Die Umleitung der L 875 über Berne (WK)

Die Motzener Straße (Landesstraße 875) wird von Mitte September an für mehrere Wochen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten zum Anschluss der neuen Berner Ortsumgehung an die Landesstraße, die Sanierung eines Abschnitts der L 875 sowie der Bau eines Radweges samt zweier Brücken. Der Verkehr wird über verschiedene Strecken – teils sehr weiträumig – umgeleitet.

Fast hätte man meinen können, die Fährgesellschaft Bremen-Stedingen (FBS) könnte ihre an der Fährstelle Motzen / Blumenthal eingesetzten Mitarbeiter für mehrere Wochen in den Urlaub schicken. Schließlich gibt es kein Durchkommen von Krögerdorf nach Motzen. Doch weit gefehlt. FBS-Geschäftsführer Andreas Bettray rechnet sogar mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zwischen Blumenthal und Motzen und überlegt, ein zweites Schiff einzusetzen.

„Wir werden die Fährstellen definitiv nicht dicht machen“, versichert Bettray. „Die Verkehre werden weiter fließen. Radfahrer, Fußgänger und Bürger aus den umliegenden Wohnsiedlungen benötigen die Verbindung nach Blumenthal weiterhin. Außerdem wird der Schwerlastverkehr zunehmen.“

Deichstraße ist für Lastwagen tabu

Geplant ist, dass die Motzener Straße während der 37. und 38. Kalenderwoche, also vom 10. bis zum 21. September, zwischen der Deichstraße und der Industriestraße voll gesperrt wird. Für Verkehrsteilnehmer, die mit Personenwagen von Bookholzberg aus nach Blumenthal wollen, wird eine Umleitung über die Industriestraße ausgeschildert. In Höhe der Ortschaft Barschlüte können sich die Fahrer überlegen, ob sie über die Bardewischer Straße auf die Deichstraße abbiegen und zurück nach Motzen oder weiter zum Anleger in Lemwerder fahren. Für die Gegenrichtung ist derselbe Weg vorgesehen.

Ungleich weiträumiger muss der Schwerlastverkehr ausweichen. Lastkraftwagen werden bereits am Dreimädelhaus in Krögerdorf über die B 212 Richtung Ortszentrum Berne geschickt. Dort geht es über die Weserstraße (B 74) weiter zum Fähranleger Berne.

Die vorher abzweigende Deichstraße sei für den Schwerlastverkehr tabu, teilt Hartmut Schierenstedt mit. „Es wird sicherlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben“, betont der Berner Bürgermeister, weist aber umgehend darauf hin, dass die Deichstraße lastbeschränkt ist. Bei neun Tonnen sei Schluss.

Der Schwerverkehr muss somit die Fähre nach Bremen-Nord nehmen oder bereits vorher noch weiträumiger über die Autobahn 270 ausweichen. Lastwagenfahrer, die sich für ein Übersetzen über die Weser entscheiden, steuern auf der Bremer Seite der Weser den Anleger in Blumenthal an, von wo aus sie wieder über die Weser setzen. „Wenn die Fahrer zu den anliegenden Betrieben wollen, geht das nur über die Fähre“, betont Bettray. Aufgrund des Zulieferverkehrs rechnet der FBS-Geschäftsführer mit einer Mehrbelastung des Schiffs zwischen Blumenthal und Motzen: „Ich überlege, ob wir dort nicht sogar zwei Schiffe einsetzen sollten.“

In der Bevölkerung macht sich Unmut breit

Nach zwei Wochen soll das Anschlussstück zwischen der neuen Ortsumgehung und der Motzener Straße fertiggestellt sein. Die Sperrung wird dennoch nicht gleich aufgehoben. Vielmehr wird sie ein Stück nach Norden verschoben. Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt im direkten Anschluss die Fahrbahn der Landesstraße 875 zwischen der Industriestraße und dem Dreimädelhaus in Krögerdorf sanieren. Dafür sind weitere 14 Tage vorgesehen.

Der Schwerlastverkehr muss ab der 39. Kalenderwoche nicht mehr so weiträumig umgeleitet werden. Dann umfahren Lastwagen genauso wie Autos die Baustelle in der Zeit der Fahrbahnsanierung über die Industrie-, Stedinger- und Berner Straße. Sobald die Fahrbahndecke saniert ist, voraussichtlich ab dem 6. Oktober, wird die Motzener Straße in Richtung Fähre wieder freigegeben. Vom Anleger Richtung Dreimädelhaus geht es weiterhin durch das Ortszentrum von Lemwerder.

In der Bevölkerung hat sich bereits Unmut breitgemacht, dass die Straße nicht während der Ferienzeit, sondern erst im Anschluss daran gesperrt wird. Die Entscheidung sei nicht willkürlich getroffen worden, sagt der Leiter der Oldenburger Dienststelle der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Joachim Delfs. „Die Maßnahme muss in den Gesamtablauf passen. Der Anschluss, die Fahrbahnsanierung und der Radwegbau sind gravierende Eingriffe und keine Kleinmaßnahmen, die man isoliert machen kann.“

Radweg kommt

Von Oktober an wird ein Radweg entlang der Motzener Straße gebaut. Dieser verläuft auf den ersten Metern von Krögerdorf bis zur Lechterstraße direkt neben der neuen Bundesstraße. „Nach der Lechterstraße werden die Radfahrer runter zur Wiese hinter den Bäumen geführt“, blickt Projektleiter Gerd Oltmanns voraus. Der Bau samt Einbahnstraßenregelung werden sich über mehrere Wochen hinziehen.