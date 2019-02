Geduldsprobe für Autofahrer: Die Lesumbrücke wird am Donnerstag in Richtung Bremerhaven von 9 bis 16 Uhr gesperrt. (Christian Walter)

Unser Redakteur Michael Brandt und Mitarbeiterin Chantal Moll haben den Selbstversuch gewagt: Mit dem Auto fuhren sie am Donnerstag bewusst auf die A27. Diese war rund um die Lesumbrücke am Donnerstag zwischen 9 und 18 Uhr in Richtung Bremerhaven komplett gesperrt. Grund dafür waren Reparaturarbeiten an der rechten Spur.

Brandt und Moll starteten in einem Parkhaus in Bremen-Mitte. Die Tour führte beide über Bremen-Überseestadt auf die A27. In Ritterhude fuhren sie ab. Ihr Ziel: Bremen-Nord.

Das Amt für Straßen und Verkehr rechnet am Donnerstag während der Vollsperrung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Ausweichstrecken und bittet Autofahrer, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wie Brandt und Moll die Situation auf der Strecke erlebten und wie der Verkehr nach Bremen-Nord bisher läuft, können Sie in diesem Liveblog mitverfolgen.

