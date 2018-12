Das ausgebrannte Schwimmdock der Lürssen-Werft in Vegesack sollte laut Branchenkennern am frühen Mittwochmorgen nach Hamburg verholt werden. Drei Schlepper der Bugsier-, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft aus Hamburg standen bereit, um die 45 Meter breite und 219 Meter lange Fracht in Empfang zu nehmen. Die Schwesterschiffe „Bugsier 2“ und „Bugsier 3“ sowie die „Bugsier 10“ sollten das Dock samt der bei einem Großbrand Mitte September zerstörten Luxus-Jacht nach Hamburg bringen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warteten Jachtspotter und Liebhaber maritimer Fotografie am Ufer in Lemwerder sowie entlang der Unterweser jedoch vergeblich auf den ungewöhnlichen Verbund. Das Dock blieb am Morgen liegen. Die „Bugsier 2“, die die Fracht vom Land in die Fahrrinne ziehen sollte, löste die Leinen wieder. Die Lürssen-Werft wollte keine Stellungnahme zu den Abläufen abgeben.