Das Umbau des Feuerwehrhauses ist weitgehend abgeschlossen. (Freiwillige Feuerwehr Lemwerder)

Lemwerder. Im Bau- und Straßenausschuss berichtete jetzt die Verwaltung über einige Bauvorhaben in der Gemeinde.

Krippenneubau: Die Arbeiten innerhalb der Krippe sind insgesamt abgeschlossen und die Kinder haben ihre neuen Räume bereits in Beschlag genommen. „Einzelne Firmen erledigen noch Restarbeiten, die den Ablauf jedoch nicht stören“, sagt Bauamtsleiter Matthias Kwiske. Im Außenbereich gibt es jedoch noch einiges zu tun. Zurzeit läuft die Phase „Rund ums Haus“: Auffüllung der Außenwände, Herstellung von Terrassen und Verbindungswegen zwischen den Häusern. Anschließend wird der Außenspielbereich angelegt, ehe schließlich die Parkplätze und sonstige Wege an die Reihe kommen. Als mögliches Problem wurde im Ausschuss die Gefährdung des Gebäudes durch Starkregen ausgemacht. „Die Gebäude- und Geländehöhen sind so konzipiert, dass Niederschlagswasser sicher abgeführt wird“, sagt Kwiske dazu. „Darüber hinaus wurden innerhalb der Baukonstruktion Maßnahmen umgesetzt, die eine zusätzliche Sicherheit gegenüber Wasser von außen bieten.“ Kwiske geht derzeit von einer Kostensteigerung von rund zehn Prozent aus. Allerdings seien noch nicht alle Rechnungen für das mit zwei Millionen kalkulierte Vorhaben gestellt.



Dorfgemeinschaftshaus Altenesch: Im Dorfgemeinschaftshaus Altenesch entsteht ein neuer Gruppenraum. In diesem können bis zu 25 Kindergartenkinder zusätzlich betreut werden. Es ist geplant, dass diese Gruppe nach den Sommerferien an den Start gehen kann. Im Zuge dieses Vorhabens entsteht auch eine neue Fluchttreppe außerhalb des Gebäudes. Damit werde der Brandschutz gewährleistet. Für die Heimatstube entsteht zudem ein barrierefreier Toilettenzugang. Ein Kamin ist bereits zurückgebaut worden. Das sei ohne Genehmigung möglich gewesen, berichtete Kwiske. Ein Antrag auf Baugenehmigung für die anderen Vorhaben sei bereits gestellt.



Verkehrsknoten: Die Baustelle am neuen Kreisverkehr geht in die letzte Phase. Noch sind dort die Versorgungsträger im Einsatz, die ihre Leitungen für Strom, Telekommunikation und Gas neu sortieren. Die abschließeden Arbeiten beginnen mit Pflasterarbeiten in der 22. Kalenderwoche und enden mit Asphaltarbeiten in der 26. Kalenderwoche. Zudem muss der aktuelle Bipass zurückgebaut und ein Radweg angelegt werden. Das Bauamt geht von einer Fertigstellung zum 30. Juli aus. Ursprünglich sollte die Straße im Februar für den Verkehr freigegeben werden. Die Verwaltung geht zudem von Mehrkosten aus, die allerdings noch nicht abschließend beziffert sind.



Feuerwehr: Das Gebäude ist bereits fertiggestellt und der Innenausbau ist laut Bauamt weit vorangeschritten. Es fehlen allerdings noch der Anschluss der Straße an das Gewerbegebiet sowie Markierungsarbeiten.



Gewerbegebiet Edenbüttel II: Die Erschließung der Fläche liegt laut Verwaltung im Zeitplan. Dort entstehen auf rund 11,3 Hektar Fläche an der L 885 Grundstücke für kleine und mittlere Unternehmen.



Weitere kleinere Maßnahmen werden zusätzlich umgesetzt oder sind es bereits. So ist die Fläche neben dem Kunstrasenplatz neu gepflastert worden und die Ernst-Rodiek-Halle mit elektrischen Türantrieben ausgestattet worden. Künftig soll dort auch noch der Aufzug erneuert werden. Die Begu darf sich außerdem auf eine neue Wärmedämmung freuen. Noch im Mai werden schließlich die Arbeiten für eine neue Boulebahn beginnen. Das Projekt wird gemeinsam mit anderen Wesermarsch-Kommunen umgesetzt. In Berne beispielsweise ist die Anlage an der Kreuzung Deichstraße / Weserstraße weitestgehend angelegt. Lemwerder wird als letzte Gemeinde an die Reihe kommen. Grund ist, dass die Bahnen von der gleichen Firma angelegt werden.