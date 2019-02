Bis voraussichtlich um 16 Uhr ist die Lesumbrücke am Donnerstag voll gesperrt. (Symbolbild) (Christian Kosak)

Die Lesumbrücke auf der A27 ist seit Donnerstagmorgen um 9 Uhr in Richtung Bremerhaven gesperrt. Grund für die Vollsperrung sind Reparaturarbeiten an der rechten Spur. Gegen 16 Uhr soll sie voraussichtlich wieder freigegeben werden. "Das ist realistisch", sagte Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage des WESER-KURIER kurz nach 13 Uhr. Eine frühere Freigabe schloss er aus. Die Verkehrslage rund um die Lesumbrücke laufe "den Umständen entsprechend gut". Das könne sich aber schnell ändern. "Die anstrengende Zeit, sprich die Hauptverkehrszeit, auf den Ausweichstrecken steht uns erst noch bevor", erklärt Stellmann. Diese beginne ab 14 Uhr.

Sein Tipp an Autofahrer, die am Donnerstag noch in Richtung Bremen-Mitte unterwegs sind: "Möglichst spät fahren." Momentan geht man beim ASV davon aus, dass ab Freitagmittag wieder zwei Spuren in Richtung Bremerhaven befahrbar sind. (mmi)