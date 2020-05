In Zeiten der Corona-Pandemie verlangt auch die Terminabsprache von den Pro-Familia-Mitarbeiterinnen Flexibilität: (von links) Ingrid Budde-Weber, Monika Link, Elma Blank und Maren Kick. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Sie steckten mitten in den Vorbereitungen: 25 Jahre Pro Familia in Bremen-Nord, das sollte im Juni gefeiert werden – mit 150 Gästen. „Die Einladungen waren schon fast geschrieben, dann kam das Coronavirus“, sagt Maren Kick. Die Diplom-Sozial- und Sexualpädagogin ist seit rund 19 Jahren in der Beratung bei Pro Familia für die Sexualpädagogik zuständig. Die Feier ist verschoben, die Beratungen haben sich in Zeiten der Corona-Pandemie verändert. Allerdings: Veränderungen sind für das Pro-Familia-Team in Bremen-Nord nichts Neues. Probleme und Wandel im gesellschaftlichen Leben seien immer sofort in der Beratungsstelle spürbar.

„Vulkankrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlinge oder Corona-Krise – seit 25 Jahren sind dies Themen, die ganz stark in die Familien hineinreichen und somit auch schnell bei uns ankommen“, schildert die systemische Therapeutin Elma Blank. Seit 24 Jahren ist die Diplom-Sozialpädagogin in den Bereichen Familienplanung, Schwangerschaft und Familiengründung bei Pro Familia aktiv. „Die Arbeitsschwerpunkte sind zwar seit 25 Jahren gleich geblieben, allerdings sind zu jedem Arbeitsschwerpunkt Aufgaben hinzugekommen.“ Die Beratung sei mit jedem Wandel komplexer geworden, so Blank.

Als Beispiel nennt sie das Elterngeld oder die Elternzeit. „Vor 25 Jahren war es in der Hinsicht noch einfach. Da kam die Beratung schnell zur Frage: Welche Entbindung mit welcher Hebamme?“ Das sei heute anspruchsvoller. Meist stehe die Schaffung der finanziellen Grundlage im Vordergrund, bevor es an die eigentlichen Themen der Schwangerschaft gehe. Allerdings: „Die Betreuung durch welche Hebamme ist immer noch ein großes Thema.“

Ein großes Thema ist auch immer noch die Schwangerschaft beziehungsweise ein möglicher Abbruch. Da der Gesetzgeber hier Beratungsfristen festgelegt hat, steht das Team auch zu Zeiten der Corona-Pandemie zur Verfügung. Der Warte- beziehungsweise Eingangsbereich wurde mit einbezogen, um Abstände einhalten zu können. Darüber hinaus gibt es laut Maren Kick auch die Möglichkeit einer telefonischen Beratung, „wenn die Schwangere beispielsweise Erkältungssymptome zeigt, oder durch Homeoffice und die Betreuung weiterer Kinder keine Zeit für ein Beratungsgespräch vor Ort findet“.

Teil eines Netzwerks

„Wir sprechen uns ab, verlegen unsere Arbeitszeiten und terminieren entsprechend, damit nicht zu viele Personen gleichzeitig anwesend sind“, berichtet Diplom-Psychologin und Paartherapeutin Ingrid Budde-Weber. Das Team komplettiert Buchhalterin Monika Link. Sie ist seit sieben Jahren mit Verwaltungsaufgaben betraut und übernimmt in der Nordbremer Einrichtung den Erstkontakt.

Das Beratungsangebot in der Weserstraße ist vor 25 Jahren auf Initiative des Frauenarbeitskreises Stadt mit Unterstützung aus dem Senat und Ulrike Hauffe, Frauenbeauftragte des öffentlichen Dienstes und später erste Landesfrauenbeauftragte, ins Leben gerufen worden. „Am 11. Mai 1995“, erzählt Elma Blank. Bremen-Nord sei der dritte Standort des Landesverbandes gewesen. Die Einwohnerzahl über 100 000 Personen habe die Eröffnung des Pro-Familia-Standortes in Vegesack gerechtfertigt, damit betroffene Frauen nicht mehr bis zu 30 Kilometer lange Wege in Kauf nehmen mussten.

Im Laufe der Zeit hat sich Vertrauen aufgebaut: „Es gibt Schwangere, die kommen im Abstand von Jahren mehrfach zu mir“, erzählt Elma Blank. Und auch Maren Kick hat so ihre Erfahrungen: „Da gibt es Menschen, die ich als Schüler aus der Sexualberatung kenne, die mittlerweile selbst Eltern sind und von uns betreut werden.“ Die Beratungsstelle von Pro Familia ist in Bremen-Nord zu einer Institution geworden, ist Teil eines Netzwerks – von der Frühberatungsstelle Epsymo über weitere Frühberatungs-, Erziehungs- und Schulberatungsstellen, Kitas und Krippen bis hin zu Ärzten. „Bremen-Nord ist sehr überschaubar und die Kooperationspartner sehr offen.“

Auch die Flüchtlinge in der Zentralen Erstaufnahmestelle an der Lindenstraße profitierten davon. Viele Frauen aus anderen Kulturkreisen – nicht nur Flüchtlinge – kämen mittlerweile zudem auf Empfehlung von Ärzten. Selbstbestimmung über den eigenen Körper, Begrenzung der Kinderzahl und Kostenübernahme der Verhütung seien da Schwerpunkte. Darüber hinaus habe sich in den letzten Jahren auch so manches Thema aus der Tabuzone heraus bewegt. „Wobei seit zwei Jahren das Thema Genitalverstümmelung in unseren Fokus rückt. Allerdings muss man dabei in Gesprächen mit den Frauen sehr viel Fingerspitzengefühl beweisen“, schildert Maren Kick.

Das Spektrum der Themen reicht von der Beratung früh verwaister Eltern, zu gleichgeschlechtliche Liebe, sexueller Orientierung, kindlicher Sexualität, finanziellem und psychosozialem Druck und daraus resultierenden Paarprobleme, häusliche Gewalt und Missbrauch, dem schwierigen Umgang mit pubertierendem Nachwuchs und darüber hinaus. Dazu kommt jetzt die Corona-Krise.

„Der Druck, der durch Kurzarbeit, Mehrbetreuung zuhause, aber auch finanzielle Einbußen auf den Familien lastet, den merken auch wir“, gesteht Ingrid Budde-Weber. Noch sind Online- und Telefonberatung für das Nordbremer Team ein probates Mittel, um mit Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben. Doch seit einer Woche beispielsweise bietet Ingrid Budde-Weber wieder persönliche Paarberatung an. „Da gibt es viele Probleme“, sagt sie.

Ein ganz neues Projekt wird es jetzt auch an der Oberschule Sandwehen geben. „Das ist brandaktuell“, sagt Maren Kick. In Kooperation mit Stadtteilmanagerin Heike Binne habe sie ein WiN-Projekt für ein Jahr finanziert bekommen: Ein Mädchenprojekt und Beratungsangebot für Lehrkräfte und Eltern rund um das Thema Sexualität, Freundschaft, Liebe und das erste Mal.

Weitere Informationen

„Sextra“ heißt die Online-Beratung der Pro Familia. Informationen gibt es unter www.profamilia.de; www.profamilia.sextra.de; bremen-nord@profamilia.de und 04 21 / 65 43 33.