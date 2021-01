Gemeinde auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Gemeinde Schwanewede braucht bezahlbaren Wohnraum – da sind sich Politik und Verwaltung im Rathaus einig. Schwanewede steht mit seinem Wunsch nicht allein da, weiß man beim Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. Der hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, bezahlbares Wohnen für alle möglich zu machen. Der Verein, dem 28 Kommunen – darunter Schwanewede – angehören, hat eine regionale Wohnungsmarktstrategie entwickelt. Sie soll die Mitglieder bei der Schaffung von Wohnraum, den sich jeder leisten kann, unterstützen.

Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbandes, hat das Konzept am Donnerstagabend dem Gemeinderat vorgestellt. „Es gibt zu viele große und viel zu wenig kleine Wohnungen“, zitierte sie eine zentrale Feststellung aus dem Papier. Der wenige bezahlbare Wohnraum, den es gebe, konzentriere sich zudem auf zu wenige Standorte.

Ziel sei, bedarfsorientierten Wohnraum zu schaffen, mit unterschiedlichen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen und vor allem bezahlbar. Was das eigentlich heiße, bezahlbarer Wohnraum, kam eine Frage aus dem Rat. „Als Faustformel gilt: 30 Prozent eines Haushaltseinkommens. Wir wollen die Definition aber noch mal nachschärfen“, erklärte Susanne Krebser.

Das Konzept des Kommunalverbundes sieht Maßnahmen auf regionaler und kommunaler Ebene sowie zwischen benachbarten Kommunen vor. Bei der Einschätzung des Wohnraum-Bedarfes und der Entwicklung von Wohnbaustandorten sollen Gemeinden stärker zusammenarbeiten. Für Schwanewede bietet sich aus Sicht der Kommunalverbundes eine Kooperation mit Bremen-Nord, Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck oder Hambergen an.

Weitere Vorschläge für Schwanewede sehen die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für un- oder kaum bebaute Grundstücke in der Gemeinde sowie ein Konzept zur Beteiligung von Investoren an Infrastruktur-Folgekosten vor. In städtebaulichen Verträgen könnten Kriterien wie Belegungsbindungen für Wohnraum festgeschrieben werden.

Die Anregung, sich bei der Wohnungsbauförderung mit Nachbargemeinden zusammenzutun, wurde im Rat positiv aufgenommen. Für künftigen, auch bezahlbaren Wohnraum richtet sich der Blick der Politik auf das Gelände der ehemaligen Lützow-Kaserne. Ob die Gemeinde dazu eine Entwicklungsgesellschaft gründet, mit oder ohne Partnern, darüber ist sich die Politik noch nicht einig. In der Ratssitzung wurden die bekannten unterschiedlichen Standpunkte erneut deutlich.

Susanne Krebser stellte dem Rat ein weiteres Konzept vor. Der Kommunalverbund will den Radverkehr in der Region in Fahrt bringen. Insgesamt 1600 Kilometer Radstrecke im Verbundgebiet sollen nach und nach ausgebaut werden, auch Strecken in Schwanewede. Das Konzept identifiziert dafür mehrere Routen, die für den Alltagsverkehr in der Gemeinde von Bedeutung sind. Als Verbindungsrouten zu Nachbarkommunen und ÖPNV-Zubringern oder als ergänzende Strecken. Der Rat nahm erfreut zur Kenntnis, dass dazu Routen gehören, bei denen auch die Politik Handlungsbedarf sieht. Dazu gehören die Straße Damm und als Achse Richtung Bremen-Nord die Blumenthaler Straße sowie der Steending als Verbindung nach Bremen-Vegesack. Für den Steending fordern die Schwaneweder seit Jahren den Lückenschluss auf Bremer Gebiet.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat: Die Verwaltung soll auf die Umsetzung des regionalen Mobilitätskonzeptes Radverkehr hinwirken und die empfohlenen Maßnahmen und Instrumente für Schwanewede prüfen.