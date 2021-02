In wenigen Tagen wird Florian Martens eine dreiköpfige Bentheimer-Gruppe zum Schlachter nach Sandstedt bringen. (Christian Kosak)

Berne. Wenn Florian Martens mit seiner Schaufel ins pelletierte Schweinemastfutter sticht, springt sein Eber in der ersten Box des Stalles mit den Vorderfüßen auf die Trennwand zur Nebenbox. „Das macht er immer“, sagt der 43-Jährige mit einem Lächeln. Aus den drei letzten Boxen des Stalles ist lautes Quieken zu hören. Die jüngeren Tiere fordern lautstark ihren Anteil. Nur die dazwischen beheimatete, trächtige Altsau wartet geduldig auf ihre Ration.

Florian Martens ist Nebenerwerbslandwirt. Vor und nach seiner Erwerbstätigkeit kümmert sich der Sohn einer Landwirtsfamilie um seine kleine Fleischrinderherde und die elf Schweine – mistet, streut die Liegeflächen und füttert. Jetzt mischt der Familienvater den Bunten Bentheimern, die zu den bedrohten Nutztierrassen zählen, ihre Portionen. Abhängig vom Alter und der Anzahl der Tiere in den Boxen erhalten sie die für sie günstigste Menge. Die Menge, bei der sie am besten an Gewicht zulegen. Obwohl Martens seine Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt, ist sie für den Berner nicht reines Hobby. Auch er möchte Geld damit verdienen.

Der Berner züchtet Bunte Bentheimer und Charolais-Rinder, um die Tiere nach einigen Monaten der Mast zu schlachten. Für seine drei zehn Monate alten Bunten Bentheimer hat er für Montag einen Termin bei Schlachter Schöwe in Sandstedt abgemacht. Um 3.45 Uhr wird der Züchter an diesem Tag aufstehen, die drei Tiere verladen und den Weg über die Weser antreten.

Erfolg mit Direktvermarktung

„Bis vor gut drei Jahren hatten wir noch einen Schlachter im Ort“, trauert Martens vergangenen Zeiten nach. Da war der Aufwand für die Schlachtung nicht so groß wie heute. Fünf Minuten Fahrt statt mehr als einer halben Stunde inklusive Fähre. „Das hatte Charme“, erinnert sich der Berner. Doch die Zeit ist vorbei. Berne hat keinen Hausschlachter mehr zu bieten. Ebenso wenig wie Lemwerder.

Der nächste Schlachthof befindet sich in Elsfleth. Piepmeier. Doch Piepmeier schlachtet halal, also keine Schweine. „Nach meinem Kenntnisstand gibt es in der ganzen Wesermarsch keinen Schlachter für Schweine“, sagt Florian Martens. Er sei deshalb „froh und glücklich, noch einen Schlachter zu haben, der Hausschlachtungen macht.“

Martens weiß, dass er mit seiner Vermarktungsstruktur nicht zu Deutschlands Standard gehört. „In einem normalen Maststall sind 500 Tiere auf einmal schlachtreif. Wenn da ein Schlachthof – wie jetzt wegen der Corona-Pandemie – nicht regulär schlachten kann, entsteht bei denen ein großer Stau.“ Den Berner trifft die Krise nicht so hart. Er hat genügend Platz auf seinem Hof, um die Schweine und Rinder notfalls auch einige Wochen länger halten zu können.

Und in noch einem weiteren Detail unterscheidet sich Florian Martens Mastmethode von der herkömmlichen Schweinemast. Seine gefleckten Schweine dürfen täglich für mehrere Stunden ins Freie. Auf einer Weide hinter dem Haus können sie Gras fressen und sich suhlen.

Die Landtagsfraktionen von SPD und CDU haben jüngst einen Antrag in den Landtag eingebracht, um die dezentrale Schlachtung und regionale Vermarktung der Produkte voranzutreiben. Florian Martens geht diesen Weg längst. Er ist Direktvermarkter. „Ich mache feste Pakete und vermarkte die über eine Whatsappgruppe“, schildert er sein Geschäftsmodell mit Privatkunden. „Über die Gruppe habe ich bereits innerhalb von zwölf Stunden ein ganzes Rind vermarktet, ohne ein einziges Gespräch geführt zu haben.“

Martens Kunden müssen Eigeninitiative mitbringen. Er fährt die Tiere zwar zum Schlachter nach Sandstedt. Aber Abholen, müssen die Kunden ihr Fleisch dort selbst. Auf diese Weise ist der Berner nicht dafür verantwortlich, falls während des Transports die Kühlkette nicht eingehalten wird.

Nun sind die nächsten Schweine an der Reihe. Florian Martens musste schon oft staunende Menschen aufklären, warum er Tiere einer bedrohten Rasse schlachtet. „Wenn wir die nicht nutzen würden, gäb's diese Rasse überhaupt nicht mehr.“ Nur durch die vielfache Reproduktion bliebe die Rasse der Bunten Bentheimer erhalten. Neun männliche Ferkel aus Martens' Zucht haben aber auch schon als Zuchteber den Sprung in fremde Ställe geschafft.