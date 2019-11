Lemwerder. Die neue Bundesstraße 212 die vom Berner Ortsteil Harmenhausen bis nach Bremen führen wird, erhält keinen Anschluss an die Motzener Straße. Das hat Ansgar Behrens, der Fachbereichsleiter Planung bei der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, am Donnerstag den Trägern öffentlicher Belange in einer Projektkonferenz in der Begu Lemwerder mitgeteilt.

„Der Winkel von der Motzener Straße zur Bundesstraße ist ungünstig“, begründet der Bauoberrat die Änderung. „Deshalb haben wir uns entschieden, die Industriestraße an die Bundesstraße anzuschließen.“ Die Motzener Straße wird derweil über die neue Fahrbahn hinweg geführt. Die jüngst errichtete heutige Straßenführung ist laut Ansgar Behrens ein Provisorium, um die Berner Ortsumgehung in Betrieb nehmen zu können, sobald die Brücke über den Motzener Kanal errichtet ist.

Zurück zum letzten, rund 13 Kilometer langen Bauabschnitt über Lemwerderaner und Delmenhorster Grund und Boden: An der Industriestraße kann die künftige B 212 mit zwei Kreisverkehren erreicht werden. Planer Behrens spricht bei den nahezu parallel zur Bundesstraße verlaufenden Auf- und Abfahrten von „holländischen Rampen“. Die Bauform findet nach Aussage des Experten dort Verwendung, wo das Gebiet neben der übergeordneten Straße keinen weitläufigen Ausbau ermöglicht. In diesem Fall schmiegt sich die Trasse zu eng an den Doorgraben, um Abfahrten in Schleifenform zu bauen. Die neue Bundesstraße wird über die Industriestraße hinweg geführt.

Vier Auf- und Abfahrten

Eine zweite Anschlussstelle wird es zwischen der Ortschaft Bardewisch und der Gärtnerei Hannig an die Landesstraße 875 (Berner Straße) geben. Südlich der Landesstraße werden zwei Flügelrampen den motorisierten Verkehr verteilen. Weiter geht es über einen eigens für die neue Bundesstraße freigehaltenen Korridor durch den Windpark Sannauer Helmer. Höhengleiche Kreuzungen, die eine Auf- oder Abfahrt an anderer Stelle als den vier offiziellen Anschlussstellen ermöglichen würde, wird es nicht geben, betont Ansgar Behrens. „Die Bundesstraße ist anbaufrei, so dass es durchgehend freie Fahrt geben wird.“

Die größten Probleme hatten die Planer bei der Trassenführung im letzten Abschnitt der neuen B 212 zu lösen. Aus dem Delmenhorster Norden war vehementer Protest gegen die Südvariante laut geworden. Nach mehrmonatiger neuer Betrachtung verschiedenster Belange hat sich dieser Verlauf nach Einschätzung der Planer der Straßenbaubehörde letztlich aber doch als der günstigste bestätigt. „Die südlichste Variante hat die geringsten Nachteile“, begründet Fachbereichsleiter Behrens. Die endgültige Entscheidung treffe allerdings die Planfeststellungsbehörde mit ihrem Planfeststellungsbeschluss.

In Deichhausen wird die Anschlussstelle nach heutigem Stand der Dinge nur mit einer Anbindung an die Wesermarsch gebaut. „Ein Vollanschluss hätte eine sehr hohe Verkehrsbelastung für den Delmenhorster Norden bedeutet“, sagt Behrens. Dem Bremer Stadtteil Strom bringt diese Form des Anschlusses wenig Vorteile. „Strom wird nur geringfügig entlastet werden“, weiß der Fachbereichsleiter.

Drei Arbeitskreise

Für die weitere Planung der Bundesstraße 212 haben sich im Rahmen der Projektkonferenz am Donnerstagmorgen drei Facharbeitskreise zu den Themen Wasser, Umwelt und Landwirtschaft gebildet. Die Wasser-Experten werden sich ab dem Frühjahr 2020 mit Fragen bezüglich der Entwässerung sowie der Durchschneidung von Gewässern beschäftigen. Zu beachten ist auch, dass die Trasse im Delmenhorster Norden mit dem Ochtumpolder durch ein Überschwemmungsgebiet läuft.

Dem Arbeitskreis Umwelt obliegt die Planung der Kompensationsmaßnahmen. Als Entwicklungsziele nennt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in erster Linie „offenes, kurzrasiges, extensiv genutztes Grünland mit Gräben und Kleingewässern“. Zudem gebe es einen Flächenbedarf für ein Mosaik aus extensivem Grünland, Hochstauden, Feldgehölzen, Hecken, Einzelbäumen und Kleingewässern, sogenannte Halboffenlandschaften. Eine Restfläche solle Feldgehölzen, Gebüsch und Waldrändern zur Verfügung stehen.

Intensiv auseinandersetzen werden sich die Planer auch mit der vorhandenen Landwirtschaft. 109 Betriebe wirtschaften in dem Plangebiet. 39 von ihnen haben in einer Umfrage angegeben, ihren Betrieb aufstocken zu wollen. Es gilt, Wege zwischen Weiden, Feldern und den Ställen neu zu ordnen.