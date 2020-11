Die Lesumbrücke im Zuge der Autobahn 27 wird am 22. November voll gesperrt. (Christian Walter)

Weil Schäden auf der Fahrbahn der Lesumbrücke im Zuge der Autobahn 27 behoben werden müssen, wird die Fahrbahn in beide Richtungen am kommenden Sonntag, 22. November, von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Das teilt die Verkehrsmanagementzentrale des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) mit.

Demnach wird für Autofahrer eine Umleitung (U25) über den Burger Heerstraßenzug ausgeschildert. Das ASV empfiehlt den Verkehrsteilnehmern aber grundsätzlich, sich am Sonntag vor Fahrtantritt im Internet unter www.vmz.bremen.de über die Verkehrssituation zu informieren, den Fahrtantritt wenn möglich zu verschieben oder die Alternative anderer Verkehrsmittel zu prüfen. Das ASV lässt die Straßenanschlüsse der Brücke und die Abläufe für das Niederschlagswasser in Vorbereitung auf die bevorstehenden Arbeiten zur Ertüchtigung des bereits gesperrten Brückenteils instandsetzen. Außerdem werden die Fahrbahnmarkierungen in beide Fahrtrichtungen erneuert, um die Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit zu verbessern.

Die Ertüchtigung der Brücke beginnt im Anschluss an die Arbeiten mit der Einrichtung der Baustelle und Vermessungsarbeiten. Zurzeit wird nach Angaben des ASV bereits der Baugrund in der Lesum von einem Schwimmponton aus erkundet. Das ASV bittet alle Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für Beeinträchtigungen durch die Baustelle.