Wesermarsch. Ein Mann klingelt am 13. Januar um 17.40 Uhr an einem Haus an der Vollersstraße in Lemwerder. Als die Bewohnerin öffnet, stellt er ihr eine Frage zu ihrem Vorgarten. Während die Bewohnerin mit dem Fremden ins Gespräch kommt, schleicht sich ein weiterer Mann ins Haus und entwendet Gegenstände im Wert von rund 100 Euro. Dass sich Diebe durch einen Trick Einlass in Häuser verschaffen, kam 2019 in der südlichen Wesermarsch zeitweilig mindestens dreimal die Woche vor. Das berichtet der örtliche Präventionsbeauftragte Jürgen Zimmer.

Nur einen Tag bevor sich die Diebe Einlass in das Haus an der Vollersstraße in Lemwerder verschafften, klingelten laut Polizeibericht zwei Männer bei einer Frau aus der Stettiner Straße in Brake. Auch diese Frau wurde unter einem Vorwand in den Garten gelockt. Die Masche wiederhole sich, sagt Joana Breda aus der Abteilung Betrug des Polizeikommissariats Brake. „Es wird dann zum Beispiel gefragt, wo haben Sie eigentlich Ihren Kies her?“ Wie es im konkreten Braker Fall im Polizeibericht heißt, schlich sich auch hier eine weitere Person unbemerkt ins Wohnhaus. In diesem Fall allerdings gelang der Ablenkungs-Trick nicht: Der Dieb wurde vom Ehemann überrascht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

„Betrug an der Haustür“ wird in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert, sondern zusammen mit anderen Betrugsdelikten erfasst. Bundesweit waren es 2018 insgesamt 840 783 Betrugsfälle (2017: 910 352 Fälle), heißt es auf polizei-beratung.de, einer Homepage für polizeiliche Kriminalprävention des Landes und des Bundes. Die Aufklärungsquote lag bei 70,6 Prozent.

Nach den Worten von Karin Uhmeier, Leiterin des Kriminalermittlungsdienstes in Brake, werden Fälle wie die aus Lemwerder oder Brake in der Statistik der Polizei Brake unter „einfacher Diebstahl“ registriert, denn darum gehe es den Tätern: „Sie verschaffen sich durch einen Trick Zugang zur Wohnung oder kommen durch offen gelassene Haustüren“, so Uhmeier.

Betrüger an der Haustür wollen in die Wohnung ihrer Opfer, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus. Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen oder sie versuchen, sie zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen.

„Die oftmals schauspielerisch begabten Eindringlinge verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen“, heißt es bei polizei-beratung.de. Bei einer Variante des Haustürbetrugs sprächen die Betrüger nicht einmal mehr persönlich vor, sondern würden Benachrichtigungen in die Briefkästen ihrer Opfer werfen: Diese sollen dann etwa „zur Abholung Ihres Pakets“ eine kostenintensive Telefonnummer anrufen.

Die 24-jährige Polizeikommissarin Joana Breda und ihr Kollege Jürgen Zimmer beobachten, dass gerade zum Frühjahr viele vermeintliche Wasserwerker oder EWE-Mitarbeiter unterwegs sind. „Dann heißt es, halten Sie mal eben den Duschkopf fest, und ein Komplize durchwühlt das Haus“, so Zimmer. Der 66-Jährige aus Nordenham arbeitet seit 1999 als Präventionsbeauftragter. Im ersten Quartal dieses Jahres habe es in Brake bereits mehrere solcher Fälle gegeben: Unter dem Vorwand, die Wasseruhr ablesen zu wollen, entwendeten die Täter Schmuck und Geld.

Die beiden Beamten berichten auch von einer neuen Masche: Der Neue-Nachbar-Trick. „Es heißt dann: Wir ziehen über Ihnen ein, aber die jetzigen Mieter machen gerade nicht auf. Dürfen wir bei Ihnen kurz das Wohnzimmer ausmessen?“ Die Hilfsbereitschaft der Leute werde schamlos ausgenutzt. „Und dann sind die neuen Nachbarn ganz schnell verschwunden und ziehen auch nicht oben ein“, sagt Jürgen Zimmer.

Eine alte Masche sei der Glas-Wasser-Trick: Täterinnen täuschen Schwangerschaft und Übelkeit vor und bitten um ein Glas Wasser. Bei seinen Vorträgen vor Seniorinnen fragt der Präventionsbeauftragte Zimmer gern: „Wer von Ihnen hat in seiner Schwangerschaft je in fremden Haushalten nach einem Glas Wasser gefragt, weil ihm übel war?“ In der Regel meldete sich niemand. Joana Breda ergänzt: „Man kann auch höflich sein und das Glas Wasser nach draußen reichen.“

Opfer von Haustürbetrügern sind laut Polizei vor allem betagte Menschen, da diese tagsüber meistens zu Hause sind. Verstärkt sei bundesweit zu beobachten, dass die Tricktäter Seniorenwohnanlagen ablaufen, weil die Pförtnerdienste abgebaut würden. Manchmal müssen sich die Diebe für diese Generation aber nicht mal einen Trick ausdenken. Jürgen Zimmer sagt: „Ganz viele ältere Menschen schließen ihre Haustür nicht ab, wenn sie im Garten arbeiten.“

Weitere Informationen

In der Serie „Die Tricks der Täuscher“ befassen wir uns mit unterschiedlichen Deliktsmustern bei Betrug. Am kommenden Mittwoch, 4. März, geht es um falsche Polizisten.