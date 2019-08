Freitag und große Teile des Sonnabends spielt das Wetter mit. Bis zur 25 Meter große, stablose Drachen in Form von Comicfiguren und Tieren schweben über dem Ritzenbütteler Sand. Dann kommt der Regen. (Fotos: Torsten Spinti)

Die gängigen Wetter-Apps ließen Böses erahnen. Die Prognose weckte Erinnerungen an den verregneten Drachenfestsonntag vor zwei Jahren. Zum Start des 28. Festivals „Drachen über Lemwerder“ blieb es zunächst weitgehend trocken. Ein Dauerthema sollte das unbeständige Wetter allerdings bleiben am Wochenende rund um die Drachenwiese in Lemwerder.

Es ist Sonnabend um kurz vor drei. Der Himmel ist grau, es nieselt. Festivalleiter Timo von den Berg versucht seinen Optimismus zu bewahren. „Das Wetter ist nicht so der Knaller, aber meine Wetter-App sagt, in zehn Minuten ist es trocken.“ Dass er recht behält, weiß er noch nicht, als er davon spricht und vom Festivalstart am Freitag.

Wind, Luftfeuchtigkeit und Temperatur hatten es gut mit den Festivalmachern gemeint. Zahlreiche Drachenpiloten brachten ihre fantasievollen, bunten Flugobjekte bereits am ersten Festivaltag an den Himmel. Von der riesigen roten Krabbe über Lenkdrachen bis hin zur großformatigen Bärenfamilie.

Am späteren Abend hatten sich Hunderte Besucher vor der großen Bühne eingefunden zu dem vor allem auf ein junges Publikum abgestimmten Musikprogramm mit einem Live-Act von Michel Ryeson und dem heimischen DJ-Duo Spinbros. Mit seiner betont „chilligen Musik“ vermied es DJ Lekko in der Zwischenzeit, die älteren Semester zu verschrecken. Die Premiere des Versuchs, den Freitag „regionaler und jünger“ zu machen, scheint gelungen. „Das Programm wurde genau von den Leuten angenommen, für die es gedacht war“, freut sich von den Berg. „Ich glaube, davon werden die jungen Leute noch lange erzählen.“

Musik gibt es auch tagsüber. Der Krefelder „Jonny Karacho“ und seine Band geben Punkrock für Kinder zum besten und im Zelt der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker können Musikinstrumente ausprobiert werden. Die Neugierde der jungen Besucher ist groß. „Die meisten wollen Trompete spielen, wissen aber nicht so genau, welches Instrument die Trompete ist“, hat Daniel Gutfleisch beobachtet, der den Stand betreut. Ganz ohne Instrumente zwängen sich derweil Nelli Strebel, Kristina Winterhagen und Klaas Kütemeyer in eine ausgediente Telefonzelle. Drinnen wird gesungen und unter einem Zeltdach unweit entfernt sitzt Fabian Finaske aus Kiel und nimmt das Stück auf. Auf Wunsch brennt er die Aufnahme auf eine CD zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Das kommt an. Finaske: „Wir hatten schon eine fünfköpfige Band da drin.“ Auf dem Weg zum Flugfeld geht es vorbei an Rutschparcours, Waterballs und Labyrinth, Kistenklettern und Zirkuszelt. Kleine Warteschlangen bilden sich bei Tischler Frank und Gattin Maren Bareinz aus Calau in Brandenburg. Bei ihrem kleinen Riesenrad, das bis hin zum Zahnrad aus Holz gefertigt ist, haben die Kinder die Wahl, ob sie in der Gondel Platz nehmen oder sich lieber in das Hamsterrad begeben, mit dem es angetrieben wird. Für Aufmerksamkeit hat es auch schon auf Handwerksmessen gesorgt. Dafür wurde es gebaut. „Wenn die Kinder stehen bleiben, bleiben auch die Eltern stehen“, erklärt Maren Bareinz die Marketingidee dahinter.

Der Wind meint es derweil gut mit den 70 Drachenteams, die mit einer breiten Palette an Lenkdrachen, Kites und stablosen Großdrachen mit bis zu 25 Metern Länge angereist sind, um ihrem Enthusiasmus freien Lauf zu lassen. Über dem Flugfeld stehen dutzende Drachen, so wie die des Teams Think Big aus Elmshorn. Auch Tim und Heiner vom Team THX haben ihre Lenkdrachen aufsteigen lassen. Immerfort drängen die fliegenden Leichtgewichte vorwärts, bis die Drachenpiloten sie genau auf den Takt der Musik Wenden vollziehen lassen. Es ist eine zackige Angelegenheit.

Die Zeit für den Programmhöhepunkt naht. Doch vorher setzt kräftiger Reger ein. Von der geplanten Nachtflugshow kann nur die Laserlichtshow realisiert werden. Die Drachen bleiben am Boden. Trotzdem säumen Hunderte Schaulustige, viele mit Kindern, die Flugwiese. „200 bis 300 Zuschauer haben eine Stunde im Regen auf die Lasershow gewartet“, stellt Uwe Schwettmann, der Chef des Geschehens auf der Flugwiese, anerkennend fest. Der Soundcheck der Band „Afterburner“ geht fast nahtlos über in das anschließende Rockkonzert. Das Wetter bessert sich und damit auch die Stimmung. Bis halb zwei in der Nacht wurde getanzt.

Obwohl manche Drachenteams schon abgereist sind, stehen am Sonntagnachmittag wieder bunte Fluggeräte über der Wiese. „Kompliment an die Zuschauer aus Lemwerder“, sagt Schwettmann insbesondere im Rückblick auf den Sonnabend. Am Sonntag braucht es einige Zeit, bevor sich das Festivalgelände doch noch wieder füllt.