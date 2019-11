Im Vergleich zu den früheren Haven-Höövt-Zeiten wurde die Optik komplett erneuert. (Christian Kosak)

Am ersten Tag herrscht im Kontor am Hafen Massenandrang. Beim Rundgang durch das Gebäude gibt es nur zufriedene Stimmen. Weitere Geschäfte sollen bis zum kommenden Frühjahr hinzukommen. (Iris Messerschmidt)

Die Lichter im unteren Parkdeck über den einzelnen Parkbuchten zeigen um 9.50 Uhr überwiegend rot. „Wir haben glücklicherweise mehrere Parkdecks, insgesamt Platz für circa 1500 Fahrzeuge, und zur Sicherheit an den Zufahrten noch Helfer abgestellt.“ Michaela Hammann von der Kaufland-Immobilienentwicklung Region Nord ist an diesem 1. November mehr als erfreut. Die Eröffnung des neuen Kontors am Vegesacker Hafen zieht Massen von Neugierigen und Kaufwilligen an.

Hammann wartet im Erdgeschoss am Infostand auf Projektentwickler Max Zeitz, kann ihn dann endlich im scheinbar endlosen Strom der Menschen entdecken. Einen kleinen gemeinsamen Eröffnungsrundgang soll es geben. Auch Max Zeitz staunt über den großen Ansturm der Menschen und hat erfahren: „Die ersten sollen schon um 7 Uhr hier gewartet haben“.

An diesem 1. November hat allerdings nicht nur ein Großteil der Geschäfte im neuen Kontor eröffnet. Mit diesem Tag nimmt auf Nachfrage und laut Max Zeitz auch die neu gegründete Stadtquartiers-Verwaltungsgesellschaft ihren Dienst auf. Diese Gesellschaft fungiert künftig als Ansprechpartner für Mieter, klärt organisatorische Fragen, beispielsweise bei Extra-Events im Kontor. In der zweiten Etage gibt es dafür eigens ein Büro, und dort sitzt eine alte Bekannte: Berit Rietz, die im ehemaligen Haven Höövt lange im Centermanagement tätig war. „Sie kennt die Region und die richtigen Ansprechpartner und war uns auch im Vorfeld schon eine große Hilfe“, macht Zeitz deutlich.

Weiterentwicklung im Quartier

Dann geht es hinein ins Getümmel. Kurzer Stopp an den Rosen im Eingangsbereich des Kaufland-Areals. Max Zeitz spricht ein paar Worte in das Mikrofon eines Radiosenders, doch schon die Vorstellung geht im lauten Wirrwarr unter. Mit dem festen Willen, einen ruhigeren Ort zu finden, geht es weiter – vorbei an den vielen Menschen, die an einer Stelle mit einer Rose begrüßt werden, an der nächsten Angebotsreklame, ein Glas Sekt und Lebkuchenherzen in die Hand gedrückt bekommen, mal kurz im Erdgeschoss anhalten, um den Rufen des Fischmannes zu lauschen oder den Kunststücken des dort agierenden Zauberers zu folgen – um dann in die mit Angeboten lockenden Geschäfte zu strömen.

Während der Fahrt auf der Rolltreppe, die in die erste Etage führt, schweift der Blick des Projektentwicklers über das wuselige Geschehen unter ihm. „Es ist ein großartiger Moment“, sagt Zeitz, „wenn man nach zwei Jahren Entwicklung sieht, wie es fertig und mit Leben gefüllt wird“. Aber, Zeitz macht auch gleich deutlich: „Das ist erst der erste Teil. Wir sind ja noch nicht fertig.“ Damit meint er in erster Linie die Weiterentwicklung des Quartiers, spricht vom zweiten Teil, nämlich dem Abriss des alten und Bau von neuen Gebäuden, damit einhergehend dem Neubau von rund 160 Wohnungen, Hotel, Kommissariat Bremen-Nord, Servicewohnungen.

Dabei zeigt der Rundgang auch, dass der – wie Zeitz sagt, erste Teil – noch gar nicht abgeschlossen ist. Zwar passt es farbig ins Bild, doch einige Geschäftsfronten sind noch zugeklebt. Die Aufkleber geben folgendes preis: Blumen & Pflanzen auf über 130 Quadratmeter, Friseur und Kosmetik auf über 130 Quadratmeter, Eröffnung jeweils März 2020, Jeans Kontor auf über 700 Quadratmeter und Unterhaltungselektronik auf mehr als 1300 Quadratmeter, Eröffnung jeweils Frühjahr 2020. Wer genau dort einziehen wird, Max Zeitz hält sich da auch weiterhin bedeckt.

Nur so viel: „Es sind Betreiber aus der Region, also Bremen und umzu. Denn sie kennen sich vor Ort gut aus“, ist Zeitz sicher. Wichtig seien der Standort-Geist und die Individualität. Betreiber vor Ort hätten entsprechende Erfahrungen und die passende Logistik. Während Zeitz und Hammann sich einig sind, dass das Kontor sowohl das niedrige, das mittlere als auch das hochpreisige Segment, passend zur Käuferschicht, abdecken sollte, und Hammann ebenso auf die mehr als 1600 Bio-Artikel, davon allein 170 Demeter-Angebote, in der Vegesacker Kaufland-Filiale hinweist, ist mittlerweile die erste Etage erreicht. Da findet sich sogar noch in der hintersten Ecke ein etwas ruhigerer Platz im Eiscafé. Das bietet im Übrigen durch die große, neu gebaute Fensterfront, einen großzügigen Blick auf Lesum und Weser.

Besucher loben freundliche Atmosphäre

Ob Max Zeitz zuversichtlich ist, dass das Kontor besser läuft als das Haven Höövt? „Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das Kontor ist nicht mit dem Haven Höövt vergleichbar“, ist der Projektentwickler überzeugt. Das Haven Höövt sei damals als Shopping-Center nach altem Muster entwickelt worden, „für das hiesige Einzugsgebiet war die Dichte an Shopping-Centern einfach zu groß“, so Zeitz. Das Kontor sei mit rund 11 500 Quadratmetern Verkaufsfläche jetzt um zwei Drittel kleiner als das ehemalige Haven Höövt, decke damit allerdings völlig den Bedarf ab, habe ein anderes Nutzungskonzept und sei zudem ein Teil des neuen Stadtquartiers. „Das stimmt mich zuversichtlich, dass es funktioniert. Darüber hinaus gab es auch schon viel positives Feedback.“

Beim weiteren Gang durch das Kontor zeigen sich doch ein paar Probleme durch den Massenandrang. Da können einzelne Personen, die unsicher am unteren Ende der Rolltreppe stoppen, leicht einen Massenzusammenstoß kurz vorm Eiscafé verursachen. Neben der Rolltreppe haben sich Jan Kühne, Anja und Nina Stöver positioniert. „Ganz schön voll hier“, gestehen die drei, die aus Schönebeck gekommen sind. „Viel freundlicher und moderner als das Haven Höövt“, ist Jan Kühne überzeugt. Anja Stöver findet es sehr hell, freundlich und einladend im Kontor. „Da steckt viel Liebe drin“, ist Nina Stöver überzeugt. Die drei haben wie viele andere Kontorbesucher Rosen in der Hand. „Es ist schon toll, dass wir in Bremen-Nord jetzt endlich wieder andere Einkaufsmöglichkeiten haben“, gesteht Anja Stöver. Einig sind sich die drei am Ende auch über ein weiteres Thema: „Am Eröffnungstag ist zu viel los, wir kommen wieder, wenn es ruhiger ist.“