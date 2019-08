Stablose Großdrachen sind ein Blickfang: Am Wochenende werden wieder zahlreiche bunte Drachen über dem Ritzenbütteler Sand schweben. (Christian Kosak)

Lemwerder. Die Vorbereitungen für das 28. Festival „Drachen über Lemwerder“ laufen auf Hochtouren. Die Standmarkierungen sind gesteckt. Die ersten Zelte wurden bereits aufgebaut und die Freiwillige Feuerwehr hat die von den Landwirten zur Verfügung gestellten Wiesen als Parkplatzflächen ausgewiesen. Nun müssen nur noch die ersten Drachenpiloten anreisen. Und an erster Stelle: Das Wetter muss mitspielen.

Gängige Wetter-Apps sagen für das Wochenende vom 16. bis zum 18. August einiges an Regen voraus, doch davon lässt sich Uwe Schwettmann, der Leiter der Flugwiese, nicht irritieren. „Ich habe in den vergangenen 20 Jahren mehr als 300 Drachenfeste organisiert. Wegen schlechten Wetters haben wir davon gerade einmal drei abgesagt.“ Eines der drei sei vor zwei Jahren das Lemwerderaner Drachenspektakel gewesen. Allerdings hatten die Organisatoren nicht das ganze Fest abgesagt, sondern lediglich den Schlusstag verkürzt. „Wetter-Apps sind sehr schön“, stellt Schwettmann fest. „Aber an der See kann sich das Wetter innerhalb einer Stunde komplett ändern.“ Der Organisator studiert die App lediglich, um die Windrichtung für die Nachtflugshow, die am Sonnabend ab 21 Uhr stattfinden wird, zu erfahren. „Dann weiß ich, aus welcher Richtung wir starten müssen.“

Auch Martina Seedorf von der veranstaltenden Begu Lemwerder geht gelassen mit der Wettervorschau um. Die sei in letzter Zeit sehr schwankend gewesen. „Wir denken positiv“, sagt Seedorf. Wohl zurecht, denn die Organisatoren bieten im Rahmen des Festivals nicht nur bunte Flugobjekte, sondern auch jede Menge Musik, Akrobatik und Mitmachaktionen an – teils unter Dach.

Bei schlechtem Wetter hilft Musik

Musikalisches Highlight ist der Auftritt der Band Afterburner, die nach dem – von einer Lasershow begleiteten – Nachtfliegen auf der Bühne steht. Die sechs Vollblutmusiker dürften dem ein oder anderen Besucher aus dem Weserstadion bekannt sein. Höhepunkte für den Nachwuchs werden Richards Kindermusikladen (Sonntag, 16 Uhr) und Jonny Karacho sein, der für Sonnabend um 15 Uhr „Punkrock für Kids“ auf der Bühne verspricht.

Bei gutem Wetter rechnen die Veranstalter mit mehreren Zehntausend Besuchern aus der Wesermarsch, dem Oldenburger Land, Delmenhorst und dem Bremer Umland. Mehr als 70 Drachenteams wollen dem Publikum nach Möglichkeit die ganze Palette des Drachensports vom stablosen Großdrachen mit bis zu 25 Metern Länge über Lenkdrachen- und Revolution-Drachenshows bis hin zu Teamflugvorführungen präsentieren. Die Piloten reisen aus allen Teilen Deutschlands und den Nachbarstaaten an.

Die Drachenbauer haben viele neue Flugobjekte genäht. „Dieses Jahr gibt es sehr viele Aliens“, hat Uwe Schwettmann bereits angekündigt. Für Aufsehen werden auch wieder stablose Riesendrachen in Form von Comicfiguren, überdimensionale Turbinen, Air-Skulpturen und zahlreiche kleine Windspiele sorgen. Jeder der rund 300 erwarteten Drachenlenker hat im Schnitt zehn verschiedene Objekte im Gepäck. Bei guten Windverhältnissen können bis zu 250 Drachen gleichzeitig am Himmel stehen.

„Die Drachenflieger kommen üblicherweise am Freitag nach Lemwerder“, blickt Martina Seedorf voraus. Bereits vor dem offiziellen Start um 17 Uhr dürften dann wieder einige bunte Flugobjekte über der Weser zu beobachten sein. Und noch weitere Aktivitäten finden bereits vor dem Start statt. „Unsere Begu-Zirkusschule Alacasam Peppolino trainiert bereits seit Dienstag auf dem Gelände“, berichtet Seedorf. Die jungen Akrobaten erarbeiten die letzten Feinheiten.

Am Auftakttag geben sich bereits fünf Musikgruppen ein Stelldichein. Zur Eröffnung um 17 Uhr spielt der Stedinger Shanty Chor. Ab 18.30 Uhr groovt „Port Joanna“, deren soulige Stimme der Leadsängerin Tash Manzungus Begu-am-Mittwoch-Besuchern ein Begriff sein dürfte. Das Quartett übergibt um 20 Uhr das Mikrofon an Michel Ryeson. Mit Gitarre, Loop-Station und eingängiger Stimme hatte der Singer-Songwriter als Ein-Mann-Soundmaschine 2018 beim Bandcontest „Live in Bremen“ gewonnen. Anschließend legen DJ Lekko und das Lemwerderaner Duo Spinbros bis in die Nacht House-Musik auf. „Wir haben den Freitag regionaler und jünger gemacht“, fasst Seedorf den musikalischen Einstieg zusammen.

Mit Öffnung der Festivaltore am Sonnabend um 12 Uhr starten auch die Erlebnisstationen wie die Kreativbaustelle oder der Rutschautoparcours für die Jüngsten. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 16. August, von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend, 17. August, von 12 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt kostet fünf Euro pro Tag oder acht Euro für das Wochenendticket; am Freitag ist der Eintritt frei. Kinder bis zwölf Jahre haben an allen drei Tagen freien Eintritt. Parkflächen und Fahrradständer gibt es am Gelände. Zwischen dem P-&-R-Parkplatz an der Fähre und dem Eingang pendelt ein Bus.