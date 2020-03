Ist Klägerin gegen den Beirat, dem sie selbst angehört: AfD-Politikerin Natascha Runge. (Torsten Spinti)

Eigentlich sollte die Beiratssitzung am Montag die letzte von Peter Nowack (SPD) gewesen sein. Doch der Blumenthaler Ortsamtsleiter muss nach seiner Abwahl doch noch mal ein Treffen der Fraktionen leiten – unplanmäßig. In dieser Woche bekam das Stadtteilparlament unerwartet Post vom Gericht. Und die Reaktion darauf duldet nach Ansicht der Mitglieder des Sprecherausschusses keinen Aufschub. Darum gibt es Anfang nächster Woche eine Sondersitzung.

Grund für die Eile ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts, auf den der Beirat nur innerhalb einer bestimmten Frist reagieren kann. Das Stadtteilparlament ist Antragsgegner – von Natascha Runge, die dem Beirat zwar angehört, aber in diesem Fall auf der anderen Seite steht. Die AfD-Politikerin will nicht hinnehmen, dass sie von den übrigen Fraktionen in keinen Ausschuss gewählt wurde. Im November schaltete sie deshalb das Verwaltungsgericht ein.

Runge argumentiert, dass Beschlüsse, die in den Ausschüssen gefasst werden, nicht als Beschlüsse des Beirates gewertet werden können, wenn die AfD trotz der erheblichen Zahl an erhaltenen Wählerstimmen in diesen Ausschüssen nicht vertreten ist. Dass CDU, SPD, Grüne, Linke und die Satirepartei die AfD-Politikerin nicht gewählt haben, begründen sie damit, kein Vertrauen zu ihr zu haben.

Das Gericht hat jetzt trotzdem angeordnet, dass der Beirat die betreffenden Gremien – es geht um den Sprecher-, den Integrations- und den Wirtschaftsausschuss – neu bilden muss. Und diesmal so, dass ein Mitglied der AfD vertreten ist. Nach Ansicht der Verwaltungsrichter hat Runge nämlich einen Anspruch darauf, in den Ausschüssen entweder selbst abstimmen zu können oder sich dort durch ein anderes Mitglied ihrer Fraktion vertreten zu lassen.

Rechtswidrig, die AfD außen vor zu lassen

Ihnen zufolge sieht es die Geschäftsordnung des Beirates im Fall des Sprecherausschusses sogar ausdrücklich vor, dass alle Parteien des Beirates mit je einem stimmberechtigten Mitglied vertreten sind. Die AfD außen vor zu lassen, sei daher rechtswidrig. Auch wenn sie keine Fraktion darstellt. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts kann sich Runge sehr wohl von AfD-Mitglied Sven Schellenberg vertreten lassen, obwohl er als fraktionslos gelten will.

Der Beirat hat zwei Wochen Zeit, gegen die richterliche Anordnung vorzugehen. Die Frist läuft am 27. März ab. Laut Ortsamtsleiter Nowack haben sich die Fraktionsspitzen im Sprecherausschuss, der jetzt ebenfalls außer der Reihe zusammengekommen ist, bereits darauf verständigt, was sie unternehmen wollen: Auf der Sondersitzung soll eine Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss vorbereitet werden.

Und weil die innerhalb eines Monats begründet werden muss, machen die Parteien jetzt Tempo. Die Beschwerde können nämlich nicht sie, sondern kann nur ein Anwalt einlegen. Nowack zufolge kommen mehrere Kanzleien für die Fraktionen infrage. Seines Wissens nach ist es zwar nicht das erste Mal, dass sich ein Beirat einen Rechtsbeistand nimmt, aber das erste Mal für das Blumenthaler Stadtteilparlament.

Über die Beschwerde entscheidet nicht das Verwaltungs-, sondern das Oberverwaltungsgericht. Nowack schließt nicht aus, dass am Ende das Ortsgesetz für Beiräte und Ortsämter geändert werden muss, um Klarheit in dieser Angelegenheit zu schaffen. Er geht von einem längeren Rechtsstreit aus.

Die Beiratsfraktionen tagen am Montag wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht öffentlich. Ausschließlich die Medien sind zur Sondersitzung im Ortsamt zugelassen.