Das Osterholzer Kreiskrankenhaus bereitet die behutsame Rückkehr zum Regelbetrieb vor. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Das Osterholzer Kreiskrankenhaus bleibt wegen der Corona-Pandemie ein Hochsicherheitsgebiet; im Hintergrund laufen seit ein paar Tagen die Vorbereitungen für eine behutsame Rückkehr zum Regelbetrieb. Wegen der Details warte der Landkreis auf die Vorgaben der Landesregierung, teilte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mit. „Die Entscheidung liegt beim Land Niedersachsen.“ Zwar habe es den Patientenansturm bisher nicht gegeben, auf den sich der Landkreis habe vorbereiten müssen. Doch es werde bis auf Weiteres eine komplette Station für die Aufnahme und Behandlung von Covid-19-Patienten reserviert bleiben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte erklärt, sogenannte elektive Leistungen, die wegen des Infektionsschutzes aufgeschoben worden waren, sollten ab Mai wieder möglich sein. Für die Kliniken hat sich nicht zuletzt der Wegfall der planbaren Operationen zum handfesten wirtschaftlichen Problem entwickelt. Längst ist klar, dass die kreiseigene Klinik ihr gesetztes Wirtschaftsziel eines Überschusses von 516 000 Euro deutlich verfehlen wird. Nur die Größenordnung ist nach bisher zwei Corona-Monaten mit nur noch 40 Prozent Auslastung noch unklar.

Der sogenannte Rettungsschirm in Form eines Pauschalbetrags pro entfallendem Behandlungstag gleiche den Ausfall unbelegter Planbetten weitestgehend aus. „Was er aber nicht ausgleicht, sind die ebenfalls erheblichen Erlösausfälle im ambulanten Bereich sowie die Aufwendungen für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, die in Menge und Preis sehr deutlich gestiegen sind.“ Gerade in den Ambulanzen, die bisher zum wirtschaftlichen Erfolg der Klinik beitragen konnten, sei die Auslastung seit Mitte März noch viel schwächer gewesen als auf Station, führte die Kreissprecherin aus.

Auch die Lilienthaler Klinik der Artemed-Gruppe wartet inzwischen sehnsüchtig auf Signale aus dem Gesundheitsministerium Hannover, um konkrete Schritte für den Rückweg zur Normalität einleiten zu können. "Für uns hat derzeit unverändert der Erlass der niedersächsischen Staatskanzlei Gültigkeit, nach dem bis zum 18. Mai alle planbaren Eingriffe, soweit medizinisch vertretbar, ausgesetzt oder verschoben werden müssen“, teilte eine Kliniksprecherin auf Nachfrage mit. Über Lockerungen informiere man per Internet.

Das Kreiskrankenhaus hält seit Mitte März eine Station frei, um im Bedarfsfall 13 Patienten isolieren zu können. Dabei wird es nach den Worten der Kreis-Sprecherin vorläufig auch bleiben. Kurzfristig ließen sich diese Kapazitäten verdoppeln, und im Ritterhuder Bedarfskrankenhaus am Dammgut wären weitere 38 Plätze verfügbar. Auf der Isolierstation wurden Lindemann zufolge am Mittwoch drei Covid-19-Patienten behandelt. Ein vierter Patient befinde sich auf der Intensivstation.

Glücklicherweise hatte sich zuletzt auch der positive Test in einem Altenheim in Brundorf als falscher Alarm erwiesen. Die 87-jährige Person sowie die engen Kontaktpersonen befinden sich nach Landkreis-Angaben einstweilen weiter in Quarantäne, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass eine Corona-Infektion tatsächlich vorgelegen hatte. Vorsichtige Entwarnung auch in Lilienthal: Am Wochenende war eine Bewohnerin des Michaelisstifts bei einem Schnelltest im Klinikum Bremen-Mitte positiv getestet worden. Laut Landkreis bleibt sie dort nun auch bis zur Abklärung des weiteren Tests. Die Isolationsmaßnahmen in Lilienthal blieben vorerst ebenfalls aufrecht erhalten, obwohl alle bisherigen Tests bei Bewohnern und Beschäftigten negativ verlaufen seien.

Im Kreiskrankenhaus zeichnet sich nach Angaben der Landkreis-Sprecherin unterdessen ab, dass beides möglich sei und auch sein müsse: Einzelne elektive stationäre Leistungen sowie eine Bettenreserve für Covid-19-Patienten im Stations- und Intensivbereich. Es werde bei den aufschiebbaren und aufgeschobenen Leistungen jetzt „allein nach medizinischer Dringlichkeit zu entscheiden“ sein, welche Patienten behandelt werden können.

Keine negativen Folgen erwartet der Landkreis für die geplante Intensivstation, die ab 2020 auf der Wiese hinter Station 8 neu errichtet werden soll. Neben dem dafür zugesagten Landeszuschuss über 7,5 Millionen Euro benötigt die Landkreisklinik dafür rund drei Millionen aus Eigenmitteln. „Die Planungen laufen unverändert weiter“, so Lindemann. Nach der Baugenehmigung und Ausschreibung werde zunächst der Stationsbereich erweitert, an den sich der Neubau anschließen soll.