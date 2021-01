Das Industriegelände am Weserufer: Pächter und Ressortspitze sind von bisherigen Plänen für das Grundstück abgerückt. (Kosak)

Blumenthal. Über Jahre haben sich Bauunternehmer Jan-Gerd Kröger und Baubehörde immer wieder gestritten: Er wollte am Rönnebecker Weserufer mal eine Steinbrech-, mal eine Abfallsortieranlage – sie dagegen immer Wohnhäuser. Zumindest bisher. Beide Seiten haben das 17.000 Quadratmeter große Gelände an der Bürgermeister-Dehnkamp-Straße für sich neu bewertet. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass Wohnhäuser vorerst ebenso wenig sein müssen wie Anlagen, um Müll zu trennen oder Beton zu brechen. Grenzenlose Harmonie herrscht zwischen ihnen trotzdem nicht.

Dass die Behörde das Gelände mittlerweile nicht mehr als Wohnbaufläche priorisiert wie bisher, kommt nicht von ungefähr. Wollte sie das Grundstück zu Bauland machen, müsste sie Kröger als Pächter kündigen. Und ob das tatsächlich geht, ist fraglich. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) spricht von einem langen Klageprozess und einem ungewissen Ausgang des Verfahrens. Darum – und weil für eine Wohnbebauung ein immenser Hochwasserschutz erforderlich wäre – sind für die Behördenchefin andere Bauprojekte im Bremer Norden inzwischen wichtiger.

Platz für Beschäftigte und Baumaterial

Kröger freut es, dass die Ressortspitze jetzt anders denkt als die vorherige. Die hatte nämlich schon Pläne sowie eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Und einen Arbeitstitel für das neue Quartier: Wohnen am Geesthang. Um den aufwendigen Hochwasserschutz finanzieren zu können, sollten nicht irgendwelche Häuser gebaut werden, sondern Luxushäuser. 250 Wohnungen sah der Entwurf vor. Dass keine von ihnen staatlich gefördert werden sollte, wie es sonst bei Bauprojekten dieser Größe üblich ist, wurde damit begründet, dass es schon genügend sozialen Wohnungsbau in Blumenthal gibt.

Warum Kröger nun keine Steinbrech- und keine Abfalltechnik mehr auf dem Grundstück will, erklärt der Bauunternehmer mit einer strategischen Neuausrichtung seines Betriebs. Statt Anlagen braucht er jetzt mehr Platz für Beschäftigte und Baumaterial. Der Firmenchef sagt, dass er seinen Unternehmenssitz an der Ermlandstraße entlasten will, indem er auf dem Grundstück an der Bürgermeister-Dehnkamp-Straße zusätzliche Kapazitäten schafft. Kröger spricht von neuen Büros und neuen Lagerhallen. Und davon, dass er andere Flächen an andere Bauunternehmen untervermieten will.

So gesehen, sagt er, ist das Gelände an der Weser ein gewinnbringendes Gelände. Nur ist es noch nicht so gewinnbringend, wie es Kröger gerne hätte – und wie es ihm zufolge sein könnte, wenn die Behörde ihm erlaubte, was sie ihm bislang verbietet: auf dem früheren Werftgelände wieder einen Werftbetrieb zu einrichten. Als es dem Firmenchef noch um eine Abfallanlage ging, wollte er, dass Schiffe bei ihm festmachten, um Stoffe zum Sortieren zu bringen. Jetzt will er quasi einen Ersatz für die Deters-Werft schaffen, die ihr Geschäft einstellen musste. Zu Krögers Grundstück gehört nicht nur ein Anleger, sondern auch eine Liegefläche für Boote.

Doch seit dem vergangenen Jahr beschäftigt sich die Widerspruchsstelle des Ressorts mit Krögers Idee. Die Behörde hat seine Bauvoranfrage für einen Werftbetrieb abgelehnt – und der Bauunternehmer einen Anwalt eingeschaltet, der gegen die amtliche Absage vorgeht. Der Firmenchef sagt, dass die Widerspruchsstelle des Ressorts im Moment so überlastet ist, dass es dauern kann, bis es eine Entscheidung in seinem Fall geben wird. Er rechnet mit Jahren. Und damit, am Ende die Erlaubnis der Baubehörde für eine Werft zu bekommen, auf der Freizeitskipper ihre Segel- sowie Motorboote reparieren und winterfest machen können.

Dass sich Kröger seiner Sache sicher ist, hat mit Zeit zu tun. Sein Pachtvertrag, inklusive Vorkaufsrecht, läuft noch 16 Jahre. Einen weiteren Grund für seinen Optimismus liefert ihm zufolge die Behörde selbst. Nach seinen Worten lehnt sie eine Werft mit denselben Argumenten ab, mit denen sie bereits die Steinbrech- und die Sortieranlage abgelehnt hat: eben mit der Möglichkeit, dass aus dem Grundstück künftig Bauland werden könnte. Nur wie lange, fragt sich Kröger, kann die Ablehnung noch gelten, wenn für Behördenchefin Schaefer mittlerweile andere Wohnbauprojekte wichtiger sind?

Jens Tittmann, ihr Sprecher, zieht einen anderen Schluss als Kröger. Dass für die Senatorin andere Vorhaben im Norden jetzt Vorrang haben, bedeutet seiner Ansicht nach nicht, dass das Rönnebecker Weserufer für immer als Bauland außen vor ist. Dass die Behörde Krögers Bauvoranfrage für eine Werft ablehnte, hat laut Tittmann auch nichts mit irgendwelchen Wohnhäusern in der Zukunft zu tun. Sondern damit, dass der Unternehmer bei seinem Konzept sowohl Grundstücksgrenzen als auch Gebäudeabstände nicht eingehalten hat. Und solange die nicht so sind, wie es das Gesetz verlangt, kann die Behörde ihm zufolge nicht anders reagieren, als den Plan abzulehnen.