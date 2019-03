Der Verkehr auf der Hindenburgstraße, die durch den Ortskern von Lesum führt, hat zugenommen. (Christian Kosak)

Die Auswirkungen der Teilsperrung der Lesumbrücke auf der A 27 sind in Burglesum deutlich zu spüren. Der Verkehr auf der Hindenburgstraße und auf dem Heerstraßenzug zwischen Burgdamm und Grambke hat zugenommen. In Spitzenzeiten fahren auf dem Heerstraßenzug 200 bis 250 zusätzliche Fahrzeuge pro Stunde in jede Richtung. Während der jüngsten Sitzung des Beirats Burglesum untermauerte Bernd-Stefan Köster vom Amt für Straßen und Verkehr mit Zahlen, was Bürger und Ortspolitiker schon seit Wochen wahrnehmen.

Der für Verkehrstechnik zuständige Mitarbeiter stellte Pläne vor, mit denen das ASV zu einer Entspannung auf den Ausweichstrecken beitragen könnte. Ein Ausbau der sogenannten grünen Welle soll für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Derzeit, so Köster, bestehe bereits eine grüne Welle auf dem Heerstraßenzug zwischen der Bremer Heerstraße in Höhe Bahnhof Burg und der Grambker Heerstraße in Höhe Mittelsbürener Landstraße.

Die grüne Welle könne räumlich erweitert werden – von der A 270 bis zur A 281. Auch die Hindenburgstraße würde eingebunden werden. Bei einer grünen Welle werden die Ampeln so geschaltet, dass beim Fahren mit einer bestimmten Geschwindigkeit jede Ampel auf Grün steht. Auf der Strecke wären insgesamt 18 Ampeln betroffen. Die Kosten für eine Umrüstung würden 300 000 Euro betragen. Köster: „Über die Kostenübernahme verhandelt der Verkehrssenator derzeit mit den Bund.“

Mögliche Nachteile eines Ausbaus der grünen Welle könnten längere Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer sein, die aus den Nebenstraßen kommen sowie für Fußgänger und Radfahrer, die die Straße überqueren möchten, gab Köster zu bedenken. „Gegebenenfalls könnte der Verkehr auf der Strecke auch zunehmen.“ Und er betonte: „Wir können eine Verbesserung der Situation erreichen, aber die Auswirkungen der Teilsperrung auf der A 27 dadurch nicht vollständig kompensieren.“

Die Planungen für die grüne Welle laufen parallel zu den Untersuchungen der Materialproben, die von der Lesumbrücke genommen wurden. Die Bewertung soll im Sommer vorliegen. Dann steht fest, ob die alte Brücke verstärkt werden kann oder ob eine Behelfsbrücke als Übergangslösung dienen wird, bis eine neue Brücke gebaut ist. Die Situation könnte sich also bereits im Sommer wieder entspannen, so Köster.