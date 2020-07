Kerstin Held hat mit einer Bundestagspetition dafür gesorgt, dass auch behinderte Kinder ein Recht auf eine Familie bekommen haben. (fotos: FR)

Ihr Name lädt ein, ihn wörtlich zu verstehen. Und vielleicht ist Kerstin Held tatsächlich eine Art Heldin, eine Heldin des Alltags. Seit fast zwei Jahrzehnten gibt die heute 44-Jährige als Pflegemutter Kindern mit Behinderung ein Zuhause, lotst andere Familien durch den Pflegedschungel und ringt mit der Politik um die Rechte von Pflegekindern mit Behinderung. Karin Held ist Vorsitzende des Bundesverbands behinderter Kinder.

Das Haus der Familie Held gehört zu den schmuck sanierten Altbauten im Ortskern von Ovelgönne. Im Wohnzimmer mit großzügiger Wohnlandschaft liegen Bilderbücher und Spielzeug herum. Am Esszimmerzimmertisch ist Platz für die Familie und ein paar Gäste. Das alles sieht so normal aus wie bei anderen Familien, wären da nicht die Pflegekräfte, die sie rund um die Uhr bei der Versorgung der Kinder unterstützen, die Sauerstoffflaschen und Schläuche, die mit Gittern gesicherten Betten, die Wickeltische und die Medikamentenschränke in den in bunten Farben gestrichenen Kinderzimmern.

Mehr zum Thema Bremer Behindertenparlament Mehr Einsatz für die Inklusion gefordert Das Bremer Behindertenparlament ist am Freitag zu seiner alljährlichen Tagung zusammengekommen. ... mehr »

Im Abstellraum stehen die Rollstühle, auf den Regalen in der Garage stapeln sich Windeln und medizinische Hilfsmittel. Das Familienauto passt sowieso nicht hinein. Kerstin Held hat es mit Folie bekleben lassen. Ein behindertengerechter Kleinbus müsse ja nicht unbedingt danach aussehen. Kerstin Held ist in der Nähe von Dortmund und Münster aufgewachsen. Ihr Vater hatte eine körperliche Behinderung, ihre zwei Jahre jüngere Schwester Silke saß im Rollstuhl.

Die Eltern lebten sich auseinander, sodass der Vater die Familie verließ. Die Mutter überfordert, musste sich Kerstin Held früh um ihre Schwester kümmern, die beim Überqueren der Straße im Rollstuhl von einem Auto überfahren wurde, als Kerstin Held 17 Jahre alt war. Als sie ihr erstes Pflegekind aufnahm, kehrte sie in ein Leben zurück, das sie gut kannte. Den passenden Begriff, um ihre Situation zu beschreiben, habe sie damals noch nicht gekannt, erzählt Kerstin Held.

Heute nennt sie sich selbst ein Inklusionskind. „Ich fand meine Schwester nie behindert, sondern die anderen, die es nicht geschnallt haben.“ Den Impuls, das erste Pflegekind aufzunehmen, kam von ihrem damaligen Mann. Kerstin Held kannte den fünfjährigen Sascha aus ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr als 16-Jährige. Ein Jahr lang sah sie ihn jeden Tag. Danach verlor sie ihn aus den Augen. Sascha saß im Rollstuhl, konnte kaum sprechen und musste künstlich ernährt werden. Nach ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin traf sie ihn wieder, als sie in einer Schule auf ein Kind wartete, um dessen Rollstuhl anzupassen.

Sie begann, Sascha zu sich nach Hause einzuladen. Sie und ihr Mann mochten den Jungen, nicht aber sein Weinen auf der Rückfahrt ins Heim. „Eines Tages sagte mein Mann, bevor ich ihn noch mal zurückbringe, setze ich mich nach Tahiti ab.“ Am 21. Dezember 2000 nahmen sie den damals 14-jährige Sascha bei sich auf. Für die Helds war er wie ein Weihnachtsgeschenk. Erst später habe sie erfahren, dass sie dafür eine Erlaubnis braucht und dass es Pflegegeld vom Staat dafür gibt. Was es nicht gab, war eine gesetzliche Regelung für das, was sie vorhatten.

Mehr zum Thema Einblicke in das Leben einer inklusiven WG „Alles stinknormal hier, nur mit Extras“ Wenn vier junge Menschen mit und vier Menschen ohne Behinderung sich eine Wohnung teilen – wie ... mehr »

Die Behörden reagierten hilflos, erinnert sich Kerstin Held. Denn gesunde Kinder mit einem Intelligenzquotienten über 70, erfuhr sie, werden von Jugendämtern betreut, die über ein Netz von Pflegeeltern verfügen. Kinder mit einem Intelligenzquotienten unter 70 fielen und fallen bis heute in die Zuständigkeit der Sozialämter, die ihre Schützlinge traditionell in Heimen unterbringen. „Das finde ich nicht in Ordnung“, sagte sich Kerstin Held und sorgte mit einer Bundestagspetition dafür, dass auch behinderte Kinder ein Recht auf eine Familie bekamen.

Im Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, fand sie einen Unterstützer. „Ich glaube fest daran, dass sie innerhalb einer Familie ihr Potenzial entfalten können und ihr Lebensglück finden“, ist Kerstin Held bis heute überzeugt. Eine Übergangsregelung, die dies ermöglichte, sei nun allerdings abgelaufen. Inzwischen liege der Entwurf für ein inklusives Kinder- und Jugendpflegegesetz vor. Die Verabschiedung durch den Bundestag steht allerdings noch aus.

Mehr zum Thema Neuer Leitfaden in Bremen vorgestellt Sexuelle Freiheit für Behinderte Eine Bremer Initiative des Sozialressorts und freien Trägern hat einen neuen Leitfaden zum Thema ... mehr »

Als Vorsitzende des Bundesverbands behinderter Pflegekinder (BbP), dem etwa 545 Familien mit mehr als 1000 Kindern angehören, setzt Kerstin Held sich deshalb weiter für Chancengleichheit ein, reist nach Berlin, organisiert Fachtagungen, gibt Interviews und wirbt bei Politikern um Unterstützung für ihr Anliegen. Bei solchen Gelegenheiten spricht sie auch von den 6,8 Millionen Euro, die der Staat den Berechnungen des Verbandes zufolge einsparen könnte, wenn nur zehn schwerbehinderte Kinder zusätzlich bis zur Volljährigkeit statt in Heimen bei Pflegeeltern aufwachsen würden.

Auf eine Langzeitreportage über sie und ihre Arbeit im Magazin Geo vor zwei Jahren folgten weitere Berichte sowie Einladungen in Talk-Shows. Im März ist das Buch „Mama Held. Jedes Kind hat ein Recht auf Familie“ erschienen. Darin erzählt sie von ihrem Leben, gewährt Einblicke in ihre Familie und erklärt, wie es dazu kam. Diese Familie führt sie unterdessen weiter wie ein kleines Unternehmen mit acht Pflegekräften für die zwei Kinder, die eine Intensivpflege benötigen, und einer Haushaltshilfe an ihrer Seite. „Privatsphäre gibt es hier nicht.“

Mehr zum Thema Experte rät zu Antragstellung Kindergeld für behinderte Kinder nach dem 25. Lebensjahr Manchmal wird bei Kindern erst im späteren Alter eine Behinderung aufgrund einer Erkrankung ... mehr »

Ihre Ehe ist inzwischen geschieden. Für eine Partnerschaft bleibt bei dieser selbst gewählten Lebensweise wenig Raum, sagt Kerstin Held. Deshalb ist sie seit Jahren alleinerziehend. Heute ist Kerstin Held die Pflegemutter des zweijährigen Jonathan, des sechsjährigen Maximilian, des siebenjährigen Richard und der 16-jährigen Cora, vier von insgesamt zehn Pflegekindern. Darunter waren auch Kinder mit geringer Lebenserwartung, so wie Lotta. Neun Monate lebte sie bei Kerstin Held, zeitweise begleitet von der leiblichen Mutter, dann starb das Kind.

Wie Lottas Mutter fühlen sich auch andere Eltern, die sich nichts sehnlicher wünschten, als ein gesundes Kind, mit schwer behinderten Kindern häufig überfordert, weiß Kerstin Held. Hinzu kämen die oftmals vorwurfsvollen Blicke aus dem Umfeld, ein Kind mit Trisomie 21 (Downsyndrom) überhaupt ausgetragen zu haben. „Das ist für eine Partnerschaft und das Elternsein eine enorme Belastung. Es kommt häufig zur Trennung.“ Bei den vom BbP bundesweit vermittelten Pflegekindern resultieren die Behinderungen besonders häufig aus dem Alkohol- und Drogenkonsum der Mütter.

So wie bei Richard, der mit 2,4 Promille Alkohol im Blut in einem Bordell zur Welt kam. Warum sie sich das freiwillig antut? „Das ist das, was ich kann“, antwortet Kerstin Held. „Die Kinder sind für mich keine Belastung. Sie sind halt so, wie sie sind.“ Alle acht Wochen organisiert sie über den BbP eine Pflegeelterngruppe in der Wesermarsch. Dort sind alle Pflegeeltern von Kindern mit und ohne Behinderungen willkommen, denn die Themen sind oft dieselben: Rückführung, Umgangskontakte, verwehrte Leistungen vom Amt. Immer wieder gehe es aber auch um eine Unterstellung, die sich Pflegeeltern offenbar häufig anhören müssen.

„Sie sind eingeschüchtert, weil die Leute behaupten, sie machen das nur wegen des Geldes“, berichtet Kerstin Held. Sie selbst begegnet solchen Vorwürfen mit ein paar Zahlen aus dem Alltag, die wenig Neid aufkommen lassen: „Ich zahle seit sieben Jahren das Auto ab. Ich habe 16 bis 24 Kilo Wäsche am Tag. Ich zahle 500 Euro für Strom und Gas sowie 120 Euro für den Müll – jeden Monat.“