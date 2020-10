Schulleiterin Eike Glimm und ihr Kollegium haben am Montag Schülern und Eltern Material ausgehändigt, das sie in den nächsten Tagen zu Hause benötigen. (CARMEN JASPERSEN)

Lemwerder. Vor der „Praxis am Deich“ von Hausärztin Wiebke Naujoks reiht sich Auto an Auto. Ganze Familien sitzen in den Fahrzeugen. Die meisten von ihnen haben Kinder, die den örtlichen CVJM-Kindergarten besuchen. Jetzt fahren sie mit ihrem Nachwuchs vor, um ihn auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Wochenende waren 13 neue Covid-19-Infektionen in der südlichsten Wesermarsch-Gemeinde hinzugekommen.

Arzthelferin Claudia Möller beugt sich zu einem Fenster herunter. Die Abstriche der Eltern gehen schnell. Bei den Kindern kann es schon einmal etwas länger dauern. Einen Jungen ködert die Arzthelferin mit dem Versprechen, ihm bei seinem nächsten Arztbesuch ein cooles Tattoo zu verpassen. Der Deal gilt. Der Steppke lässt sich das Teststäbchen in Nase und Rachen führen. Fertig. Wie am Drive-in-Schalter wird die nächste Auto-Besatzung versorgt.

„35 Personen waren uns vom Gesundheitsamt angekündigt“, sagt Claudia Müller. Gekommen sind mindestens 50. Und die Autoschlange ist noch lang. „Auch einige Eltern und andere Bürger haben Beschwerden. Die testen wir jetzt gleich mit“, schildert die medizinische Fachkraft.

Container gegen die Kälte

„Die Eltern sind sehr entspannt. In den meisten Autos läuft Musik, sodass die Kinder in einer entspannten Umgebung super mitarbeiten“, freut sich Praxisinhaberin Wiebke Naujoks. Ihr Praxis-Alltag dreht sich im Moment stark um das Coronavirus. In den kommenden Tagen wird die Hausärztin Container als Warteräume für Infektionspatienten installieren. „Dann müssen die nicht draußen im Kalten warten“, begründet Naujoks die Investition, die sie aus eigener Tasche tätigt.

Übers Wochenende waren die Infiziertenzahlen in Lemwerder von sieben am Freitag auf 20 am Montag in die Höhe geschnellt. Noch am Sonnabend schloss das Gesundheitsamt bis auf Weiteres alle Schulen, Kindergärten und Krippen in Lemwerder – unabhängig davon, ob es in der Einrichtung selbst bereits einen bestätigten Fall gab oder nicht.

„Die Schließung war alternativlos“, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Volker Blohm. Mittlerweile hat das Gesundheitsamt die Infektionsherde ausgemacht. Das Lemwerderaner Infektionsgeschehen sei auf drei Familienfeiern von Großfamilien zurückzuführen, teilt Landkreissprecher Martin Bolte am Montagnachmittag mit. „Die Feiern wurden an den vergangenen Wochenenden in Bremen abgehalten. Jeweils mehrere Hundert Gäste nahmen an jeder der Feiern teil.“

Dass sich die Infektionen in den Kindertagesstätten schnell verbreiten, ist für Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke kein Wunder. „Bei den Betreuungspersonen war von vornherein klar, dass der Abstand nicht immer einzuhalten ist.“ Übers Wochenende sind fünf Erzieherinnen und Erzieher der CVJM-Kita „Die bunte Welle“ positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die nun erfolgten Maßnahmen seien hart, aber angemessen, ist die Bürgermeisterin überzeugt. „Alle Vereine und Verbände haben von sich aus gesagt: Unter den Voraussetzungen verzichten wir in dieser Woche auf Veranstaltungen, Sportbetrieb und Zusammenkünfte und warten die Klärung der Situation ab.“ Regina Neuke bedauert, Eltern vorerst keine Notbetreuung für ihre Kinder anbieten zu können. Sobald die Ergebnisse der jüngsten Tests vorliegen, werde an einer Notbetreuung gearbeitet. Neuke rechnet allerdings nicht vor Mittwochnachmittag mit Ergebnissen, sodass die Eltern ihre Kinder am Dienstag und am Mittwoch selbst betreuen müssen. Die Schulen haben ihre Kinder ins Homeschooling geschickt. Einzig die Grundschüler kamen noch einmal zu ihrer Schule. Sie holten sich Hefte und Bücher ab. Da die Anordnung fürs Homeschooling der Erst- bis Viertklässler am Wochenende verfügt wurde, lag das Material noch in den Klassenräumen.

Zu Hause wird es eng

Die Beschulung zu Hause funktioniere recht gut, betonen die Lemwerderaner Schulleiter. „Teilweise finden Sitzkreise als Videokonferenz statt“, berichtet Grundschulrektorin Eike Glimm. Ein Teil des Kollegiums habe zudem kurze Filme gedreht, mit denen sie den Kindern neue Lerninhalte näherbringen.

Manchmal bestehe ein Problem, weil Kinder und Eltern zeitgleich im Homeoffice sind, berichtet Andreas Diercks, der Leiter der Eschhofschule. Problematisch wird es, wenn es im Haus nur einen Rechner gibt. „Meine Lehrkräfte kündigten den Präsenzunterricht am Bildschirm frühzeitig an, damit sich die Familien die Nutzung des PCs einteilen können.“

Arne Warnken, Leiter des Gymnasiums, fordert seine Schüler per Mail auf, untereinander gut im digitalen Kontakt zu bleiben, miteinander zu telefonieren und sich gegenseitig bei der Erledigung der Aufgaben zu helfen.

Das Gesundheitsamt in Brake arbeitet sieben Tage pro Woche, um die Kontakte der neuen Fälle nachzuverfolgen, Quarantäneanordnungen auszusprechen und deren Einhaltung abzufragen. Hausärztin Wiebke Naujoks lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Amt und appelliert an die Bevölkerung, ihren Teil zur Bekämpfung des Virus beizutragen. „Jeder kann unterstützen, indem er die Alltagsmaske korrekt über Mund und Nase trägt, die vorgeschriebenen Abstände einhält und sich an Quarantäne-Vorgaben hält – also zu Hause bleibt, solange es notwendig ist, auch wenn man sich gesund fühlt.“ Das Gesundheitsamt appelliert ferner an alle Bürger, auf nicht touristische Reisen insbesondere in Risikogebiete zu verzichten.