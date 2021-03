Nadelöhr: Weil ein Teil der Lesumbrücke Marode ist, läuft der Verkehr an der Stelle auf der A27 nur noch zweispurig. (Christian Kosak)

Die Lesumbrücke auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Bremen-Nord und Industriehäfen ist seit zweieinhalb Jahren ein Nadelöhr. Weil die Brücke marode ist, ist die Autobahn nicht mehr in jeder Richtung auf drei Spuren befahrbar, sondern nur noch auf zwei verengten Fahrbahnen. Das soll sich Mitte Mai ändern, denn die Sanierungsarbeiten an dem Bauwerk sollen dann abgeschlossen werden. Das teilte die Behörde von Verkehrssenatorin Maike Schaefer am Freitag mit.

Seit November vergangenen Jahres laufen die Instandsetzungsarbeiten an der Autobahn. Die Querung zwischen den Anschlussstellen Bremen-Nord und Industriehäfen soll so saniert werden, dass die Lesumbrücke bis zu einem Neubau im Jahr 2028 auf drei Fahrspuren pro Richtung genutzt werden kann. Die Brücke wird dabei nicht von oben mit zusätzlichen Bauteilen ertüchtigt, sondern von in der Lesum schwimmenden Pontons. Von dort werden zusätzliche Stahlträger zur Verstärkung der Brücke an den Stellen eingebaut, an denen rechnerisch die zulässigen Belastungen überschritten werden. Diese Art der Arbeit mit einem Ponton ist laut Verkehrsbehörde bislang ungewöhnlich in Deutschland.

„Dass die Lesumbrücke ab Mitte Mai wieder voll befahrbar ist, freut mich sehr, weil sie enorm wichtig für die Anbindung von Bremen-Nord, von Bremerhaven und für die dortige Anbindung der Seehäfen ist“, erklärte Verkehrssenatorin Maike Schaefer. Mit der Ertüchtigung der Brücke stünde nun auch genügend Zeit zur Verfügung, eine neue Brücke zu planen und zu realisieren. Dafür sei jedoch die bundeseigene Autobahn GmbH zuständig, die zum 1. Januar alle Autobahnen und Bundesstraßen Bremens übernommen hat.