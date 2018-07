Nach Polizeiangaben sagte der Lkw-Fahrer aus, er habe den Radfahrer übersehen. (Sarah Rauch)

Ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Montagvormittag beim Abbiegen einen 43-jährigen Radfahrer übersehen, der ein Kleinkind auf einem Kindersitz bei sich auf dem Rad hatte. Nach Polizeiangaben wollte der 48-jährige Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr von der Hammersbecker Straße nach rechts in die Meinert-Löffler-Straße abbiegen. Dabei habe er nach eigener Aussage den parallel auf dem Radweg fahrenden 43-jährigen Radfahrer übersehen. Im Einmündungsbereich kollidierten der Lastwagen und das Fahrrad miteinander. Der Radfahrer und sein 18 Monate alter Sohn, der auf dem Kindersitz saß, stürzten und verletzten sich bei dem Unfall nur leicht. Beide wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.