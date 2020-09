Mitarbeiter setzen eine hydraulische Maschine ein, mit deren Hilfe die Rohre und die Muffen gelöst werden. (SWB/Karsten Klama)

Burg-Grambke. Gelegentlich hörte man Pfeifgeräusche und mehrmals am Tag leuchtete eine Fackel auf – am Brokkampsweg in Burg-Grambke ist in den vergangenen Wochen eine der beiden Kavernen, die bisher vom SWB-Unternehmen Wesernetz für die Bevorratung von Gas benutzt wurden, nach und nach mit Wasser aus der Lesum gefüllt worden. Damit wurde das Erdgas, das bisher in dem Hohlraum gespeichert war, ersetzt. Künftig wird dort, wie berichtet, Öl lagern.

Alexander Jewtuschenko, der bei der SWB für Unternehmenskommunikation zuständig ist, erläutert, wie das Wasser in die Kaverne gefüllt wurde: „Die Rohrleitungen verliefen bis in 1000 Meter Tiefe, bis der Hohlraum der Kaverne erreicht war, der einen Durchmesser von 30 bis 40 Metern und eine Höhe von rund 300 Metern hat. Mit einem Druck von etwa 165 Bar wurde das Erdgas der Kaverne entnommen.“

Bislang hatte das Erdgas aus den Kavernen dazu beigetragen, den zusätzlichen Bedarf im Winter abzudecken. Doch in Bremen wird von L-Gas mit einem niedrigeren Brennwert auf H-Gas mit höherem Brennwert umgestellt, was laut Bundesnetzagentur notwendig ist, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Damit werden die Gasvorräte in den Kavernen nicht mehr benötigt.

Wesernetz verfüllt insgesamt zwei Kavernen in Burg-Grambke mit Wasser aus der Lesum. Dadurch wird das eingelagerte Erdgas vollständig aus der Kaverne verdrängt. Pro Kaverne dauert das Verfahren, Wasser in die Kavernen zu leiten und restliches Gas abzufangen, etwa 230 Tage. Das Wasser dient dazu, das Gas aus den Kavernen herauszubekommen, gleichzeitig stabilisiert es den Hohlraum. Die Injektion von Wasser und die Entnahme von Gas erfolgt dabei in stetem Wechsel. Die Wasserentnahme aus dem Fluss hatte das Bergamt in Meppen in Abstimmung mit der Umweltbehörde in Bremen genehmigt.

Zweite Kaverne folgt

Die vorbereitenden Bauarbeiten für den Ersatz von Gas durch Wasser hatten bereits im Oktober 2019 begonnen und sind vor kurzem abgeschlossen worden. Zurzeit werden bei der ersten Kaverne die Gasrohre demontiert und Messungen durchgeführt, um sie für die spätere Verwendung vorbereiten zu können. Diese Arbeiten werden laut Jewtuschenko noch bis Anfang Oktober dauern.

In den Jahren 2021 und 2022 soll die zweite Kaverne nach einem ähnlichen Prinzip verfüllt werden. Anschließend werden die Kavernen an den Verpächter, den Erdölbevorratungsverband (EBV) Hamburg, zurückgegeben. Der Verband ist aktuell Inhaber von insgesamt neun Kavernen in Grambke, die seit Ende der 1960er-Jahre in einen Salzstock gebaut wurden. „Die Kavernen wurden künstlich in dem Salzstock hergestellt, der etwa 500 Meter unter der Erde beginnt und eine Tiefe von rund vier Kilometern hat“, erläutert Michael Geisweller, Ingenieur bei SWB. Der Hohlraum wurde für die Lagerung von Öl und Erdgas benötigt, hat also eine reine Speicherfunktion.

In fünf dieser Kavernen lagern etwa 1,1 Millionen Tonnen Dieselöl als Teil der nationalen Öl-Reserven, die für Krisenfälle bevorratet werden. Vier Kavernen dienten bisher als Gasspeicher, von denen jeweils zwei von den Unternehmen Wesernetz und Storengy unterhalten werden.

„Mitte August dieses Jahres wurde die Kaverne geflutet, anschließend wurden die Rohre für das Flutungswasser nach und nach abgebaut. Vor kurzem wurde mit Stickstoff eine Restentspannung durchgeführt, um sie drucklos zu machen“, erklärt Michael Geisweller. Derzeit werde getestet, ob die Kaverne überall dicht ist. Bis Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Für die aufwendige Aktion fuhren in den vergangenen Wochen bis zu 20 Laster hin und her – die Bevölkerung war zuvor über das Vorhaben informiert worden. Zu Beschwerden über Lärmbelästigungen von Anwohnern sei es nicht gekommen, so Geisweller. „Und außer den Geräuschemissionen ging von den Bauarbeiten auch keinerlei Umweltgefährdung aus“, sagt der Ingenieur.

Nach der Rückgabe an den Erdölbevorratungsverband wird in den beiden Kavernen, die bisher vom SWB-Unternehmen Wesernetz für die Bevorratung von Gas benutzt wurden, ebenfalls Dieselöl gelagert. Nach der Übergabe an die EBV wird der Verband Öl in die Kaverne einbringen, die ständig unter Druck stehen muss, so Geisweller.