Kerle für Schwanewede: Schlagzeuger Dennis Bokelmann, Gitarrist und Sänger Daniel Hohorst, Gitarrist Torben Abt sowie Bassist und Keyboarder Jörg Niedderer geben ein Doppelkonzert. (Tina Freese)

Schwanewede. Fast zwanzig Jahre ist es her, dass sich vier Schwaneweder Jugendfreunde zu einer Band zusammenfanden. Anfangs widmeten sie sich unter dem Namen „Craved“ spaßbetontem Funpunk. Dann orientierte sich das Quartett jedoch recht schnell in Richtung Grunge und Alternativrock.

Mit der Musik änderte sich schließlich auch der Bandname: Im Jahr 2011 empfand die Band – nach wie vor bestehend aus dem Schlagzeuger Dennis Bokelmann, Gitarrist und Sänger Daniel Hohorst, Gitarrist Torben Abt sowie Bassist und Keyboarder Jörg Niedderer – ihren bisherigen Namen als nicht mehr zutreffend für die musikalische Route. Die führte die Freunde zunehmend in Richtung deutschsprachiger Indie-Poprocksongs. Aus den einstigen „Craved“ wurden daraufhin also „WirFürWen“. In den Folgejahren machten sie sowohl mit zwei Albumveröffentlichungen, bundesweiten Konzerttourneen inklusive Auftritten auf großen Festivals wie „Deichbrand“ oder „Area 4“ auf sich aufmerksam.

Ein kommerzieller Durchbruch aber wollte sich nicht einstellen. Die Bandmitglieder gaben einem gesicherten Berufs- und Familienleben den Vorzug – und sehen sich somit heute gänzlich anderen Aufgaben gegenüber als noch in den wilden Anfangsjahren. „Wir sind mittlerweile alle Väter und wohnen in verschiedenen Städten“, erklärt Schlagzeuger Dennis Bokelmann, der als einziger der Musiker nach wie vor in Schwanewede wohnhaft ist, während seine Bandkollegen heute in Bremen, Hamburg und Osnabrück leben.

Allwöchentliches Proben wird hierdurch erschwert, ebenso eine gemeinsame Tournee. „Selbst wenn wir alle gemeinsam Urlaub bekämen, bestünde für Jörg noch das Problem, dass er mittlerweile Berufsmusiker geworden ist und lukrative Jobs annehmen muss, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und da muss man fairerweise zugeben, dass eine Band wie ‚WirFürWen‘ ihm diese nicht bieten kann.“

Die Musik bleibt jedoch weiterhin Passion. Und um diese weiterhin ausleben zu können, formierten Bokelmann und Sänger Daniel Hohorst im Vorjahr gemeinsam das Duo „Kerle Fornia“. Sie haben bereits ein Album veröffentlicht und eine erste Konzertreise im Rahmen der „Songs & Whispers“-Reihen absolviert. Eine weitere soll im Frühjahr folgen.

Zwar bemühen sich Bokelmann und Hohorst als „Kerle Fornia“ um eine deutliche Abgrenzung zu ihrer Hauptband, deren Geist dennoch auch hier präsent ist. „Bei den Songs handelt es sich sowohl um neue Nummern, die Daniel in der Zwischenzeit geschrieben hat, teilweise aber auch um Songs, die es – aus welchen Gründen auch immer – nie ins ‚WirFürWen‘-Programm geschafft haben. Unsere erste Single ‚Video im Pentagon‘ wurde bereits vor zehn Jahren geschrieben“, erklärt Bokelmann.

Schwanewede blieb bei all den Konzerten jedoch bisher außen vor. Dies wird sich am 28. Februar ändern, wenn „WirFürWen“ und „Kerle Fornia“ zu einem gemeinsamen Konzert in die Begegnungsstätte einladen – dorthin also, wo einst die jungen „Craved“ ihren ersten öffentlichen Auftritt überhaupt absolvierten. „Hausleiter Jürgen Stegmann las einen Artikel über ‚Kerle Fornia‘ im WESER-KURIER und sprach mich direkt darauf an, ob wir das neue Projekt nicht auch mal in der alten Heimat präsentieren wollen“, erklärt Bokelmann, wie es hierzu kam.

„Da wir unter dem Namen ‚WirFürWen‘ tatsächlich noch nie in Schwanewede gespielt haben, werden beide Bands tatsächlich erstmals hier zu sehen sein, wenn man es genau nimmt“. Zu dem Premierenfieber gesellt sich Nostalgie. So wird das Doppelkonzert auch im Keller der Begegnungsstätte stattfinden, obwohl die einst dort fest montierte Bühne lange nicht mehr existiert. „Wir können uns zum Glück Bühnenelemente von der Gemeinde ausleihen“, erklärt Bokelmann.

Die Ankündigung des Doppelkonzerts in sozialen Medien ist auf große Resonanz gestoßen. „Binnen kürzester Zeit waren 100 Karten im Vorverkauf weg“, konstatiert Bokelmann verwundert. Ausverkauft ist das Konzert jedoch noch nicht – auf ausdrücklichen Wunsch der Bands: „Uns ist es sehr wichtig, dass es auch zumindest ein kleines Kontingent an der Abendkasse gibt, dass wir noch zurückgehalten haben.“

Weitere Informationen

Das Doppelkonzert in der Begegnungsstätte Schwanewede, Ostlandstraße 25, am Freitag, 28. Februar, beginnt um 20 Uhr.