Auf dem Gelände der Ökologiestation werden zahlreiche Führungen und Veranstaltungen geboten. (Archiv Ökologiestation)

Schönebeck. Das Jahresprogramm 2020 der Ökologiestation ist erschienen. Es bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mehr als 60 Angebote, die es ermöglichen, sich mit Natur und Umwelt auseinanderzusetzen. Biologin Martina Schnaidt hat bei der Zusammenstellung der Veranstaltungen thematisch den Klimawandel in den Mittelpunkt gestellt. Unter anderem wird die Reihe „Insektenschutz, Artenvielfalt und Klimawandel“ fortgesetzt, die 2019 gestartet ist. Während im vergangenen Jahr die Theorie im Vordergrund stand, liegt der Fokus in diesem Jahr mehr auf der Praxis.

Wie wirkt sich die Klimaerwärmung auf extreme Wetterlagen wie Hitzewellen und Starkregen aus? Wo hört Wetter auf, wo fängt Klima an? Am Donnerstag, 13. Februar, stellt Annika Brieber, Meteorologin am Klimahaus Bremerhaven, unter der Überschrift „Unser Wetter im Klimawandel“ den aktuellen Forschungsstand vor.

Der Verzehr regional angebauter Nahrungsmittel bewirkt nicht nur eine CO2-Einsparung, er kann darüber hinaus auch sehr gesund sein. Im Vortrag „Grünkohl – wie die Oldenburger Palme zum Superfood wurde“ von Professor Nikolai Kuhnert, Chemiker an der Jacobs University Bremen, am Donnerstag, 20. Februar, geht es unter anderem darum, ob dieser Status gerechtfertigt ist.

Kann Kaffee emissionsfrei produziert und gehandelt werden? Um diese Frage geht es bei einem Informationsabend zum Klimaprojekt-Kaffee „Slokoffie“ mit Thomas Riedel-Fricke am Donnerstag, 27. Februar. Dabei gibt es auch eine Kaffeeprobe.

Über die vielfältigen Einsatzfelder und die Reinigungseffizienz von bepflanzten Bodenfiltern berichtet der Biologe Ingo Dobner am Donnerstag, 23. April. Der Titel seines Vortrags lautet „Bepflanzte Bodenfilter als nachhaltige Wasserreinigungsverfahren“. Burglesums Ortsamtsleiter Florian Boehlke spricht am Donnerstag, 28. Mai, über Klimaschutz in Bremen-Nord. Er erläutert, was die Beiräte in den Stadtteilen in diesem Zusammenhang machen.

Am Mittwoch, 17. Juni, schildern Heilpraktikerin Maike Kratschmer und Chemikerin Silke Mai unter der Überschrift „Klimaschutz ist Artenschutz – Die Wahrheit über die größten Klimakiller“ ihre Sicht auf den Klimawandel. Es geht auch darum, welchen Einfluss jeder Einzelne nehmen kann.

Vorträge über Bienen

Gleich drei Vorträge befassen sich mit praktischem Bienenschutz: Am Mittwoch, 4. März, spricht Hartmut Clemen, Leiter des Beratungszentrums des Landesverbandes der Gartenfreunde Bremen, über die „Gestaltung und Pflege insektenfreundlicher Gartenparadiese: Ein Garten für Bienen“. Der Agrarökologe Florian Lauer geht am Mittwoch, 18. März, in seinem Referat „Wildbiene versus Honigbiene – Wer bestäubt unsere Nutzpflanzen?“ auf die große Bedeutung von Wildbienen ein. Ein Vortrag über „Ökologie und Schutz von Wildbienen im Naturgarten“ von Sylke Brünn vom Arbeitskreis Hautflügler des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen findet schließlich am Montag, 27. April, statt. Am Sonntag, 23. August, richtet der Imkerverein Bremen-Blumenthal dann im Bienenhaus den Aktionstag „Bienen 2020“ aus, bei dem viele Informationen, Anschauung und Mitmachgelegenheiten geboten werden.

Neben diversen Führungen zu einzelnen Tiergruppen und Pflanzen sind in diesem Jahr folgende spezielle Veranstaltungen geplant: „Obstbäume veredeln und in den eigenen Garten pflanzen“ (Sonntag, 16. Februar), „Biodiversität in der Ökologiestation“ (Sonntag, 24. Mai), „Schwebfliegen und andere Blütenbesucher“ (Sonntag, 14. Juni) und „Gärten als Rettungsinseln gegen das Insektensterben“ (Sonntag, 28. Juni).

Weitere Termine sind der Apfeltag mit Aktionen für Kinder am Sonntag, 4. Oktober, und die Kunsthandwerker-Märkte in der Ökologiestation an den Sonntagen 15. März und 8. November.

Martina Schnaidt betont, Hauptaufgabe der Ökologiestation in Schönebeck bleibe es unverändert, Kinder für Natur und Umwelt zu sensibilisieren. Neben bewährten Klassikern gibt es für junge Teilnehmer 2020 unter anderem im Programm: Entdeckungstour durch das Stationsgelände (Montag, 3. Februar), Wir bauen eine Wildbienen-Nisthilfe (Donnerstag, 12. März), Molch-Kalender (Donnerstag, 9. April), Artenvielfalt entdecken – Leben im Teich (Freitag, 22. Mai), Lebensraum Wiese (Dienstag, 2. Juni), Kräuterzauber (Dienstag, 16. Juni), Prima-Klima-Rallye (Dienstag, 25. August), Nachtwanderung durch den Gespensterwald (Freitag, 4. September), Recyclingmeister Wald (Donnerstag, 10. September), Energiefresser-Rallye (Donnerstag, 15. Oktober).

Für Schulklassen aller Altersstufen bietet die Ökologiestation außerdem betreuten Freilandunterricht. Durch die finanzielle Unterstützung durch den Lions Club Bremer Schweiz und die von der Buchhandlung Otto & Sohn initiierte Marmeladenverkaufsaktion können auch Kindergartengruppen Naturerlebnisbesuche in der Ökologiestation ermöglicht werden. Vorbehaltlich der Förderung durch das Umweltressort werde zudem das insektenfreundliche Gartenprojekt in diesem Jahr weitergeführt, das 2019 begonnen wurde, kündigt Martina Schnaidt an. Weitere Projekte seien in Planung.

Das Jahresprogramm 2020 der Ökologiestation liegt in Bibliotheken und vielen Veranstaltungshäusern sowie in der Ökologiestation, Am Gütpohl 11 in Schönebeck, aus. Außerdem ist es in Kürze unter www.oekologiestation-bremen.de einsehbar.