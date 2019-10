Lemwerder aus der Luft: Die Wesermarsch insgesamt hat gegen einen Einwohnerverlust zu kämpfen. Das Kreisentwicklungskonzept liefert darauf antworten, acht Personen sollen jetzt Projektvorschläge machen. (Karsten Klama)

Wesermarsch. Zur Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes 2025 geht die Wesermarsch neue Wege: Neue Organisationsstrukturen und vor allem mehr Akteure, die sich beruflich und ehrenamtlich für die Umsetzung der Kreisentwicklung einsetzen, gehören als wichtigste Maßnahmen dazu. Eine Gruppe von acht Personen soll den Kreis konzeptionell in die Zukunft führen, dazu zählt für das Themengebiet familienfreundliches Wohnen und Leben Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke.

Es gibt dringenden Handlungsbedarf in der Wesermarsch. Das belegt jetzt erneut eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, die der „Spiegel“ auf seiner Homepage vorab veröffentlicht hatte. Dabei wurde zum Beispiel die Wanderungsbewegung der Erwachsenen zwischen 2008 und 2014 verglichen. Die Wesermarsch steht mit einem Saldo von minus 1,3 Prozent in der norddeutschen Küstenregion besonders schlecht da. Der Kreis Cuxhaven etwa verzeichnet im selben Zeitraum ein Plus von 0,6 Prozent, der Landkreis Ammerland ist mit einem Plus von 3,2 Prozent der Primus in der Region. (Nur am Rande: Bremen wächst wenig, um 0,1 Prozent). Und bereits am 8. August hatte das Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie veröffentlicht, wonach der Landkreis Wesermarsch eine der 19 Problemregionen in Deutschland mit akutem Handlungsbedarf sei, damit nicht der Anschluss an die anderen Regionen verloren gehe. Für ihre Studie „Die Zukunft der Regionen in Deutschland“ hatten die Autoren insgesamt zwölf Kriterien definiert.

Ihre Einstufung der Wesermarsch als wirtschaftlich abgehängte Region machten die Autoren des Instituts der deutschen Wirtschaft vor allem an der hohen Arbeitslosenquote, die sich seit dem Jahr 2011 kaum geändert hat, sowie an der hohen Überschuldung im Landkreis fest. Die Linken hatten sich im Spätsommer zu Wort gemeldet und vom Landkreis einen offenen und transparenten Umgang mit den Ergebnissen dieser Studie gefordert – und die schnellstmögliche Entwicklung eines strategischen Konzeptes unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen, mit dem dieser Entwicklung gegengesteuert werden kann.

Die Kreisverwaltung hat eine Homepage eingerichtet, auf der Informationen zur Kreisentwicklung künftig gebündelt werden. Die Adresse lautet www.kreisentwicklung-wesermarsch.de. In einem Workshop hatten sich zuvor Vertreter der Kreisverwaltung, Politik und der Bürgermeister mit der Frage beschäftigt, wie das Kreisentwicklungskonzept besser umgesetzt werden kann. Der Kreistag hat das KEK abgekürzte Papier im Oktober 2016 verabschiedet. Es umfasst 28 Seiten und ist über der oben genannte Adresse auch abrufbar. Vorangegangen war ein dreijähriger Beteiligungsprozess.

Die Koordination der Kreisentwicklung ist beim Landrat angesiedelt. Thomas Brückmann, der auch die Leitung der Steuerungsgruppe übernimmt, weiß um die Bedeutung der strukturellen Erweiterung: „Mit einer strategisch ausgerichteten Kreisentwicklung gelingt es Landkreisen, ihre Zukunftsfähigkeit vor den Herausforderungen des demografischen, gesellschaftlichen und technologischen Wandels aktiv und erfolgreich zu gestalten. Mit der Erweiterung der Strukturen in unserer Kreisentwicklung und dem vorbildlichen Engagement der neuen Themenverantwortlichen sind dafür beste Voraussetzungen geschaffen.“

Eine zentrale Funktion bei der Neustrukturierung übernehmen die besagten acht Personen, die aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung kompetent für bestimmte Themenbereiche der Kreisentwicklung seien. Sie hätten ihre Bereitschaft erklärt, sich dafür zu engagieren. Die neuen sogenannten Themenverantwortlichen der Kreisentwicklungssäulen sind Hans Kemmeries (Gesundheit, Mobilität, Versorgung), Ulrike Michalzik (Bildung), Regina Neuke (familienfreundliches Wohnen und Leben), Andrea Pankow (Inklusion und Teilhabe), Marcel Schmikale (Digitalisierung), Nils Siemen (Arbeit und Wirtschaft), Matthias Wenholt (Klima, Umwelt, Energie) sowie Manfred Wolf (Technologie & Wissenschaft).

Ihre Aufgabe soll es nun sein, aus den jeweiligen Themengebieten heraus Projektideen zu erarbeiten, die anschließend von einer Steuerungsgruppe aus Politik und Verwaltung für die Realisierung ausgewählt werden.