetzt einen Peilsender am Halsband, mit dem er geortet werden kann, wenn er draußen ist. (Christian Kosak)

Richter Gunnar Isenberg hat schon viele ungewöhnliche Klagen erlebt – dass ein Kater zum Fall für ein Landgericht wird, aber noch nicht. Bis jetzt. Die Kleine Strafkammer hat sich, wie zuvor das Blumenthaler Amtsgericht, mit den Schüssen auf Kartäuser-Mischling Georgy beschäftigt. Dass er erneut Gegenstand eines Prozesses wurde, findet Sigrid Hiltmann nicht im Geringsten eigenartig, sondern nur gerecht. Sonderbar ist für die Burglesumer Tierhalterin etwas anderes: wie der zweite Prozess verlaufen und ausgegangen ist.

Erst sagte ihr Mann vorm Landgericht aus, später sie. Die Hiltmanns wiederholten, was sie schon im Februar Amtsrichter Frank Lüthe geschildert hatten – vor allem, was sie taten, als sie den blutenden Kater gefunden hatten. Es war das zweite Mal, dass Georgy in einer Tierklinik notoperiert werden musste. Und das zweite Mal, dass die Ärzte ein Kleinkaliberprojektil aus dem Kopf des Katers entfernten. Beide Fälle sollten vor dem Landgericht neu aufgerollt werden. So hatte es jedenfalls die Anklage angekündigt, nachdem sie gegen das Urteil des Amtsgerichts in Berufung gegangen war. Genauso wie der Anwalt des Beschuldigten.

Vor dem Landgericht machten jetzt Anklage und Anwalt alles wieder rückgängig. Noch am ersten Verhandlungstag – zwei Termine waren angesetzt – zog erst die eine Partei, dann die andere ihre Berufung zurück. Worüber sich Hiltmanns noch heute wundern. Warum, fragen sie, muss erst ein Berufungsverfahren eröffnet und damit eine nächsthöhere Instanz eingeschaltet werden, wenn beide Seite offenbar gar keinen Sinn in einer Berufung sehen. Sigrid Hiltmann sagt, dass kurz nach ihrer Zeugenaussage alles vorbei war. Und der Richter verkündete, dass es kein neues Urteil gibt, sondern das alte vom Amtsgericht gilt.

Warum der Verteidiger des Beschuldigten das Rechtsmittel zurücknahm, darüber kann Frank Passade nur spekulieren. Wahrscheinlich, meint der Sprecher der Staatsanwaltschaft, sah er keine Chance mehr für das, was er erreichen wollte: einen Freispruch. Weshalb auch die Anklage ihre Berufung zurückzog, begründet Passade dagegen mit einer wichtigen Zeugin, die am Verhandlungstag nicht aussagefähig war – und mit der Gefahr, dass es deshalb vor dem Landgericht zu einem milderen Urteil als dem von Amtsrichter Lüthe hätte kommen können. Und das, sagt der Sprecher, musste verhindert werden.

Bewährungsstrafe für Beschuldigten

Für die Staatsanwaltschaft war schon das Urteil vom Februar zu milde. Der Beschuldigte, ein 71-jähriger Mann aus Burglesum, ist aus ihrer Sicht nur halb verurteilt worden: wegen unerlaubten Waffenbesitzes, nicht aber wegen des Vorwurfs, auf Kater Georgy geschossen zu haben. Weil Beamte bei ihm eine Pistole und ein Gewehr samt Kugeln fanden, die er nicht haben durfte, verurteilte ihn das Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 600 Euro. Der Burglesumer gilt jetzt als vorbestraft. Vor Jahren hatte er einen Mann beschimpft und mit einer Kleinkaliberwaffe bedroht.

Passade sagt, dass der Fall Kater Georgy für die Staatsanwaltschaft jetzt abgeschlossen ist, für Sigrid Hiltmann ist er es nicht ganz. Die Tierhalterin meint, einerseits froh darüber zu sein, dass die Zeugenaussagen vor Gericht nun ein Ende haben. Andererseits bedauert sie, dass noch immer nicht klar ist, wer ihrem Kater zweimal mitten ins Gesicht geschossen hat. Für die Notoperationen und Nachbehandlungen der Wunden haben die Hiltmanns nach eigener Rechnung mehrere tausend Euro bezahlt. Das Geld wollten sie sich eigentlich in einem Zivilprozess wiederholen – wenn denn ein Täter überführt worden wäre.

Als Georgy zum zweiten Mal lebensgefährlich verletzt wurde, hat Sigrid Hiltmann zunächst überlegt, ihn nur an der Leine in den Garten zu lassen. Oder für immer im Haus zu behalten. Doch am Ende hat sie sich dagegen entschieden, weil es ihr vorgekommen wäre, als würde sie ihr Tier einsperren. Jetzt trägt der Kater einen Peilsender am Halsband, wenn er draußen ist. Hiltmann weiß, dass die Technik ihr Tier nicht davor bewahren kann, ein drittes Mal angeschossen zu werden. Aber jederzeit verfolgen zu können, wo Georgy gerade unterwegs ist, hilft ihr, nicht ständig in Sorge zu sein. Jedenfalls meistens.