Im Kraftwerk Farge soll künftig Energie durch die Verbrennung von Altholz gewonnen werde. (Christian Kosak)

Die Zeit der Kohlestromproduktion in Farge geht zu Ende. Künftig soll in dem Kraftwerk in Bremen-Nord Energie durch die Verbrennung von Altholz gewonnen werden. Das teilt das Umweltressort in einer Pressemitteilung mit. Demnach hat Betreiber Onyx Power ein Konzept für die Umrüstung des Steinkohlekraftwerks entwickelt. Auf Basis einer Machbarkeitsstudie bereite das Unternehmen jetzt eine Detailplanung und das Genehmigungsverfahren vor, das eine wesentliche Voraussetzung für die Umrüstung der Anlage sei. An diesem Freitag, 16. April 2021, werde das Unternehmen beim Gewerbeaufsichtsamt eine Vorhabenbeschreibung für das Projekt an der Weser einreichen.

Für die thermische Verwertung am Standort Farge ist die Nutzung von Altholz der Klasse II und III geplant. Dies umfasst Holz in Form von altem Mobiliar, Paneelen, Sperrholz sowie Bau- und Abbruchholz. Nach Angaben von Kraftwerksleiter Jörn Neumann ist das Unternehmen für die Rohstoffbeschaffung des Altholzes mit der Firma Nehlsen im Gespräch.

Wie Unternehmenssprecherin Viktoria Lohse mitteilt, geht Onyx Power davon aus, dass der Personalbestand im Kraftwerk Farge in etwa gleich bleibt. „Typischerweise wird bei einem solchen Projekt aber noch ein detaillierter operativer Plan zum Betrieb erstellt“, so Lohse. Das erfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Laut Lohse plant das Unternehmen im Zuge der Umrüstung auf Biomasse die Investition eines zweistelligen Millionenbetrags.