Vom Steg aus geht es auf die Lesum. Dabei werden am Zeltwochenende vor allem Grundlagen geübt und kurze Distanzen gepaddelt. Den Teilnehmern soll Spaß vermittelt werden, hier geht es nicht um sportliche Ziele. (Christian Kosak)

Ein knappes Dutzend Zelte steht auf dem Rasengelände am Ufer der Lesum. Über den Sitzbänken auf dem Vereinsgelände sorgen Planen für Schatten in der Sommerhitze, das Feuer am Grill ist längst gelöscht, und auch aus der Hüpfburg ist schon die Luft herausgelassen. Doch auch am letzten Tag des Ferienwochenendes „Kanu und Zelten“, wird noch mal auf der Lesum gepaddelt, bevor die Abreise beginnt.

Seit vielen Jahren bietet der Turn- und Rasensportverein (Tura) Bremen auf dem Gelände seiner Kanusportanlage in Lesum für Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren Ferienwochenenden an. Am Freitag haben die rund 15 Teilnehmer ihre Zelte aufgebaut, und dann wurde gegrillt – erste Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen, die nicht nur aus Bremen-Nord, sondern aus ganz Bremen gekommen sind – wobei Kanu-Erfahrene wie auch gänzlich Unerfahrene dabei sind. Ein Teil der Gruppe vertritt an diesem Ferienwochenende auch am Werdersee-Spielfest nahe der Bremer City teilgenommen und dort den Verein Tura.

Weil die Boote auch kentern, müssen die Teilnehmer schwimmen können. (Christian Kosak)

Der Sonnabend steht ganz im Zeichen des Kanus. „Die Boote werden zu Wasser gelassen und dabei von einer Leine gehalten – und die Teilnehmer lernen zunächst im Einer das Einsteigen und wie man das Paddel richtig hält. Dann paddeln wir bis zum nächsten Anleger, das Ganze immer unter Aufsicht“, sagt Torben Witte, der bei Tura Jugendsportwart ist, „und es wird immer gegen die Strömung gepaddelt.“ Da die Lesum unter Gezeiteneinfluss steht und sich die Strömungsrichtung zwei Mal am Tag ändert, werden unterschiedliche Ziele angesteuert, zum Beispiel lesumaufwärts bis zur Lesumbrücke.

„Ein Highlight ist es jedes Mal, zur Sandbank am gegenüberliegenden Ufer zu paddeln“, sagt Torben Witte. "Dort können sich die Kinder und Jugendlichen in den Sand legen, sich ausruhen und eine Runde schwimmen gehen.“ Als Jugendsportwart kümmert sich Torben Witte vor allem um die Organisation des Ferienwochenendes, vom Einkauf fürs Grillen bis zum Erste-Hilfe-Kasten, der immer dabei sein muss. „Denn die Sicherheit steht bei uns immer obenan“, sagt Lena Draghinazzi, die in der Kanusportabteilung mitarbeitet, „bei Gewitter paddeln wir natürlich nicht, aber Regen macht uns im Sommer nicht viel aus.“ Im großen Schuppen der Kanusportanlage stehen Kanus von kleinen Einern bis zum Kanadier bereit, in dem zwölf Leute plus Steuermann Platz finden. Wer Mitglied im Verein ist, kann sich dort jederzeit ein Boot ausleihen und auf eigene Faust Touren unternehmen.

„Im Vordergrund steht an diesem Ferienwochenende das Gemeinschaftserleben“, sagt Birgit Witte, die gleichfalls in der Kanusportabteilung mitarbeitet, „Freundschaften entstehen, und einige Kinder haben sich schon für das nächste Ferienwochenende verabredet. Das ist mal eine Alternative zum Fernsehen oder zum Handy“, sagt Birgit Witte, „und alle, die mitmachen, haben hier großen Spaß.“ Das Gruppenerleben ist besonders intensiv bei der Nachtwanderung an den Ufern der Lesum entlang, die unter Begleitung von Erwachsenen stattfindet.

Paddeln mit dem Kanu sei nach wie vor interessant für Kinder und Jugendliche, Nachwuchssorgen habe der Verein deshalb nicht, obwohl die Ferienwochenenden mit manchmal 50 bis 60 Teilnehmern schon besser besucht waren.

An diesen drei Tagen lernen die Kinder und Jugendlichen vor allem, ihre Bewegungen gut zu koordinieren, „denn die größte Schwierigkeit beim Kanupaddeln ist es, das Boot geradeaus zu halten“, sagt Birgit Witte, „meist hat man im rechten Arm mehr Kraft und muss immer wieder gegensteuern. Kinder lernen das in der Regel schneller als Erwachsene.“ Und dass Einsteigen ins Boot leichter ist als das Aussteigen, gehört ebenfalls zum Lernprogramm an diesem Ferienwochenende. „Wenn dabei mal einer kentert, ist das nicht weiter schlimm“, sagt Birgit Witte, „schließlich ist ja Sommer, das Wasser ist warm, und alle tragen Schwimmwesten.“ Voraussetzung für die Teilnahme am Ferienwochenende ist allerdings auch, dass jeder schwimmen kann.

Zum weiteren Ferienprogramm von Tura Bremen gehört ein Kanu-Training, das zwei Mal in der Woche jeweils zwei Stunden stattfindet. Dabei werden Ausdauer und geschicktes Lenken des Kanus geübt, bis die Kanuten richtige Profis geworden sind. Doch insgesamt überwiegt in der Kanusportabteilung von Tura der Freizeitsport, „nur wenige machen auf Leistung und wollen unbedingt Pokale und Medaillen gewinnen“, sagt Knut Witte von Tura Bremen.

Das zweite Zeltwochenende auf dem Kanusportgelände von Tura-Bremen in Lesum, zusammen mit dem Kreissportbund (KSB) Bremen-Nord, findet von Freitag, 2. August, 17 Uhr, bis Sonntag, 4. August, 12 Uhr, statt. Weitere Informationen zum Ferienprogramm des Vereins finden sich unter www.turakanusport.de.