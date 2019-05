Ein Polizist ist leicht verletzt worden. (Björn Hake)

Am Mittwochabend haben Einsatzkräfte der Polizei in Vegesack einen 38 Jahre alten Koch vorläufig festgenommen, nachdem er in einem Restaurant randaliert und mehrfach versucht hatte, auf die Polizisten loszugehen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 18.20 Uhr in das Vegesacker Restaurant gerufen, weil der Mann dort randalierte. In der Mitteilung der Polizei wird der 38-Jährige als „renitent“ bezeichnet. Er habe sich weder zu den Anschuldigungen äußern noch seinen Ausweis vorzeigen wollen. Als der Mann nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, habe er angefangen, sich massiv dagegen zu wehren. Immer wieder habe er in Richtung der Beamten geschlagen und gespuckt.

Die Polizisten setzten daraufhin eine Spuckschutzhaube ein und nahmen den Koch vorübergehend mit zu einem Polizeirevier. Nachdem der Mann sich beruhigt hatte, konnte er das Polizeirevier wieder verlassen. In welchem Restaurant sich der Verfall ereignete, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Gegen den 38-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Polizist erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.