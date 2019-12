Die Lesumbrücke muss in Fahrtrichtung Bremerhaven am Sonntagvormittag gesperrt werden. (Christian Walter)

Wegen eines Schadens auf der Fahrbahn muss die A27 in Höhe der Lesumbrücke am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr gesperrt werden. Das teilte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Donnerstag mit. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Bremerhaven zwischen den Anschlussstellen Bremen-Industriehäfen und Bremen-Nord. Die Fahrbahn in Richtung Walsrode/Hannover ist von der Sperrung nicht betroffen.

Laut ASV wird eine Umleitung über die Burger Heerstraße eingerichtet. Es sei jedoch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich vorab über die Situation zu informieren und gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. (sei)