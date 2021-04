Ein Linienbus ist am Montag auf der Autobahn in Vegesack während einer Leerfahrt in Brand geraten (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Brand in einem Linienbus hat am Montagmorgen Feuerwehr- und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Gegen 9.18 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. In Höhe Vegesack-Mitte stoppte ein Linienbus auf der Autobahn 270, aus dem Heck schlugen Flammen.

Die Kräfte der in der Nähe gelegenen Wache 6 aus der Aumunder Feldstraße, der Wache 5 aus der Gottlieb-Daimler-Straße in Grambke, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck und der stadtbremische Rettungsdienst wurden alarmiert.

Die Fahrzeuge aus der Wache Aumunder Feldstraße, die wenige 100 Meter Luftlinie von der Brandstelle entfernt liegt, trafen nur wenige Augenblicke nach der Alarmierung als Erste an der Brandstelle ein. Zu dem Zeitpunkt stand der Motorraum des Gelenkbusses in Flammen, das Feuer breitete sich am Heck schnell auf den Passagierraum aus. Fahrgäste befanden sich allerdings nicht im Bus. Das Fahrzeug hatte sich auf einer Leerfahrt befunden, als das Feuer ausbrach.

Zunächst bekämpften zwei Trupps unter Atemschutz den Brand. Über ein Tanklöschfahrzeug und mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck wurde die Löschwasserversorgung sichergestellt.

Für die Brandbekämpfung mussten Seitenteile des Linienbusses demontiert werden. Diese Maßnahme und der Einsatz von Schaummittel brachten nach Angaben der Feuerwehr Bremen schließlich den Löscherfolg. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt, darunter drei Trupps von Atemschutzgeräteträgern.

Nach etwas einer Stunde war der Einsatz auf der Autobahn 270 beendet.