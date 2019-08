Gut eineinhalb Stunden dauerte es, bis der Strom in Teilen Vegesacks wieder floss. (Daniel Naupold/DPA)

Um 12.26 Uhr wurde es plötzlich dunkel. Stromausfall. Licht aus, Computer schwarz. So wie in der Redaktion der NORDDEUTSCHEN ging es vielen Geschäften und Wohnungen an der unteren Gerhard-Rohlfs-Straße. „Die Ursache ist immer ein Kurzschluss“, erklärt auf Nachfrage gegen 14.30 Uhr Angela Dittmer von der Pressestelle der SWB. Davon gab es am Donnerstag allerdings gleich zwei.

Zum einen betraf der Stromausfall den Bereich Fähr-Lobbendorf, von der Lindenstraße in südlicher Richtung verlaufend über Werfttor und Fröbelstraße bis zur Bermpohlstraße. Von 12.26 bis 14.16 Uhr ging nichts mehr. Dann hatten sich die SWB-Mitarbeiter – wie es Angela Dittmer berichtet – bis zur entsprechenden Ortsnetz-Station vorgearbeitet, um die Versorgung mit Strom wiederherzustellen.

„Man muss sich das vorstellen, wie zu Hause“, gibt Angela Dittmer Erklärungen. „Wenn es einen Kurzschluss in der Stromversorgung gibt, löst der Schutzschalter aus.“ Genauso funktioniere das große Stromnetz. In diesem Fall versuchten dann die Mitarbeiter des Stromversorgers, die genaue Stelle des Kurzschlusses so schnell wie möglich zu orten, mit einem Impuls, per Funksignal von einer Ortsnetzstation zur nächsten.

Mehr zum Thema Störung ist behoben Rund 600 Haushalte in Arsten zeitweise ohne Strom Nach einem Stromausfall waren am Donnerstagmorgen rund 600 Haushalte in Arsten rund anderthalb ... mehr »

Am Donnerstag gesellte sich allerdings gleich noch ein zweiter Kurzschluss dazu und machte die Angelegenheit komplizierter. Nummer zwei legte laut SWB genau von 12.24 bis 13.28 Uhr Straßenzüge in Aumund-Hammersbeck, genauer gesagt, von der Eberthöhe bis zur Dietrich-Steilen-Straße lahm.

Vorsichtig tasteten sich da zur Mittagszeit die Autofahrer über die ampelgesteuerten Kreuzungen an der Hammersbecker Straße und Meinert-Löffler-Straße. Denn auch die Ampelanlage war ausgefallen. Darüber hinaus ging zu diesem Zeitpunkt so mancher kritische Blick am Autosteuer auch erst von rechts nach links entlang der Bahngleise, bevor die Schienen am Aumunder Bahnhof überquert wurden.

An der Gerhard-Rohlfs-Straße haben sich direkt nach dem Stromausfall zahlreiche Anlieger auf der Straße getroffen, um die spärlichen Informationen auszutauschen. Von einer Baustelle an der Lindenstraße als Auslöser des Stromausfalls beziehungsweise Kurzschlusses im Bereich Fähr-Lobbendorf ist da die Rede. „Das sind Spekulationen. Zur genauen Ursache können wir momentan noch gar nichts sagen. In erster Linie sind unsere Mitarbeiter damit beschäftigt, die Stromversorgung wiederherzustellen. Die eigentliche Reparatur und die Frage, warum es einen Kurzschluss gegeben hat, kann frühestens in drei bis vier Tagen geklärt werden“, macht Angela Dittmer deutlich.

Für die betroffenen Geschäftsleute ist der Stromausfall ein großes Ärgernis. Schneider Mustafa Alkoyun müsste eigentlich Kundenaufträge in seinen Räumlichkeiten in der Gerhard-Rohlfs-Straße bearbeiten, die am Freitag abgeholt werden sollen. Doch ohne Strom funktionieren seine Maschinen nicht. „Ich überbrücke die Zeit, indem ich mich um meine Buchhaltung kümmere“, sagt Alkoyun. Die Lage beunruhigt ihn aber trotzdem, da ihm am Ende des Tages Einnahmen fehlen werden. „Das ist schlimm. Nicht nur für mich, sondern für alle Betroffenen“, sagt er.

Schräg gegenüber betreibt Günther Schlemm ein Sanitätshaus. Nahezu alle Auftragsarbeiten konnte er kurz vor dem Stromausfall fertigstellen. Nur eine Prothese konnte er zuvor nicht mehr schleifen. „Die Prothese muss bis Freitagmorgen um 8.30 Uhr fertig sein. Deshalb werde ich am Freitag früher anfangen müssen“, sagt Schlemm. So ein Ereignis zeige, wie sehr man vom Strom abhängig ist. Dennoch kann Schlemm dem Stromausfall auch etwas Positives abgewinnen. „So komme ich wenigstens mal wieder dazu, mit meinen Nachbarn zu sprechen.“

Im Supermarkt Al Nur in der Lindenstraße läuft der Betrieb mit wenigen Einschränkungen wie gewohnt weiter. An der Kasse kommt kurzerhand ein Taschenrechner zum Einsatz, sodass die Kunden trotzdem bezahlen können. Deutlich problematischer ist allerdings, dass die Kühlung nicht mehr funktioniert und damit Produkte wie etwa Frischfleisch nicht richtig gelagert werden können. „Was das finanziell bedeutet, stellt sich erst im Nachhinein heraus“, sagt ein Mitarbeiter des Supermarktes.

Im Dentallabor Novum Dent in der Gerhard-Rohlfs-Straße bleiben durch den Stromausfall ein Drittel der Arbeiten liegen. „Wir können gar nichts machen“, sagt Zahntechnikermeister Uwe Pietza. Deshalb müssten sich die Mitarbeiter auf eine Nachtschicht einstellen, damit die Arbeiten trotzdem rechtzeitig fertig werden. Doch das ist nicht das einzige Problem. „Wir sind für unsere Kunden nicht erreichbar“, sagt Pietza. „Der Stromausfall ist schwer geschäftsschädigend für uns.“