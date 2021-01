Der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote ist für die Kommunen ein Kraftakt, denn Zielgruppe und Nachfrage wachsen. (Vennenbernd/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Zahl der betreuten Kinder unter sechs Jahren ist im Landkreis Osterholz seit 2017 stark gestiegen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts hervor, die jetzt von einem Fachmediendienst ausgewertet wurden. Inklusive Tageseltern und Schülerhorte für Unter-14-Jährige gab es demnach im vergangenen Jahr Betreuungsangebote für 5102 Mädchen und Jungen. Das sind 862 oder rund 20 Prozent mehr als im Jahr 2017. Dieses Wachstum entspricht annähernd der Bevölkerungsentwicklung: Laut Demografiebericht des Landkreises wuchs die Altersgruppe der Null- bis Fünfjährigen in der Zeit von 2011 bis 2018 um 22,1 Prozent.

Vor allem Krippen- und Kindergartenplätze wurden im Berichtszeitraum im Landkreis ausgebaut. Laut Statistik besuchten im Vorjahr 3113 Kinder zwischen drei und sechs Jahren eine Kita – ein Anstieg binnen Jahresfrist um 247 Kinder beziehungsweise Plätze. Die Zahl der Unter-Dreijährigen in einer Einrichtung legte innerhalb eines Jahres von 886 auf 942 zu.

Neue Krippenplätze in Schwanewede

Auch die Gemeinde Schwanewede hat die Kinderbetreuungsangebote in den vergangenen drei Jahren ausgebaut. Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Jens Bunk ist die Zahl der Krippenplätze um 40 Plätze gestiegen. 2017 gab es in der Gemeinde 170 Plätze für unter Dreijährige, 2020 waren es 210.

Das Angebot an Regelplätzen für Drei- bis Sechsjährige stieg im gleichen Zeitraum um 47 Betreuungsplätze, von 647 auf 694. In diesem Jahr wird eine neue Kindertagesstätte in Beckedorf mit fünf Gruppen an den Start gehen, 30 Krippen- und 50 Regelplätze kommen dann hinzu. In Planung ist eine weitere Einrichtung auf dem Gelände des früheren Offizierscasinos der ehemaligen Lützow-Kaserne.

Kinder im Krippenalter wurden im Landkreis Osterholz 2020 etwas seltener von Tagespflegepersonen betreut als im Vorjahr. Bei den Daten wird nicht unterschieden, ob die Tagespflege ergänzend oder ausschließlich genutzt wird. Der Anteil der Kinder unter zwei Jahren, die im Landkreis tagsüber fremdbetreut wurden, lag laut Medienbüro im Jahr 2019 bei 34,3 Prozent. Das entspricht ziemlich genau dem Bundesdurchschnitt. Osterholz belegt unter 393 Gebietskörperschaften aktuell Platz 136. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 wurde in dieser Altersgruppe eine kreisweite Betreuungsquote von lediglich 6,5 Prozent ermittelt.

Die bundesweit wenigsten Kleinkinder in Tagesbetreuung gab es zuletzt mit 14,5 Prozent im Berchtesgadener Land. Dabei gibt es große regionale Unterschiede bei der Qualität eines Krippenplatzes und dem Personalschlüssel, wie die Bertelsmann-Stiftung gezeigt hat (www.laendermonitor.de).