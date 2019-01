Bürger aus Grambke und Burg plädieren dafür, die marode Föhrenbrok-Halle provisorisch zu sanieren und so lange zu nutzen, bis sich die Sporthallen-Misere entspannt hat. (Christian Kosak)

Das Dilemma für den Vereins- und Schulsport im Stadtteil ist groß, aber es könnte zumindest ein wenig abgemildert werden. Davon jedenfalls sind Bürger aus Grambke und Burg überzeugt. Beim jüngsten Bürgerschnack plädierten sie einmal mehr dafür, die marode Föhrenbrok-Halle provisorisch zu sanieren und so lange zu nutzen, bis sich die Sporthallen-Misere entspannt hat und zum Beispiel neben der Grundschule an der Grambker Heerstraße ein Neubau entstanden ist. Eventuell finanziert mit dem Erlös aus dem Verkauf von Sportflächen im Föhrenbrok für den Wohnungsbau, wie ein Vorschlag lautete.

Das Fiasko um die 1977 erbaute und seit rund fünf Jahren nicht mehr beheizte Hinnerk-Mester-Halle bewegt die Gemüter in Grambke und Burg seit Jahren und ist weiterhin hochaktuell. Davon konnte sich Ortsamtsleiter Florian Boehlke während des 51. von Rainer Tegtmeier moderierten Bürgerschnacks im Begegnungszentrum „Luise Morgenthal“ überzeugen.

Boehlke machte mit der Erwähnung der Hallenmisere ein Fass auf. Die öffentliche Diskussion über das Hallendefizit hat gerade neue Nahrung gefunden, weil sich die Sanierung der Sporthalle an der Alwin-Lonke-Straße, wie berichtet, bis in den Sommer 2019 hinziehen soll. Der Ortsamtsleiter bemüht sich nach eigenen Worten zurzeit darum, dass zumindest ein Teil der Dreifach-Halle früher freigegeben wird.

Im März vergangenen Jahres hatten einige Grambker und Burger nach der Besichtigung der gut vierzig Jahre alten Halle im Föhrenbrok dafür plädiert, sie in Eigenhilfe zusammen mit dem Sportverein Grambke-Oslebshausen (SVGO) zumindest provisorisch wieder nutzbar zu machen. Der Großverein hatte sie im Jahre 2010 bei der „vom Sportamt gewünschten Fusion“ mit dem TV Grambke geerbt. Und schon damals war die sanierungsbedürftige Dreifeld-Halle mit gut 300 000 Euro an Schulden belastet. Bekanntlich hat sich die Stadtgemeinde bereit erklärt, in den nächsten fünf Jahren die Tilgung zu übernehmen. Bei rund 21 000 Euro pro Jahr sind das insgesamt 105 000 Euro. Bliebe noch eine Restschuld von gut 200 000 Euro, die der SVGO weiterhin zu schultern hätte.

Zurückhaltend reagiert

Der Nutzungsvertrag mit dem SV Grambke-Oslebshausen bestehe weiterhin, heißt es auf Anfrage beim Sportressort. Die Stadtgemeinde springe lediglich mit Fördermitteln bei der Schuldentilgung ein. Die Verantwortung für die Halle liege beim SV Grambke-Oslebshausen. Um sie zumindest vorübergehend für den Vereinssport fit zu machen, muss also weiterhin mit dem Vereinsvorstand verhandelt werden. Und der hat bislang zurückhaltend auf eine bürgerschaftliche Gemeinschaftsaktion reagiert.

Ob es in absehbarer Zeit gelingt, die seit Langem vom Burglesumer Beirat geforderte Sporthalle neben der Grundschule in Grambke zu bauen, hängt vom Geld ab. Das könnte fließen, wenn das Sportareal im Föhrenbrok als Bauland ausgewiesen und verkauft würde, lautete ein Vorschlag während des Bürgerschnacks. Für Reinhard Hennig, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Beirat Burglesum, ist Immobilien Bremen in dieser Angelegenheit zuständig. Der städtische Grundstücksverwalter müsse Flagge zeigen.

Neben der Sporthallen-Misere könnte in den nächsten Wochen und Monaten auch die Verkehrslage auf den Straßen in Grambke und Burg zum Dauerthema des „Bürgerschnacks“ werden. Weil die Autobahnbrücke über die Lesum wegen Einsturzgefahr teilweise gesperrt und saniert werden muss, dürften die Autoschlangen auf den innerörtlichen Straßen nach Einschätzung von Florian Boehlke länger werden. Zusätzliche Staus seien programmiert, warnte der Ortsamtsleiter. Er will mit dem Amt für Straßen und Verkehr erörtern, ob die Ampelschaltungen in Lesum, Burg und Grambke so zu ändern sind, dass die Beeinträchtigungen für Autofahrer und Anwohner möglichst gering bleiben.