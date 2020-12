Am Sonntag, 13. Dezember wird die Lesumbrücke im Zuge der A 27 erneut voll gesperrt. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die Lesumbrücke im Zuge der A 27 wird am Sonntag, 13. Dezember, von 8 bis 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bremen Industriehäfen und Bremen-Nord in beide Richtungen erneut voll gesperrt. Nach Angaben des Amts für Straßen und Verkehr werden in diesem Zeitraum Schwimmpontons in den Fluss unterhalb der Brücke gesetzt und verankert.

Die Schwimmpontons werden für die anstehenden Bauarbeiten an der Brücke benötigt. Sie dienen in den kommen Wochen als Arbeitsfläche. Von dort aus wird die tragende Konstruktion unterhalb der Brücke verstärkt. Verkehrsteilnehmer müssen wegen der Sperrung am Sonntag mit Behinderungen rechnen. Eine Umleitung (U25) über den Burger Heerstraßenzug wird ausgeschildert. Verkehrsteilnehmern wird geraten, sich vor Fahrtantritt im Internet unter www.vmz.bremen.de zu informieren, den Fahrtantritt, wenn möglich, zu verschieben oder die Alternative anderer Verkehrsmittel zu prüfen.