Das Kraftwerk Farge hat mit der amerikanischen Riverstone Holdings LLC einen neuen Eigentümer. (Sabine Lange)

Die Engie-Gruppe hat ihre Beteiligung an ihren Kraftwerken in Farge, Zolling und Wilhelmshaven sowie dem Kraftwerk in Rotterdam an die amerikanische Riverstone Holdings LLC verkauft. Das berichtet der Farger Betriebsleiter Frank Fischer dem WESER-KURIER. Über den Kaufpreis schwieg sich Fischer indes aus. Entlassungen wird es offenbar vorerst nicht geben: Für die rund 300 Beschäftigten in den drei deutschen Werken soll zunächst alles beim Alten bleiben. „Hinter dem Zaun wird sich nicht viel verändern“, so Frank Fischer.

Über erste Verkaufsgerüchte hatte der WESER-KURIER bereits im vergangenen April berichtet. Der Deal wurde im Stillen vorbereitet, Betreiber Engie wollte die Verkaufsgerüchte damals nicht kommentieren. Die rund 100 Mitarbeiter am Standort Farge waren jedoch über den bevorstehenden Verkauf des Steinkohlekraftwerks informiert worden, das als eines der effizientesten in Europa gilt. Einige Mitarbeiter hofften, dass der Verkauf eine Chance sein könnte. Viele von ihnen hatten bereits 2009 einen Verkauf des Kraftwerks mitgemacht.

Der neue Eigentümer habe die vorhandene Gesellschaft gekauft. Alle Arbeitsverträge bleiben bestehen, erläutert Frank Fischer. Insofern sei auch der Betriebsrat nicht in den anderthalbjährigen Verkaufsprozess involviert gewesen. Als am Freitag das Ergebnis der Verhandlungen am Standort Farge verkündet wurden, seien die Mitarbeiter sehr ruhig geblieben. Frank Fischer zur Stimmung: „Ich denke, die meisten Mitarbeiter sind froh, dass es nun endlich zu einem Ergebnis kam. Der Prozess lief lange und nichts ist schwieriger als Ungewissheit.“

Der Kraftwerksbetrieb liefe zunächst weiter wie bisher. Wie es zukünftig am Standort Farge weitergehe, würden Gespräche im Mai mit den neuen Eigentümern ergeben, hofft Frank Fischer. „Bis Ende des Sommers sind wir noch Engie, dann wird es einen Übergang geben.“

Als weitere Interessenten galten in dem Bieterverfahren nach Informationen unserer Zeitung unter anderem das Bremer Entsorgungsunternehmen Nehlsen und Deutschlands größter Stromproduzent, die RWE AG in Essen. Die 2000 von Jr. David M. Leuschen und Pierre F. Lapeyre gegründete und auf Energie spezialisierte Investmentgesellschaft Riverstone Holdings LLC mit Sitz in New York gilt als Global Player, dessen Gesamtvermögen mit 36 Milliarden US-Dollar angegeben wird.

Veräußert hat Engie seine Beteiligungen an einem Kraftwerk in Rotterdam sowie an den deutschen Kraftwerken in Farge, Zolling und Wilhelmshaven. Insgesamt verfügten diese Kraftwerke über eine Kapazität von 2345 Mega-Watt, heißt es in einer Pressemitteilung von Engie. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein und werde die konsolidierte Nettoverschuldung von Engie um rund 200 Millionen Euro reduzieren. Die Zahl gibt laut Insidern einen Hinweis auf den Verkaufspreis, dieser wird aber nicht genannt.

Mit dem Verkauf reduziert Engie seinen Anteil an Kohle an den weltweiten Stromerzeugungskapazitäten drastisch. Der Anteil wird laut Mitteilung dann vier Prozent betragen. Zum Vergleich dazu betrug der Anteil Ende 2015 noch 13 Prozent. Damals hatte die Gruppe angekündigt, ihre Kohlekraftwerke stillzulegen oder zu veräußern. „In den letzten drei Jahren hat Engie ihre kohlebasierten Stromerzeugungskapazitäten um rund 75 Prozent verringert“, so Sprecherin Alexa Schroeder. Die Gruppe mit 11 000 Mitarbeitern in Deutschland und den Niederlanden wolle Marktführer beim Übergang zu CO2-Neutralität sein: „Wir konzentrieren uns auf Investitionen in Lösungen für Unternehmen und Kommunen, in erneuerbare Energien in großem Maßstab und in die notwendige Anpassung von Strom- und Gasnetzen an die Energiewende“, sagt Isabelle Kocher, Ceo von Engie. Für diese Aktivitäten stünden bis 2021 insgesamt zwölf Milliarden Euro bereit.