Die Ausgangsidee der "Machbar" war es, mit Upcycling und Reparaturen ein gemeinsames Zeichen gegen das Wegwerfen zu setzen. (Viola Heinzen)

Die Tage der „Machbar“ in Berne sind gezählt. Jedenfalls in der jetzigen Form, bestätigt Sandra Bohlken. Im Herbst 2012 hatte die Kreisjugenddiakonin der Wesermarsch die Idee, in einer leerstehenden Immobilie an der Lange Straße 39 eine offene Werkstatt einzurichten. Im Oktober dieses Jahres soll sie nun wieder geschlossen werden. Das aber bedeute keineswegs das Ende eines erfolgreichen Projekts, sagt Sandra Bohlken. Sie arbeitet nach eigenen Worten gerade an einem neuen Konzept für die „Machbar“.

Der Name ist Programm: In dem offenen Hobbyraum mit Werkstatt und Handarbeitsbereich an der Lange Straße 39 können kaputte und ausgediente Dinge repariert, kann aus Altem also Neues gestaltet werden. Gleichzeitig sollen die Nutzer der Werkstatt voneinander lernen und ausprobieren, was machbar ist. Die Idee: Aus Abfallprodukten oder scheinbar nutzlosen Stoffen entstehen neue und zugleich hochwertigere Gebrauchsgegenstände. Auf Neudeutsch spricht man von umweltschonendem „Upcycling“, auf das Menschen in der Dritten Welt angewiesen sind und das jetzt auch in Wohlstandsgesellschaften Einzug gehalten hat.

Die Einrichtung der Evangelischen Jugend Wesermarsch in dem ehemaligen Ladenlokal unweit des Berner Bahnhofs ist Anfang 2013 eröffnet worden. Rund 500 Stunden ehrenamtliche Arbeit hatten Kinder, Jugendliche und Erwachsene investiert, um die „Machbar“ herzurichten. Und die öffentliche Resonanz bestätigte ihre Hoffnungen: Die machbar-Mannschaft wurde zu zahlreichen Veranstaltungen eingeladen, um ihr Konzept vorzustellen. Und der Andrang im ehemaligen Ladenlokal war groß. Wobei nicht nur repariert und gebastelt wurde, um Gebrauchtes aufzuwerten und in anderer Form weiterzuverwenden. Auch Literaturrunden, Gesellschaftsspiele, Seminare, der Verkauf von Kunsthandwerk, Kochkurse, Ferienbetreuung oder Treffen von Asylbewerbern und Neubürgern fanden in den Berner Hobbyräumen statt.

Aber auch Langzeitarbeitslosen und Asylbewerbern hat die „Machbar“ den Weg in den Wiedereinstieg ins Berufsleben sowie in die Integration machbar gemacht. An diesem speziellen Projekt beteiligten sich neben der Evangelischen Jugend das Jobcenter sowie die Kreisvolkshochschule (KVHS) Wesermarsch. Die Teilnehmer stammten aus dem Kosovo, aus Syrien, Polen, Kasachstan und Deutschland. Und immer wieder suchten in den vergangenen Jahren Flüchtlinge die Werkstatt in der Lange Straße auf, um ihre defekten Fahrräder wieder flott zu machen. Oft mit Anleitung eines erfahrenen Fachmannes.

Doch im siebten Jahr der Berner Einrichtung haben sich offenbar deutliche Verschleißerscheinungen eingestellt. Die Anfangseuphorie sei weniger geworden, formuliert Sandra Bohlken zurückhaltend. Soll heißen: Das Interesse an der „Machbar“ hat nachgelassen, die Besucherzahl ist rückläufig. Es sei eine gute Zeit gewesen, sagt die Kreisjugenddiakonin rückblickend. Und diese Gewissheit soll Mut machen, neue Wege zu beschreiten. Zusammen mit dem Kooperationspartner Volkshochschule beraten die „Machbar“-Macher denn auch seit geraumer Zeit über ein Konzept, das flächendeckend für die gesamte Wesermarsch greifen soll.

Bislang ist die Werkstatt der Evangelischen Jugend in Berne zwar im Prinzip Anlaufstelle für alle Interessenten aus der Wesermarsch gewesen. Lange Wege hielten aber so manchen auch davon ab, sie aufzusuchen. Und auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die nicht in Berne, sondern zum Beispiel in Blexen (Nordenham) wohnen, so Sandra Bohlken, hätten lange Anfahrtswege zu absolvieren.

Die Diakonin spricht in diesem Zusammenhang von einer Vision: „Unser großer Wunsch ist eine fahrende Werkstatt.“ Und weil die „Machbar“ weiterhin deutliche Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschonung setzen will, schwebt Sandra Bohlken der Einsatz eines großen E-Mobils vor, das regelmäßig durch die Wesermarsch rollt und damit für alle Bürger zu bestimmten Terminen leicht und schnell erreichbar ist.

Noch aber steht dieses Projekt oder möglicherweise eine alternative Grundsatzentscheidung zur Wiederbelebung der „Machbar“ in den Sternen, sagt die Diakonin. Wie es weitergehen könnte, soll jedoch möglichst noch in diesem Jahr geklärt werden, um nach der Schließung der Werkstatt Ende Oktober im Jahr 2020 einen Neustart zu wagen. Und dann spricht Sandra Bohlken noch einmal von der Werkstatt auf Rädern: „Eine frappierende Idee“.