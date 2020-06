Claudia Wimmer hat die beteiligten Künstler gefragt und sich für eine Absage entschieden. (Atelierkate Lesum)

Bremen-Nord. Die Inhaberin der Atelierkate Lesum, Claudia Wimmer, hat die Kunstroute für dieses Jahr abgesagt. 29 Künstlerinnen, Künstler und Galerien hatten sich ihrer Aussage nach angemeldet. Eine Umfrage in diesem Kreis habe „tief besorgte bis vorsichtig optimistische Stimmen ergeben“. Ein Drittel der Teilnehmer hatte sich der Mitteilung zufolge bereits abgemeldet.

Claudia Wimmer schreibt: „Wir werden in diesem Jahr nicht umsetzen können, was die Kunstroute auszeichnet und stark macht. Unbeschwertes Flanieren durch künstlerische Privaträume – gemütliches Zusammensitzen und über Kunst und die Welt diskutieren, oft bei einem kulinarischen Angebot gastfreundlicher Ateliers – spontanes Mitmachen bei zahlreichen Kreativaktionen – kurz: sich menschlich und künstlerisch näher kommen…“ Die Entscheidung zur Absage sei ihr nicht leicht gefallen, auch weil schon viel Arbeit in die Vorbereitung geflossen sei.

Laut Wimmer wird aber der digitale Wettbewerb „Verrückte Zeiten“ mit Online-Abstimmung in jedem Fall durchgeführt. Jeder Künstler, der ein Werk zu diesem Thema beisteuern möchte, kann dieses im Dateiformat jpeg bis zum 31. August per E-Mail an die Adresse info@atelierkate.de senden. Ausdrücklich sind hierzu alle Künstler im Bremer Norden eingeladen. Der Künstler, dessen Werk die meisten Stimmen erhält, bekommt ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Das Siegerwerk wird ebenso verlost wie Eintrittskarten für Veranstaltungen des Kulturbüros Bremen-Nord für November und Dezember. Claudia Wimmer plant, dass die Abstimmung Mitte September startet.