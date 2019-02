Rund um die Lesumbrücke kommt es am Donnerstag zu Vekehrsbehinderungen. (Vasil Dinev)

Die Lesumbrücke auf der A27 ist seit Donnerstagmorgen um 9 Uhr in Richtung Bremerhaven gesperrt. Grund für die Vollsperrung sind Reparaturarbeiten an der rechten Spur. Nicht wie geplant um 16 Uhr wird sie nun erst um 18 Uhr wieder freigegeben, das teilte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Nachmittag mit. "Unvorhersehbare Mehrleistungen" seien der Grund, heißt es in der Mitteilung des ASV.

Autofahrer, die am Donnerstag noch in Richtung Bremen-Mitte unterwegs sind, sollen "möglichst spät fahren", rät Sprecher Martin Stellmann. Momentan geht man beim ASV davon aus, dass ab Freitagmittag wieder zwei Spuren in Richtung Bremerhaven befahrbar sind. (mmi)

+++Dieser Artikel wurde um 16.02 Uhr aktualisiert+++