An der CVJM-Kita in Lemwerder war in der vergangenen Woche eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun bleiben in der Gemeinde im Landkreis Wesermarsch ab Montag vorerst alle Kitas und Schulen geschlossen. (Barbara Wenke)

In Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) bleiben ab Montag alle Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder geschlossen, das bestätigte Bürgermeisterin Regina Nerke dem WESER-KURIER auf Nachfrage. Zuvor teilte sie auf ihrem Facebook-Kanal mit, dass das Gesundheitsamt Brake diese Entscheidung aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens angeordnet hätte.

„Da neue Fälle an fast allen Einrichtungen aufgetreten sind, begrüße ich diese Entscheidung“, heißt es weiter in der Mitteilung der Bürgermeisterin. Eine offizielle Mitteilung dazu soll erst am Sonntag veröffentlicht werden. Auch war das Gesundheitsamt auf Nachfrage am Sonnabend nicht erreichbar. Ebenfalls unklar ist, über welchen Zeitraum sich die Schließung der Schulen und Kitas erstreckt.

Das Gesundheitsamt Brake hatte bereits am Donnerstag 20 Kinder und zehn Erzieherinnen einer Kita in Lemwerder unter Quarantäne gestellt. Sie wurden am Freitag auf das Coronavirus getestet. Zudem waren in der vergangenen Woche am Gymnasium in Lemwerder Covid-19-Infektionen aufgetreten.