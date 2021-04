Die zwei Pfarrstellen in der reformierten Kirchengemeinde Neuenkirchen sind vakant. Pastoren aus Nordbremen Gemeinden helfen derzeit aus. (Marina Köglin)

Gesucht werden: zwei Pastoren oder Pastorinnen für die reformierte Kirchengemeinde Neuenkirchen. Schon länger ist eine halbe Pfarrstelle unbesetzt. Anfang März dieses Jahres starb überraschend Pastor Friedhelm Stemberg im Alter von 61 Jahren, seitdem ist auch seine Vollzeit-Pfarrstelle vakant. Seit fast zwei Monaten steht die rund 2600 Mitglieder zählende Gemeinde damit ohne einen eigenen Pastor dar. Die Landeskirche in Leer hat die offenen Stellen ausgeschrieben, auch die Gemeinde selbst sucht aktiv und bemüht sich in der Zwischenzeit um Übergangslösungen.

Not bei der pastoralen Versorgung haben die Neuenkirchener seit einigen Jahren. Als Pastorin Ina Tempel gesundheitsbedingt schied, übernahm Anne Mirjam Walter als Pastorin im Probedienst ihre Aufgaben. Zum 1. August 2019 wechselte Walter auf eine Pfarrstelle in Hameln. Eine von der Landeskirche daraufhin ausgeschriebene halbe Stelle ist bis heute nicht besetzt. Für Neuenkirchen blieb Friedhelm Stemberg, seit 1997 gewählter Pastor der Gemeinde, mit einer Vollzeitstelle übrig. Nun ist auch die vakant und von der Landeskirche zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

„Die volle Pfarrstelle wurde am 31. März dieses Jahres ausgeschrieben. Die halbe Pfarrstelle ist zum ersten Mal im Dezember 2019 ausgeschrieben worden, auf diese Ausschreibung wurde nun im März 2021 erneut hingewiesen“, teilt Landeskirche-Sprecher Ulf Preuß mit. Für die volle Pfarrstelle liegt der Gemeinde nach seinen Worten eine Bewerbung vor. Bewerbungsgespräche habe es noch nicht gegeben.

Der Neuenkirchener suchen auch selbst nach neuen Pastoren. Unter dem Motto „Die Kirchengemeinde Neuenkirchen bewirbt sich bei Ihnen“ bietet der Kirchenrat auf der Homepage der Gemeinde die zwei offenen Pfarrstellen an und weicht dabei leicht von der Ausschreibung der Landeskirche ab. In der Darstellung des Kirchenrates heißt es: „Wir haben in Neuenkirchen zwei Stellen zu besetzen mit einem Arbeitszeitvolumen von 150 Prozent. Die Aufteilung der Arbeitszeiten können die Stelleninhaber:innen idealerweise gemeinsam gestalten.“ Ob 50 Prozent plus 100 Prozent oder je zur Hälfte 75 Prozent - der „jeweilige Stellenanteil ist verhandelbar“. Ein Pastorenpaar könne man sich unter anderem vorstellen, sagt der Kirchenratsvorsitzende Gunter Schröder.

Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass es schwierig sei, eine halbe Pastorenstelle in einer reformierten Gemeinde auf dem Land zu besetzen. Eine Situation wie in den vergangenen zwei Jahren - die Hauptstelle besetzt, die halbe Stelle mangels Bewerbern vakant - will der Kirchenrat vermeiden. Man wolle erstmal abwarten, ob es Interessenten gibt, die bereit wären, sich eine 150-Prozent-Stelle mit einem Partner oder Kollegen zu teilen, so Schröder. Bislang hat sich nach seinen Angaben noch kein Bewerber auf das Angebot der Gemeinde gemeldet. Es sei „übliche Praxis“, dass sich Kirchengemeinden selbst auf die Suche nach Pastoren machen, heißt es im Landeskirchenamt. Die Landeskirche finanziere die Stellen, für die Besetzung der Stellen und das Verfahren seien die jeweiligen Gemeinden zuständig. „Gegen die Überlegungen der Kirchengemeinde haben wir keine Einwände. Wenn sich dies als gangbares Verfahren erweisen sollte, findet es unsere Zustimmung“, sagt der Sprecher in Leer.

Die Neuenkirchener müssen jetzt erstmal das Gemeindeleben ohne eigenen Pastor am Laufen halten. Unterstützung kommt laut Gunter Schröder von der reformierten Partnergemeinde in Bremen-Rekum. Pastor Hayno Akkermann springt in Neuenkirchen als Vakanzvertretung ein. Auch Ältestenprediger aus Neuenkirchener und Rekum übernehmen Aufgaben. Hilfe gibt es zudem von der reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge. Pastor Dittmar Schütt ist neben seiner Dreiviertelstelle in der eigenen Gemeinde seit 1. April vorübergehend mit einer weiteren Viertelstelle als Aushilfe in Neuenkirchen tätig, wie er auf Nachfrage bestätigt.