Mit eingeschalteten Leuchten in der beginnenden Dunkelheit haben die Landwirte am späten Nachmittag an mehreren Punkten in Lemwerder und Berne demonstriert. Wie schon bei vorigen Kundgebungen wollten sie für Verständnis werben und auf ihre Situation aufmerksam machen. (Christian Kosak)

Mit eingeschalteten Rundumleuchten haben Landwirte aus der gesamten Wesermarsch mit ihren Treckern am Mittwochnachmittag einen stillen Protest ausgeübt. Sie postierten sich an verkehrsträchtigen Hauptstraßen und Knotenpunkten, um auf die angespannte Lage in der Landwirtschaft hinzuweisen, beispielsweise auf die neue Düngeverordnung. „Mit der können wir nicht mehr wirtschaften“, sagt Mathias Arning aus Köterende, der einen Schlepper-Flashmob an der Huntebrücke organisiert hatte.

Landwirte aus Niedersachsen solidarisierten sich zur Feierabendverkehrszeit mit ihren holländischen Berufskollegen, die in den Niederlanden ebenfalls Trecker-Flashmobs veranstalteten. Landwirte aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim, der Region Oldenburg und Wilhelmshaven passierten die Grenze, um an den Aktionen teilzunehmen. Mehr als 1500 Schlepper sollen sich auf den Weg gemacht haben, berichtet das landwirtschaftliche Magazin Land & Forst in seinem Online-Auftritt.

Auch in der Wesermarsch versammelten sich Landwirte, allen voran die Nachwuchskräfte zwischen 18 und 40 Jahren, um für ihren Berufsstand zu demonstrieren. An neun neuralgischen Verkehrspunkten machten sie mit ihren beleuchteten Treckern, Transparenten und Plakaten in der einsetzenden Dämmerung auf ihre Probleme aufmerksam. „Ein Teil der Bevölkerung tut so, als ob die Landwirtschaft an allem schuld sei“, ärgert sich Arning. „Wir streiten unsere Schuld bestimmt nicht ab, aber wir sind nicht an allem schuld, was schiefläuft“, setzt er nach. Als Oberbegriffe nennt der Köterender die Grundwasserbelastung und das Bienensterben.

Dokumentationen zeigen laut Arning, dass in vielen Städten ein Großteil der Abwasser auf dem Weg zur Kläranlage im Boden versickerten. Diese Versickerungen würden aber nicht als Verursacher der Grundwasserbelastung herangezogen. Dafür müssten fast ausschließlich die Landwirte mit ihrer Düngung herhalten. Dabei brächten viele Bauern weniger Gülle auf ihren Wiesen, Weiden und Feldern aus, als die Pflanzen für ein gesundes Wachstum benötigten.

Auch das Insektensterben dürfe nicht allein den Landwirten in die Schuhe geschoben werden, ist Arning überzeugt. „Das Insektensterben hat kurz nach der Umstellung auf den Mobilfunkstandard UMTS begonnen“, argumentiert der Landwirt und Lohnunternehmer aus Köterende. Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) stützt seine These, dass das Insektensterben bereits vor rund eineinhalb Jahrzehnten eingesetzt hat. „Über 60 Prozent der circa 560 Wildbienenarten sind in Deutschland bedroht und dies seit Jahrzehnten – und nicht erst seit Kurzem“, heißt es in einer differenzierten Betrachtung des Bienensterbens auf der Homepage des Laves. An erster Stelle sei für das Bienensterben „der Lebensraumverlust ursächlich. Hierzu zählen unter anderem die Versiegelung von Landschaftsräumen durch Ausweitung von Wohn- und Gewerbegebieten, Verbreiterung von Straßen, monotone Gartengestaltung und vieles mehr.“ Die Bauern würden sich für einen Erhalt der Artenvielfalt einsetzen, so Arning. Viele Berufskollegen hätten bereits Blühstreifen angelegt.

„Hätten verkehrstechnisch alles blockieren können“

Der Köterender macht sich für seinen Berufsstand stark, wo er kann. Ende November hatte sich Arning mit anderen aus der Wesermarsch per Trecker auf den Weg nach Berlin gemacht, um mit einer Großkundgebung in der Hauptstadt für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik zu demonstrieren. Am 22. Oktober gehörte er zu den mehr als 2500 Bauern mit ihren 2000 Schleppern, die vor der Weser-Ems-Halle in Oldenburg auf ihre Situation aufmerksam machten.

Am späten Mittwochnachmittag positionierte sich Mathias Arning mit seinem Trecker und einem Dutzend weiterer Schlepperfahrer aus Neuenkoop, Bäke und Neuenhuntorf links und rechts der Huntebrücke. „Wir haben uns in kleinen Gruppen an mehreren Stellen zwischen Nordenham und Berne postiert“, berichtet Arning. „Wir hätten verkehrstechnisch alles blockieren können. Das wollten wir aber nicht“, betont der Landwirt.

Auch am Dreimädelhaus in Krögerdorf und an der B 212 in Richtung Bookholzberg machten die Landwirte mit den Rundumleuchten ihrer Schlepper auf ihre Nöte aufmerksam. Sie standen Spalier neben dem Feierabendverkehr. Gemeinschaftlich hatten sie den Weg von Altenesch über Sannau und Bardewisch angetreten.