Am Montag läuft am Gymnasium Lemwerder der Unterricht wieder an, allerdings ohne Schüler in den Klassenräumen. Die Sekundarstufe I befindet sich im Distanzlernen. (CARMEN JASPERSEN)

Lemwerder. Schule in Corona-Zeiten ist eine ganz spezielle Herausforderung. Arne Warnken, der Leiter des Mittelstufengymnasiums in Lemwerder, hat das bereits Ende 2020 erfahren. Ab Montag leitet er nun mindestens bis zum Ende des Monats eine Schule, die zwar im vollen Betrieb ist, in der er aber – mit ganz wenigen Ausnahmen – weder Kinder noch Lehrkräfte zu Gesicht bekommen wird.

Nachdem sich Bund und Länder Anfang der Woche darauf verständigt haben, die bundesweiten Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu verlängern und zu verschärfen, wechseln alle niedersächsischen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, also der fünften bis zehnten Klassen, ins Distanzlernen – außer sie sind Kinder system-relevanter Eltern oder müssen in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung ablegen. Da am Gymnasium anders als in der benachbarten Eschhofschule keine Abschlussprüfungen nach der zehnten Klasse vorgesehen sind, lernen die Lemwerderaner Gymnasiasten bis zur Zeugnisvergabe am 29. Januar zu Hause.

Wie die Zeugnisvergabe vonstatten gehen soll, weiß Arne Warnken noch nicht. „Wie wir die verteilen, ist eine Frage, die wir noch nach hinten gestellt haben“, sagt er lachend. So viele andere Dinge haben im Moment Vorrang. Eine persönliche Zustellung mit dem Fahrrad werde er aber nicht vornehmen, fügt der Rektor, der Sportlehrer und leidenschaftlicher Radfahrer ist, scherzhaft an. Die Entscheidung werde getroffen, „wenn wir wissen, was danach passiert“.

Fest stehe: „Es besteht weiter Schulpflicht, und es wird weiter unterrichtet. Nur in anderen Formaten.“ In den Räumen des Gymnasiums finde nur eine „absolute Notbetreuung für die unteren Jahrgänge“ statt. Während des letzten Lockdowns habe ihm eine Schülerin gestanden, dass sie lieber in der Schule als zu Hause lernen wolle. So gerne der Schulleiter derartige Worte aus dem Mund einer Jugendlichen hört, habe er sie nach Hause schicken müssen. Für die kommenden drei Wochen rechnet Arne Wanken mit einer einstelligen Zahl an Fünft- und Sechstklässlern, die sein Kollegium in der Schule betreuen wird.

„Die Kinder werden von den betreuenden Lehrkräften nicht unterrichtet“, betont der Rektor. „Sie bearbeiten hier am Laptop die Aufgaben, die sie sonst im häuslichen Bereich bearbeitet hätten.“ Für den Schulleiter bedeutet der Betreuungseinsatz einen Überstundenaufbau. „Ich brauche pro Woche 30 zusätzliche Lehrerstunden“, berichtet Warnken. Wegfallende Arbeitsgemeinschaften aus dem Nachmittagsbereich würden den Überstundenaufbau nur teilweise kompensieren.

Der Schulleiter und sein Kollegium haben bereits vor dem Jahreswechsel Erfahrungen mit dem Distanzunterricht gesammelt. Über den Schulserver I-Serv hätten die Lehrkräfte zwar „eine sehr verlässliche Kontaktmöglichkeit zu den Schülern“, sagt Arne Warnken. Doch fehle ihm die Nähe zu den Schülern. „Im Politik- oder Geschichtsunterricht würde ich gerne mit einer Karikatur in ein neues Thema starten, aber da bekomme ich nicht so eine spontane Rückmeldung“, bedauert der Pädagoge.

Trotz der physischen Distanz sind die Lemwerderaner Pädagogen 2020 nah an den Kindern und Jugendlichen geblieben, sagt Arne Warnken. „Von den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien haben die Klassenleitungen wöchentlich persönlichen Kontakt zu den Kindern gehabt. Per Video-Chat oder Telefon haben sie ein offenes Ohr angeboten.“

Zudem habe jede Lehrkraft wöchentlich einen Report zu jedem ihrer Schüler verfasst und an die Klassenleitung geschickt. Berichtet wurde über die Qualität der Arbeitsergebnisse, über die Zuverlässigkeit der Aufgabenbearbeitung und darüber, ob es technische Probleme gegeben hat. „Wir kommunizieren sehr eng. Dadurch erkennen wir zum Beispiel, wenn sich ein Kind nicht strukturieren oder motivieren kann.“ Im Notfall sei das entsprechende Kind zum Arbeiten in die Schule beordert worden. Eine schriftliche Rückmeldung zu jeder über den Server hochgeladenen Aufgabe erhielten die Schüler nicht. „Die bekommen sie aber auch im Live-Unterricht nicht“, betont Warnken.

Lemwerders Lehrkräfte erproben neue Formate. Neben den üblichen Aufgabenzetteln lassen sie ihren Schülern Youtube-Videos zukommen oder nehmen selbst kurze Sequenzen auf. Mitte der kommenden Woche werden sie per Video-Konferenz zusammenkommen und über die bestmögliche Schule in Corona-Zeiten diskutieren.